Glória Menezes celebra uma vida dedicada à atuação e ao público

No mesmo ano, já casada com Tarcísio, participou do filme "O Pagador de Promessas", ao lado de Leonardo Vilar e Anselmo Duarte, e mostrou sua versatilidade também nas telonas. Único filme brasileiro a conquistar a Palma de Ouro, prêmio máximo do Festival de Cannes, na França. Foto: Reprodução do Instagram @gloriamenezesoficial