ENEM

BH: Aulão sobre cultura pop no Enem

Alexandre Guzanshe
  • Os professores fantasiados de MIB Homens de Preto
    Os professores fantasiados de MIB Homens de Preto Foto: Alexandre Guzanshe / EM / D.A Press
  • A torcida dos stormtroopers com as mascarás dos famosos soldados de Star Wars
    A torcida dos stormtroopers com as mascarás dos famosos soldados de Star Wars Foto: Alexandre Guzanshe / EM / D.A Press
  • Foram entregues aos alunos um par de bastões de ar para amplificar o som dos torcedores.
    Foram entregues aos alunos um par de bastões de ar para amplificar o som dos torcedores. Foto: Alexandre Guzanshe / EM / D.A Press
  • Vinicius Figueiredo Costa é o coordenador pedagógico Pré-Vestibular do Bernoulli
    Vinicius Figueiredo Costa é o coordenador pedagógico Pré-Vestibular do Bernoulli Foto: Alexandre Guzanshe / EM / D.A Press
  • Anna Luiza Amaral quer estudar medicina
    Anna Luiza Amaral quer estudar medicina Foto: Alexandre Guzanshe / EM / D.A Press
  • O discente Ângelo Reis sonha estudar direito
    O discente Ângelo Reis sonha estudar direito Foto: Alexandre Guzanshe / EM / D.A Press
  • O aluno João Victor Morandi almeja estudar Ciências da Computação
    O aluno João Victor Morandi almeja estudar Ciências da Computação Foto: Alexandre Guzanshe / EM / D.A Press
