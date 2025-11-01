Assine
CONTRA A PRIVATIZAÇÃO

Manifestantes se reúnem em BH contra a PEC do referendo

Sindicatos e movimentos sociais ocuparam a Praça Raul Soares para protestar contra a proposta do governo Zema retira a obrigatoriedade de referendo popular

  • Sindicatos e movimentos sociais ocuparam a Praça Raul Soares, neste sábado (1º/11), em Belo Horizonte, para protestar contra a proposta do governo Zema que retira a obrigatoriedade de referendo popular na privatização da Copasa. Faixas e cartazes criticaram o projeto e defenderam o direito da população de decidir sobre a venda da estatal.
