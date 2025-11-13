CIRCUITO GASTRONÔMICO
Gastrô Macacos: veja lista de participantes para escolher o que comer
Bares, restaurantes e outros estabelecimentos servirão suas criações exclusivas de 14 de novembro a 7 de dezembro
-
Benedito Gastrobar Tilápia do Cerrado com purê de batata-doce, farofa de baru e vinagrete de mel Foto: Prefeitura de Nova Lima/Divulgação
-
Casa da Sandra Risoto de canjiquinha com costelinha glaceada e vinagrete de capuchinha Foto: Prefeitura de Nova Lima/Divulgação
-
Estância Bemain Pasteizinhos de caponata de coração de bananeira com queijo canastra e redução de mel Foto: Prefeitura de Nova Lima/Divulgação
-
Evolução da Gula Bolinho de coração de bananeira Foto: Prefeitura de Nova Lima/Divulgação
-
-
Mar Mineiro Restaurante Espetinhos de carne de sol angus com melaço, espuma de gengibre e caviar de mel Foto: Prefeitura de Nova Lima/Divulgação
-
Mukifo Costelão de boi com mandioca e toque de buriti Foto: Prefeitura de Nova Lima/Divulgação
-
Padaria e Armazém Águas Claras Ciabatta com ora-pro-nóbis e frango ao mel Foto: Prefeitura de Nova Lima/Divulgação
-
-
Planeta Macacos Massa crocante com ora-pro-nóbis, jabuticaba e costelinha Foto: Prefeitura de Nova Lima/Divulgação
-
Regino’s Comidaria Steak de frango crocante com fetuccine ao creme de ora-pro-nóbis Foto: Prefeitura de Nova Lima/Divulgação
-
Restaurante da Rosa Bolinho de costelinha com taioba e molho de laranja com mel de jataí Foto: Prefeitura de Nova Lima/Divulgação
-
-
Sítio Bar Filé-mignon com farofa e chimichurri de serralha Foto: Prefeitura de Nova Lima/Divulgação
-
Slunn Tabacaria Bolinho de costela com ora-pro-nóbis Foto: Prefeitura de Nova Lima/Divulgação
-
Marieta Pátio Cervejeiro Ceviche de peixe com mel apimentado Foto: Prefeitura de Nova Lima/Divulgação
-
-
Cafeteria Jardim Secreto Cheesecake com geleia artesanal de buganvile e pimenta dedo-de-moça Foto: Prefeitura de Nova Lima/Divulgação
-
Sorveteria da Casa Sorvete de capim-limão com farofa de milho e fios de mel Foto: Prefeitura de Nova Lima/Divulgação