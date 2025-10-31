Assine
Pássaro dado como extinto na natureza volta a se reproduzir ao ar livre

LA
Lance
  • O anúncio foi feito pelo Jardim Zoológico de Londres e pela The Nature Conservancy.
    O anúncio foi feito pelo Jardim Zoológico de Londres e pela The Nature Conservancy. Foto: Divulgação
  • São essas organizações que lideram o projeto de recuperação da espécie, o guarda-rios-de-Guam, conhecido como sihek.
    São essas organizações que lideram o projeto de recuperação da espécie, o guarda-rios-de-Guam, conhecido como sihek. Foto: Flickr - Guam Micronesian Kingfisher
  • O local escolhido para a soltura foi o Atol de Palmyra, uma ilha remota do Oceano Pacífico, livre de predadores exóticos e com um ecossistema rigorosamente protegido.
    O local escolhido para a soltura foi o Atol de Palmyra, uma ilha remota do Oceano Pacífico, livre de predadores exóticos e com um ecossistema rigorosamente protegido. Foto: Divulgação
  • Essa decisão estratégica permitiu que os siheks tivessem um ambiente seguro para viver e se reproduzir, longe da cobra-arbórea-castanha, responsável por sua extinção em Guam, na década de 1940.
    Essa decisão estratégica permitiu que os siheks tivessem um ambiente seguro para viver e se reproduzir, longe da cobra-arbórea-castanha, responsável por sua extinção em Guam, na década de 1940. Foto: flickr - Pavel Kirillov
  • Nove aves criadas em cativeiro no zoológico londrino foram soltas no atol em setembro de 2024.
    Nove aves criadas em cativeiro no zoológico londrino foram soltas no atol em setembro de 2024. Foto: Flickr - Tim
  • O planejamento deu certo. Desde então, quatro casais se formaram, construíram ninhos e três já botaram ovos.
    O planejamento deu certo. Desde então, quatro casais se formaram, construíram ninhos e três já botaram ovos. Foto: Montagem/Wikimedia Commons/Reprodução
  • É um marco ecológico que simboliza o renascimento da espécie em vida livre.
    É um marco ecológico que simboliza o renascimento da espécie em vida livre. Foto: Flickr - desmorider
  • Originalmente, o declínio do guarda-rios-de-Guam começou quando a serpente invasora chegou à ilha, dizimando suas populações nativas.
    Originalmente, o declínio do guarda-rios-de-Guam começou quando a serpente invasora chegou à ilha, dizimando suas populações nativas. Foto: Flickr - MostlyDross
  Por décadas, a espécie sobreviveu apenas em zoológicos e centros de conservação, com uma população global estimada em menos de 150 indivíduos.
    Por dÃ©cadas, a espÃ©cie sobreviveu apenas em zoolÃ³gicos e centros de conservaÃ§Ã£o, com uma populaÃ§Ã£o global estimada em menos de 150 indivÃ­duos. Foto: DickDaniels
  • O Programa de Recuperação do Sihek é uma iniciativa global que envolve o U.S. Fish & Wildlife Service, o Departamento de Agricultura de Guam, a The Nature Conservancy e o Jardim Zoológico de Londres.
    O Programa de Recuperação do Sihek é uma iniciativa global que envolve o U.S. Fish & Wildlife Service, o Departamento de Agricultura de Guam, a The Nature Conservancy e o Jardim Zoológico de Londres. Foto: Flickr - Becker1999
  • A meta é consolidar uma colônia estável em Palmyra e, futuramente, reintroduzir a ave em Guam, assim que a ameaça das cobras for neutralizada.
    A meta é consolidar uma colônia estável em Palmyra e, futuramente, reintroduzir a ave em Guam, assim que a ameaça das cobras for neutralizada. Foto: Reprodução/YouTube
  • Para cientistas e conservacionistas, a reprodução bem-sucedida na natureza é um sinal promissor.
    Para cientistas e conservacionistas, a reprodução bem-sucedida na natureza é um sinal promissor. Foto: Flickr - Ryan Somma
  • “O sucesso da reprodução dos siheks em Palmyra representa uma luz de esperança na luta contra a extinção de espécies
    “O sucesso da reprodução dos siheks em Palmyra representa uma luz de esperança na luta contra a extinção de espécies", comunicou a The Nature Conservancy à revista People. Foto: Flickr - Diego Tirira
  Segundo a instituição, o projeto
    Segundo a instituiÃ§Ã£o, o projeto "demonstra que, com dedicaÃ§Ã£o e colaboraÃ§Ã£o, Ã© possÃ­vel reverter os danos causados pela atividade humana e restaurar o equilÃ­brio dos ecossistemasâ?. Foto: Flickr - Valerie Everett
  • O Atol de Palmyra é uma área protegida administrada pelo U.S. Fish and Wildlife Service e The Nature Conservancy.
    O Atol de Palmyra é uma área protegida administrada pelo U.S. Fish and Wildlife Service e The Nature Conservancy. Foto: Reprodução/YouTube
  • Localizado ao sul do Havaí, o atol é composto por pequenas ilhas rodeadas por recifes de corais, oferecendo um ambiente isolado e seguro para espécies ameaçadas
    Localizado ao sul do Havaí, o atol é composto por pequenas ilhas rodeadas por recifes de corais, oferecendo um ambiente isolado e seguro para espécies ameaçadas Foto: Reprodução/YouTube
  • A biodiversidade marinha e terrestre do atol o torna um importante laboratório natural para a pesquisa e a conservação.
    A biodiversidade marinha e terrestre do atol o torna um importante laboratório natural para a pesquisa e a conservação. Foto: Reprodução/YouTube
