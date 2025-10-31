Galeria
Glória Menezes celebra uma vida dedicada à atuação e ao público
-
Nilcedes Soares de Magalhães nasceu em Pelotas, no Rio Grande do Sul, em 19 de outubro de 1934. Contudo, mudou-se para São Paulo com a família quando tinha seis anos. Foto: Reprodução do Instagram @gloriamenezesoficial
-
Em sua nova cidade, cursou a Escola de Artes Dramáticas da Universidade de São Paulo, USP, e formou o grupo de teatro amador "Jovens Independentes". Foto: Reprodução do Instagram @gloriamenezesoficial
-
Iniciou sua carreira na televisão em 1959, na novela "Um Lugar ao Sol", transmitida pela TV Tupi. A obra era baseada no romance "Uma Tragédia Americana", de Theodore Dreiser, e no filme de mesmo nome, dirigido por George Stevens. Foto: Reprodução do Instagram @gloriamenezesoficial
-
Em 1961, atuou na radionovela "Uma Pires Camargo", onde conheceu Tarcísio Meira. No ano seguinte, os artistas começaram a namorar e iniciaram, assim, um relacionamento que durou 59 anos. Foto: Reprodução do Instagram @gloriamenezesoficial
-
-
Casou-se com o ator Tarcísio Meira, tornando-se uma dupla de grande sucesso nas novelas brasileiras. A parceria começou na extinta TV Excelsior em 1963, com a primeira novela diária, "2-5499 Ocupado". Foto: Divulgação
-
Dessa união nasceu o também ator Tarcísio Filho, único filho do casal. Glória tem outros dois filhos, João Paulo e Maria Amélia, de um casamento anterior, arranjado pela família quando ela tinha dezoito anos, com um primo. Foto: Reprodução do Instagram @gloriamenezesoficial
-
No mesmo ano, já casada com Tarcísio, participou do filme "O Pagador de Promessas", ao lado de Leonardo Vilar e Anselmo Duarte, e mostrou sua versatilidade também nas telonas. Único filme brasileiro a conquistar a Palma de Ouro, prêmio máximo do Festival de Cannes, na França. Foto: Reprodução do Instagram @gloriamenezesoficial
-
-
Glória Menezes estreou na TV Globo, em 1967, com a novela "Sangue e Areia". Desde então, a atriz participou de dezenas de outras produções da emissora e se tornou uma das atrizes mais queridas do público. Foto: Reprodução do Instagram @gloriamenezesoficial
-
Em "Cavalo de Aço", de 1973, Glória deu vida à Miranda, uma fazendeira que se envolve com o protagonista Rodrigo, Tarcísio Meira. Na obra "O Grito", viveu Marta Mourão, que enfrentava o preconceito dos vizinhos com seu filho, que sofria de uma deficiência. Foto: Divulgação
-
Ana Preta, interpretada por Glória Menezes na novela "Pai Herói", de 1979, era a "mulher do povo" por excelência na trama de Janete Clair. Sua personagem era definida por sua força, coragem e determinação, características que a destacam no enredo. Foto: Reprodução do Instagram @gloriamenezesoficial
-
-
Interpretou Jordana, na novela "Jogo da Vida", de 1981. Uma mulher alegre e extrovertida, casada com o personagem de Paulo Goulart, Silas, que a abandona. Foto: Reprodução do Instagram @gloriamenezesoficial
-
Na sequência, deu vida à Rosemere em "Brega e Chique", de 1987. Uma mulher simples e batalhadora que, sem saber, era a segunda esposa de Herbert Alvaray, vivido por Jorge Dória, o mesmo homem casado com Rafaela Alvaray, Marília Pêra. Foto: Divulgação
-
"Tarcísio e Glória" foi uma série produzida pela TV Globo entre 28 de abril até primeiro de dezembro de 1988, protagonizada pelos atores Tarcísio Meira e Glória Menezes, também responsáveis pela produção. Foto: Reprodução Instagram /@gloriamenezesoficial
-
-
Interpretou a icônica Laurinha Figueroa na novela "Rainha da Sucata", de 1990. Uma vilã elegante, arrogante e manipuladora que se casava com o milionário Betinho, vivido por Paulo Gracindo, e nutria uma paixão proibida por seu enteado, Edu, Tony Ramos. Foto: Reprodução do Instagram @gloriamenezesoficial
-
Em "Deus Nos Acuda", de 1992, esteve no papel de Bárbara Silveira Bueno. Baby era a cunhada do milionário Otto Bismark e lutava para que ele fosse preso pelo assassinato de sua irmã. Foto: Reprodução do Instagram @gloriamenezesoficial
-
Em "A Próxima Vítima", Glória Menezes interpretou a personagem Júlia Braga, que foi uma das vítimas do serial killer da trama. Anos depois, voltou a contracenar com o marido, desta vez como Marta Leme Toledo na novela "Torre de Babel". Foto: Reprodução do Instagram @gloriamenezesoficial
-
-
Nos anos 2000, Glória Menezes esteve em "Porto dos Milagres", onde deu vida a Clotilde Marimbás, uma das figuras proeminentes da cidade. Mostrou seu lado cômico em "O Beijo do Vampiro", como Zoroastra, ao lado de Luís Gustavo. Foto: Reprodução do Instagram @gloriamenezesoficial
-
Viveu a Baronesa de Bonsucesso, em "Senhora do Destino", que sofria de Alzheimer. Em "A Favorita", Glória Menezes interpretou Irene Fontini, a matriarca da família e uma figura central na trama. Foto: Reprodução do Instagram @gloriamenezesoficial
-
A última personagem de Glória Menezes foi a divertida socialite Stelinha Alcântara, em "Totalmente Demais", de Rosane Svartman e Paulo Halm. Foto: - Divulgação
-
-
Ao longo da carreira na televisão e no cinema, Glória Menezes recebeu diversos prêmios, como o Troféu Mário Lago pelo conjunto da obra em 2004, quatro Troféus Imprensa, um Prêmio APCA e um Prêmio Mambembe. Foto: Reprodução do Instagram @gloriamenezesoficial
-
Glória Menezes esteve em várias peças, como "Ensina-me a Viver", um sucesso aclamado por sua direção e elenco, e "Tudo Bem no Ano Que Vem". Outras peças importantes em sua carreira são "Júlio César", "Jornada de um Poema" e "As Feiticeiras de Salém". Foto: Reprodução do Instagram @gloriamenezesoficial
-
Após a aposentadoria, o casal passou a morar em uma fazenda de criação de gado e plantações em Porto Feliz, no interior de São Paulo. Em março de 2021, receberam a segunda dose da vacina contra a COVID-19. Foto: Reprodução do Instagram @gloriamenezesoficial
-
-
Em 6 de agosto de 2021, foram internados no hospital Albert Einstein, em São Paulo, após confirmação do diagnóstico. Glória recebeu alta em 16 de agosto, quatro dias após a morte do marido, o eterno Tarcísio Meira. Foto: Reprodução Instagram /@gloriamenezesoficial