Veja imagens do tradicional festival de jabuticaba em Sabará

Festival tem mais de 50 espaços de venda de comida e bebida Foto: Túlio Santos/EM/D.A.Press
A realização do evento é da Prefeitura de Sabará e da Associação das Produtoras de Derivados de Jabuticaba de Sabará (Asprodejas) Foto: Túlio Santos/EM/D.A. Press
A expectativa da prefeitura local é de reunir cerca de 160 mil pessoas até domingo (23/11) Foto: Túlio Santos/EM/D.A. Press
Banca de jabuticaba em Sabará Foto: Tulio Santos/EM/D.A.Press.
Festival vai até domingo (23/11) Foto: Tulio Santos/EM/D.A. Press