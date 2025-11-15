A magia do Natal já começou em cidade do interior de Minas
Espírito natalino voltou a brilhar em São João del-Rei (MG) na noite desta sexta-feira (14/11), com a inauguração das luzes de Natal
A abertura oficial da programação ocorreu às 19h desta sexta (14), no Largo de São Francisco Foto: Emmanuel Pinheiro/Prefeitura de São João del-Rei
O momento também celebra a tão esperada chegada do Papai Noel Foto: Emmanuel Pinheiro/Prefeitura de São João del-Rei
A festa continua neste sábado (15) com o Grande Cortejo de Natal, que promete ser um dos destaques da programação Foto: Emmanuel Pinheiro/Prefeitura de São João del-Rei
Inspirado nos desfiles de Gramado, o cortejo reuniu mais de 150 personagens, fantasias, elementos cênicos e cinco carros alegóricos temáticos Foto: Emmanuel Pinheiro/Prefeitura de São João del-Rei
O desfile reuniu não só crianças, mas pessoas de todas as idades Foto: Emmanuel Pinheiro/Prefeitura de São João del-Rei