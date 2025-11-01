CONTRA A PRIVATIZAÇÃO
Manifestantes se reúnem em BH contra a PEC do referendo
Sindicatos e movimentos sociais ocuparam a Praça Raul Soares para protestar contra a proposta do governo Zema retira a obrigatoriedade de referendo popular
-
Sindicatos e movimentos sociais ocuparam a Praça Raul Soares, neste sábado (1º/11), em Belo Horizonte, para protestar contra a proposta do governo Zema que retira a obrigatoriedade de referendo popular na privatização da Copasa. Faixas e cartazes criticaram o projeto e defenderam o direito da população de decidir sobre a venda da estatal. Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press
-
Sindicatos e movimentos sociais ocuparam a PraÃ§a Raul Soares, neste sÃ¡bado (1Âº/11), em Belo Horizonte, para protestar contra a proposta do governo Zema que retira a obrigatoriedade de referendo popular na privatizaÃ§Ã£o da Copasa. Faixas e cartazes criticaram o projeto e defenderam o direito da populaÃ§Ã£o de decidir sobre a venda da estatal. Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press
-
Sindicatos e movimentos sociais ocuparam a Praça Raul Soares, neste sábado (1º/11), em Belo Horizonte, para protestar contra a proposta do governo Zema que retira a obrigatoriedade de referendo popular na privatização da Copasa. Faixas e cartazes criticaram o projeto e defenderam o direito da população de decidir sobre a venda da estatal. Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press
-
Sindicatos e movimentos sociais ocuparam a Praça Raul Soares, neste sábado (1º/11), em Belo Horizonte, para protestar contra a proposta do governo Zema que retira a obrigatoriedade de referendo popular na privatização da Copasa. Faixas e cartazes criticaram o projeto e defenderam o direito da população de decidir sobre a venda da estatal. Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press
-
-
Sindicatos e movimentos sociais ocuparam a Praça Raul Soares, neste sábado (1º/11), em Belo Horizonte, para protestar contra a proposta do governo Zema que retira a obrigatoriedade de referendo popular na privatização da Copasa. Faixas e cartazes criticaram o projeto e defenderam o direito da população de decidir sobre a venda da estatal. Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press
-
Sindicatos e movimentos sociais ocuparam a Praça Raul Soares, neste sábado (1º/11), em Belo Horizonte, para protestar contra a proposta do governo Zema que retira a obrigatoriedade de referendo popular na privatização da Copasa. Faixas e cartazes criticaram o projeto e defenderam o direito da população de decidir sobre a venda da estatal. Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press
-
Sindicatos e movimentos sociais ocuparam a Praça Raul Soares, neste sábado (1º/11), em Belo Horizonte, para protestar contra a proposta do governo Zema que retira a obrigatoriedade de referendo popular na privatização da Copasa. Faixas e cartazes criticaram o projeto e defenderam o direito da população de decidir sobre a venda da estatal. Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press
-