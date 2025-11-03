REALMENTE ACONTECEU
Veja como foi o encontro de Lô Borges e Milton com JK
A icônica foto em que o ex-presidente aparece sentado ao lado de parte dos integrantes do Clube da Esquina, foi feita em Diamantina, em julho de 1971
Os músicos Lô Borges, Milton Nascimento, Fernando Brant e Marcio Borges em Diamantina Foto: Arquivo/O Cruzeiro/EM
O compositor Fernando Brant, o politico Juscelino Kubitscheck, o musico Marcio Borges e o cantor e compositor Milton Nascimento Foto: Arquivo/O Cruzeiro/EM
Lô Borges, Maria do Carmo Leal, Marcio Borges e Milton Nascimento, em Diamantina Foto: Arquivo/O Cruzeiro/EM
Os músicos Lô Borges, Fernando Brant, Marcio Borges, Juscelino Kubitschek e o musico Milton Nascimento, em Diamantina Foto: Arquivo/O Cruzeiro/EM
Os músicos Lô Borges, Marcio Borges, Fernando Brant e Milton Nascimento Foto: Arquivo/O Cruzeiro/EM
Lô Borges, Fernando Brant, Juscelino Kubistcheck, Marcio Borges e Milton Nascimento em frente ao Seminário de Diamantina Foto: Arquivo/O Cruzeiro/EM
Milton Nascimento, Fernando Brant e Juscelino Kubistcheck nas ruas de Diamantina Foto: Arquivo/O Cruzeiro/EM
Milton Nascimento e integrantes do Clube da Esquina em viagem a Diamantina, em 1971 Foto: Arquivo/O Cruzeiro/EM
Milton Nascimento e integrantes do Clube da Esquina em viagem a Diamantina em 1971 Foto: Arquivo/O Cruzeiro/EM
Milton Nascimento e integrantes do Clube da Esquina em viagem a Diamantina em 1971 Foto: Arquivo/O Cruzeiro/EM