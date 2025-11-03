ESTADO DE MINAS
Fãs de Lô Borges prestam última homenagem em Santa Tereza
A homenagem ocorreu na famosa esquina que deu origem ao Clube da Esquina, entre as ruas Divinópolis e Paraisópolis, em Santa Tereza. Foto: Túlio Santos/EM/D.A.Press
O público levou flores e velas, que foram colocadas na esquina que deu origem ao movimento musical. Foto: Túlio Santos/EM/D.A.Press
A multidão era formada por fãs de todas as idades, dos contemporâneos do artista às gerações mais novas. Foto: Túlio Santos/EM/D.A.Press
Uma tenda foi montada próximo ao cruzamento das ruas, onde artistas se reuniram para uma 'Cantoria em homenagem' a Lô Borges Foto: Túlio Santos/EM/D.A.Press
Entre os músicos que se apresentaram estavam Marcelo Dande, Felipe Bedetti, Gabriel Guedes e Rodrigo Borges, sobrinho de Lô. Foto: Túlio Santos/EM/D.A.Press
Também se apresentou Marilton Borges, irmão de Lô e responsável por dar o apelido ao cantor e compositor, cujo nome de batismo é Salomão Borges Filho. Foto: Túlio Santos/EM/D.A.Press
Desde que Lô foi internado, em 17 de outubro, moradores de Santa Tereza organizaram correntes de oração. A comunicação era feita por grupos de WhatsApp. Não houve encontros presenciais, mas, no horário determinado, as pessoas faziam orações em suas casas. Foto: Túlio Santos/EM/D.A.Press
