Assine
overlay
Início Galeria
REALMENTE ACONTECEU

Veja como foi o encontro de Lô Borges e Milton com JK

A icônica foto em que o ex-presidente aparece sentado ao lado de parte dos integrantes do Clube da Esquina, foi feita em Diamantina, em julho de 1971

E
Estado de Minas
  • Os músicos Lô Borges, Milton Nascimento, Fernando Brant e Marcio Borges em Diamantina
    Os músicos Lô Borges, Milton Nascimento, Fernando Brant e Marcio Borges em Diamantina Foto: Arquivo/O Cruzeiro/EM
  • O compositor Fernando Brant, o politico Juscelino Kubitscheck, o musico Marcio Borges e o cantor e compositor Milton Nascimento
    O compositor Fernando Brant, o politico Juscelino Kubitscheck, o musico Marcio Borges e o cantor e compositor Milton Nascimento Foto: Arquivo/O Cruzeiro/EM
  • Lô Borges, Maria do Carmo Leal, Marcio Borges e Milton Nascimento, em Diamantina
    Lô Borges, Maria do Carmo Leal, Marcio Borges e Milton Nascimento, em Diamantina Foto: Arquivo/O Cruzeiro/EM
  • Os músicos Lô Borges, Fernando Brant, Marcio Borges, Juscelino Kubitschek e o musico Milton Nascimento, em Diamantina
    Os músicos Lô Borges, Fernando Brant, Marcio Borges, Juscelino Kubitschek e o musico Milton Nascimento, em Diamantina Foto: Arquivo/O Cruzeiro/EM
  • O compositor Fernando Brant, o politico Juscelino Kubitscheck, o musico Marcio Borges e o cantor e compositor Milton Nascimento
    O compositor Fernando Brant, o politico Juscelino Kubitscheck, o musico Marcio Borges e o cantor e compositor Milton Nascimento Foto: Arquivo/O Cruzeiro/EM
  • Os músicos Lô Borges, Marcio Borges, Fernando Brant e Milton Nascimento
    Os músicos Lô Borges, Marcio Borges, Fernando Brant e Milton Nascimento Foto: Arquivo/O Cruzeiro/EM
  • Lô Borges, Fernando Brant, Juscelino Kubistcheck, Marcio Borges e Milton Nascimento em frente ao Seminário de Diamantina
    Lô Borges, Fernando Brant, Juscelino Kubistcheck, Marcio Borges e Milton Nascimento em frente ao Seminário de Diamantina Foto: Arquivo/O Cruzeiro/EM
  • Milton Nascimento, Fernando Brant e Juscelino Kubistcheck nas ruas de Diamantina
    Milton Nascimento, Fernando Brant e Juscelino Kubistcheck nas ruas de Diamantina Foto: Arquivo/O Cruzeiro/EM
  • Milton Nascimento e integrantes do Clube da Esquina em viagem a Diamantina, em 1971
    Milton Nascimento e integrantes do Clube da Esquina em viagem a Diamantina, em 1971 Foto: Arquivo/O Cruzeiro/EM
  • Milton Nascimento e integrantes do Clube da Esquina em viagem a Diamantina em 1971
    Milton Nascimento e integrantes do Clube da Esquina em viagem a Diamantina em 1971 Foto: Arquivo/O Cruzeiro/EM
  • Milton Nascimento e integrantes do Clube da Esquina em viagem a Diamantina em 1971
    Milton Nascimento e integrantes do Clube da Esquina em viagem a Diamantina em 1971 Foto: Arquivo/O Cruzeiro/EM
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay