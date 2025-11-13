Assine
overlay
Início Galeria
CIRCUITO GASTRONÔMICO

Gastrô Macacos: veja lista de participantes para escolher o que comer

Bares, restaurantes e outros estabelecimentos servirão suas criações exclusivas de 14 de novembro a 7 de dezembro

Celina Aquino
  • Benedito Gastrobar: Tilápia do Cerrado com purê de batata-doce, farofa de baru e vinagrete de mel
    Benedito Gastrobar Tilápia do Cerrado com purê de batata-doce, farofa de baru e vinagrete de mel Foto: Prefeitura de Nova Lima/Divulgação
  • Casa da Sandra: Risoto de canjiquinha com costelinha glaceada e vinagrete de capuchinha
    Casa da Sandra Risoto de canjiquinha com costelinha glaceada e vinagrete de capuchinha Foto: Prefeitura de Nova Lima/Divulgação
  • Estância Bemain: Pasteizinhos de caponata de coração de bananeira com queijo canastra e redução de mel
    Est&acirc;ncia Bemain Pasteizinhos de caponata de cora&ccedil;&atilde;o de bananeira com queijo canastra e redu&ccedil;&atilde;o de mel Foto: Prefeitura de Nova Lima/Divulgação
  • Evolução da Gula: Bolinho de coração de bananeira
    Evolução da Gula Bolinho de coração de bananeira Foto: Prefeitura de Nova Lima/Divulgação
  • Mar Mineiro Restaurante: Espetinhos de carne de sol angus com melaço, espuma de gengibre e caviar de mel
    Mar Mineiro Restaurante Espetinhos de carne de sol angus com melaço, espuma de gengibre e caviar de mel Foto: Prefeitura de Nova Lima/Divulgação
  • Mukifo: Costelão de boi com mandioca e toque de buriti
    Mukifo Costelão de boi com mandioca e toque de buriti Foto: Prefeitura de Nova Lima/Divulgação
  • Padaria e Armazém Águas Claras: Ciabatta com ora-pro-nóbis e frango ao mel
    Padaria e Armazém Águas Claras Ciabatta com ora-pro-nóbis e frango ao mel Foto: Prefeitura de Nova Lima/Divulgação
  • Planeta Macacos: Massa crocante com ora-pro-nóbis, jabuticaba e costelinha
    Planeta Macacos Massa crocante com ora-pro-nóbis, jabuticaba e costelinha Foto: Prefeitura de Nova Lima/Divulgação
  • Regino’s Comidaria: Steak de frango crocante com fetuccine ao creme de ora-pro-nóbis
    Regino’s Comidaria Steak de frango crocante com fetuccine ao creme de ora-pro-nóbis Foto: Prefeitura de Nova Lima/Divulgação
  • Restaurante da Rosa: Bolinho de costelinha com taioba e molho de laranja com mel de jataí
    Restaurante da Rosa Bolinho de costelinha com taioba e molho de laranja com mel de jataí Foto: Prefeitura de Nova Lima/Divulgação
  • Sítio Bar: Filé-mignon com farofa e chimichurri de serralha
    Sítio Bar Filé-mignon com farofa e chimichurri de serralha Foto: Prefeitura de Nova Lima/Divulgação
  • Slunn Tabacaria: Bolinho de costela com ora-pro-nóbis
    Slunn Tabacaria Bolinho de costela com ora-pro-nóbis Foto: Prefeitura de Nova Lima/Divulgação
  • Marieta Pátio Cervejeiro: Ceviche de peixe com mel apimentado
    Marieta Pátio Cervejeiro Ceviche de peixe com mel apimentado Foto: Prefeitura de Nova Lima/Divulgação
  • Cafeteria Jardim Secreto: Cheesecake com geleia artesanal de buganvile e pimenta dedo-de-moça
    Cafeteria Jardim Secreto Cheesecake com geleia artesanal de buganvile e pimenta dedo-de-moça Foto: Prefeitura de Nova Lima/Divulgação
  • Sorveteria da Casa: Sorvete de capim-limão com farofa de milho e fios de mel
    Sorveteria da Casa Sorvete de capim-limão com farofa de milho e fios de mel Foto: Prefeitura de Nova Lima/Divulgação
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay