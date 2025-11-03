Assine
ESTADO DE MINAS

Fãs de Lô Borges prestam última homenagem em Santa Tereza

E
Estado de Minas
  • A homenagem ocorreu na famosa esquina que deu origem ao Clube da Esquina, entre as ruas Divinópolis e Paraisópolis, em Santa Tereza.
    A homenagem ocorreu na famosa esquina que deu origem ao Clube da Esquina, entre as ruas Divinópolis e Paraisópolis, em Santa Tereza. Foto: Túlio Santos/EM/D.A.Press
  • O público levou flores e velas, que foram colocadas na esquina que deu origem ao movimento musical.
    O público levou flores e velas, que foram colocadas na esquina que deu origem ao movimento musical. Foto: Túlio Santos/EM/D.A.Press
  • A multidão era formada por fãs de todas as idades, dos contemporâneos do artista às gerações mais novas.
    A multidão era formada por fãs de todas as idades, dos contemporâneos do artista às gerações mais novas. Foto: Túlio Santos/EM/D.A.Press
  • Uma tenda foi montada próximo ao cruzamento das ruas, onde artistas se reuniram para uma 'Cantoria em homenagem' a Lô Borges
    Uma tenda foi montada próximo ao cruzamento das ruas, onde artistas se reuniram para uma 'Cantoria em homenagem' a Lô Borges Foto: Túlio Santos/EM/D.A.Press
  • Entre os músicos que se apresentaram estavam Marcelo Dande, Felipe Bedetti, Gabriel Guedes e Rodrigo Borges, sobrinho de Lô.
    Entre os músicos que se apresentaram estavam Marcelo Dande, Felipe Bedetti, Gabriel Guedes e Rodrigo Borges, sobrinho de Lô. Foto: Túlio Santos/EM/D.A.Press
  • Também se apresentou Marilton Borges, irmão de Lô e responsável por dar o apelido ao cantor e compositor, cujo nome de batismo é Salomão Borges Filho.
    Também se apresentou Marilton Borges, irmão de Lô e responsável por dar o apelido ao cantor e compositor, cujo nome de batismo é Salomão Borges Filho. Foto: Túlio Santos/EM/D.A.Press
  • Desde que Lô foi internado, em 17 de outubro, moradores de Santa Tereza organizaram correntes de oração. A comunicação era feita por grupos de WhatsApp. Não houve encontros presenciais, mas, no horário determinado, as pessoas faziam orações em suas casas.
    Desde que Lô foi internado, em 17 de outubro, moradores de Santa Tereza organizaram correntes de oração. A comunicação era feita por grupos de WhatsApp. Não houve encontros presenciais, mas, no horário determinado, as pessoas faziam orações em suas casas. Foto: Túlio Santos/EM/D.A.Press
