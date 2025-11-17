LUTO NA MÚSICA
Jards Macalé: Relembre a vida e a carreira do cantor carioca
-
Morreu nesta segunda (17/11), o cantor carioca Jards Macalé, aos 82 anos. Macalé sofreu uma parada cardíaca. Ele estava internado em hospital na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, em tratamento de enfisema pulmonar. Foto: Leo Aversa/divulgação
-
"Jards Macalé nos deixou hoje. Chegou a acordar de uma cirurgia cantando 'Meu nome é Gal', com toda a energia e bom humor que sempre teve", disse nota publicada no Instagram do músico. Foto: Andrea Nestrea/Divulgação
-
Jards Macalé é autor de clássicos do MPB, como "Vapor barato". Na foto, em 1970, está ao lado de Gal Costa, cantora e compositora, e Capinam, poeta e músico. Foto: Marisa Alves de Lima/Reprodução
-
Em 2019, Jards Macalé lançou o álbum "Besta fera". Este foi o primeiro disco de inéditas do artista em 21 anos, depois de "O q faço é música " (1998). Foto: Leo Aversa/Divulgação
-
-
Em outubro de 2021, Jards Macalé e João Donato (1934-2023) lançaram o disco "Síntese do lance", que marcou a primeira parceria da dupla. Foto: Leo Aversa/Divulgação
-
João Donato em seu último show na capital mineira, em 2023, n'Autêntica, ao lado de Jards Macalé. Foto: Mariana Peixoto/EM/D.A.Press
-
Em 2023, Jards Macalé lançou o disco "Coração bifurcado", com 12 faixas inéditas. Foto: Leo Aversa/divulgação
-