Veja imagens do tradicional festival de jabuticaba em Sabará

E
Estado de Minas
    Festival tem mais de 50 espaços de venda de comida e bebida Foto: Túlio Santos/EM/D.A.Press
    A realização do evento é da Prefeitura de Sabará e da Associação das Produtoras de Derivados de Jabuticaba de Sabará (Asprodejas) Foto: Túlio Santos/EM/D.A. Press
    A expectativa da prefeitura local é de reunir cerca de 160 mil pessoas até domingo (23/11) Foto: Túlio Santos/EM/D.A. Press
    Banca de jabuticaba em Sabará Foto: Tulio Santos/EM/D.A.Press.
    Festival vai até domingo (23/11) Foto: Tulio Santos/EM/D.A. Press
