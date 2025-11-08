ESPECIAL
70 anos da TV Itacolomi, a pioneira de Minas Gerais
Primeira emissora do estado, ela funcionou de 1955 a 1980 e se tornou referência de qualidade, informação e diversão para os mineiros
-
Os estúdios da TV Itacolomi ficam no Edifício Acaiaca, no Centro de Belo Horizonte | 70 anos da TV Itacolomi Foto: Arquivo EM
-
Equipe e veículo de transmissão de imagens externas | 70 anos da TV Itacolomi Foto: Arquivo EM
-
A apresentadora e atriz Dulce Maria nos camarins da TV Itacolomi, em BH | 70 anos da TV Itacolomi Foto: Arquivo EM - 21/8/1959
-
Cena do programa Circo Itacolomi, transmitida em 1956 | 70 anos da TV Itacolomi Foto: Arquivo EM - 1956
-
-
Moradores de BH se reúnem em frente à loja da Televisão Mineira para ver as primeiras imagens transmitidas pela TV Itacolomi | 70 anos da TV Itacolomi Foto: Arquivo EM - 15/7/1955
-
Musicais de época eram transmitidos pela TV Itacolomi | 70 anos da TV Itacolomi Foto: Revista O Cruzeiro/Arquivo EM - 31/12/1955
-
O presidente Juscelino Kubitscheck discursou na solenidade de inauguração da TV Itacolomi | 70 anos da TV Itacolomi Foto: Revista O Cruzeiro/Arquivo EM - 8/11/1955
-
-
O jornalista Assis Chateaubriand, fundador dos Diários Associados, durante a inauguração da TV Itacolomi, em BH | 70 anos da TV Itacolomi Foto: Revista O Cruzeiro/Acervo EM - 1955
-
O advogado, político e jornalista Pedro Aleixo durante entrevista a TV Itacolomi | 70 anos da TV Itacolomi Foto: Arquivo EM
-
Apresentação do cantor Roberto Carlos no Minas Tênis Clube, no aniversário da TV Itacolomi | 70 anos da TV Itacolomi Foto: Arquivo EM - 10/11/1968
-
-
Na foto, musicais Philips da TV Itacolomi, em 1958 | 70 anos da TV Itacolomi Foto: Acervo Iannini/Divulgação
-
Cena do programa "Boliche Mobin" com os apresentadores Gilberto Amaral e Dulce Maria, exibido pela TV Itacolom | 70 anos da TV Itacolomi Foto: Arquivo EM
-
Aguinaldo Rabelo e Dulce Maria, apresentadores do Programa Infantil "Mercadinho Mirim", exibido pela TV Itacolomi | TV Itacolomi Foto: Arquivo EM - 1957
-
-
Cena do Programa Infantil "Mercadinho Mirim", apresentado por Agnaldo Rabelo e Dulce Maria na TV Itacolomi | 70 anos da TV Itacolomi Foto: Arquivo EM - 1957
-
A atriz Clausy Soares posa ao lado de maquete da sonda soviética Luna, em 3/10/1959 | 70 anos da TV Itacolomi Foto: Acervo Carlos Fabiano
-
Crianças no Programa de Elias Salomé, que foi ao ar em 18 de julho de 1956 | 70 anos da TV Itacolomi Foto: Acervo Carlos Fabiano
-
-
Dalva Righetti no Programa Brasa 4, apresentado entre 1966 e 1972 na TV Itacolomi | 70 anos da TV Itacolomi Foto: Arquivo pessoal
-
Zélia Marinho (Zelinha), apresentadora do programa infantil "Roda Gigante", da TV Itacolomi | 70 anos da TV Itacolomi Foto: O Cruzeiro/Arquivo EM
-
Jayme Gomide, apresentador da TV Itacolomi - 70 anos da TV Itacolomi Foto: Arquivo EM
-