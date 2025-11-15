Assine
A magia do Natal já começou em cidade do interior de Minas

Espírito natalino voltou a brilhar em São João del-Rei (MG) na noite desta sexta-feira (14/11), com a inauguração das luzes de Natal

E
Estado de Minas
  • A abertura oficial da programação ocorreu às 19h desta sexta (14), no Largo de São Francisco
    A abertura oficial da programação ocorreu às 19h desta sexta (14), no Largo de São Francisco Foto: Emmanuel Pinheiro/Prefeitura de São João del-Rei
  • O momento também celebra a tão esperada chegada do Papai Noel
    O momento também celebra a tão esperada chegada do Papai Noel Foto: Emmanuel Pinheiro/Prefeitura de São João del-Rei
  • A festa continua neste sábado (15) com o Grande Cortejo de Natal, que promete ser um dos destaques da programação
    A festa continua neste sábado (15) com o Grande Cortejo de Natal, que promete ser um dos destaques da programação Foto: Emmanuel Pinheiro/Prefeitura de São João del-Rei
  • Inspirado nos desfiles de Gramado, o cortejo reuniu mais de 150 personagens, fantasias, elementos cênicos e cinco carros alegóricos temáticos
    Inspirado nos desfiles de Gramado, o cortejo reuniu mais de 150 personagens, fantasias, elementos cênicos e cinco carros alegóricos temáticos Foto: Emmanuel Pinheiro/Prefeitura de São João del-Rei
  • O desfile reuniu não só crianças, mas pessoas de todas as idades
    O desfile reuniu não só crianças, mas pessoas de todas as idades Foto: Emmanuel Pinheiro/Prefeitura de São João del-Rei
