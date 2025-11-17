Assine
overlay
Início Galeria
LUTO NA MÚSICA

Jards Macalé: Relembre a vida e a carreira do cantor carioca

E
Estado de Minas
  • Morreu nesta segunda (17/11), o cantor carioca Jards Macalé, aos 82 anos. Macalé sofreu uma parada cardíaca. Ele estava internado em hospital na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, em tratamento de enfisema pulmonar.
    Morreu nesta segunda (17/11), o cantor carioca Jards Macalé, aos 82 anos. Macalé sofreu uma parada cardíaca. Ele estava internado em hospital na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, em tratamento de enfisema pulmonar. Foto: Leo Aversa/divulgação
  • "Jards Macalé nos deixou hoje. Chegou a acordar de uma cirurgia cantando 'Meu nome é Gal', com toda a energia e bom humor que sempre teve", disse nota publicada no Instagram do músico.
    "Jards Macalé nos deixou hoje. Chegou a acordar de uma cirurgia cantando 'Meu nome é Gal', com toda a energia e bom humor que sempre teve", disse nota publicada no Instagram do músico. Foto: Andrea Nestrea/Divulgação
  • Jards Macalé é autor de clássicos do MPB, como "Vapor barato". Na foto, em 1970, está ao lado de Gal Costa, cantora e compositora, e Capinam, poeta e músico.
    Jards Macalé é autor de clássicos do MPB, como "Vapor barato". Na foto, em 1970, está ao lado de Gal Costa, cantora e compositora, e Capinam, poeta e músico. Foto: Marisa Alves de Lima/Reprodução
  • Em 2019, Jards Macalé lançou o álbum "Besta fera". Este foi o primeiro disco de inéditas do artista em 21 anos, depois de "O q faço é música " (1998).
    Em 2019, Jards Macalé lançou o álbum "Besta fera". Este foi o primeiro disco de inéditas do artista em 21 anos, depois de "O q faço é música " (1998). Foto: Leo Aversa/Divulgação
  • Em outubro de 2021, Jards Macalé e João Donato (1934-2023) lançaram o disco "Síntese do lance", que marcou a primeira parceria da dupla.
    Em outubro de 2021, Jards Macalé e João Donato (1934-2023) lançaram o disco "Síntese do lance", que marcou a primeira parceria da dupla. Foto: Leo Aversa/Divulgação
  • João Donato em seu último show na capital mineira, em 2023, n'Autêntica, ao lado de Jards Macalé.
    João Donato em seu último show na capital mineira, em 2023, n'Autêntica, ao lado de Jards Macalé. Foto: Mariana Peixoto/EM/D.A.Press
  • Em 2023, Jards Macalé lançou o disco "Coração bifurcado", com 12 faixas inéditas.
    Em 2023, Jards Macalé lançou o disco "Coração bifurcado", com 12 faixas inéditas. Foto: Leo Aversa/divulgação
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay