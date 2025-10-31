Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Cidades americanas onde o Country tem força cultural

LA
Lance
  • Veja algumas cidades americanas que são consideradas referências quando o assunto é a música country e todo o universo que envolve esse tema.
    Veja algumas cidades americanas que são consideradas referências quando o assunto é a música country e todo o universo que envolve esse tema. Foto: Reprodução Twitter @WhiskyAdvocate
  • NASHVILLE (Tennessee) - População: 715 mil - Conhecida como a
    NASHVILLE (Tennessee) - População: 715 mil - Conhecida como a "capital da música country", Nashville é o berço de grandes ícones do gênero. Foto: imagem de Garrett Hill por Pixabay
  • A cidade abriga o Grand Ole Opry e a Country Music Hall of Fame, sendo um dos maiores polos culturais da música country.
    A cidade abriga o Grand Ole Opry e a Country Music Hall of Fame, sendo um dos maiores polos culturais da música country. Foto: Antony-22/Wikimédia Commons
  • AUSTIN (Texas) - População: 960 mil - Com uma cena musical vibrante, Austin combina o country tradicional com influências modernas
    AUSTIN (Texas) - População: 960 mil - Com uma cena musical vibrante, Austin combina o country tradicional com influências modernas Foto: Imagem Pixabay
  • O famoso festival Austin City Limits e diversos bares honky-tonk mantêm viva a tradição country na cidade. Esses bares em estilo rústico tocam música ao vivo, numa atmosfera descontraída e dançante.
    O famoso festival Austin City Limits e diversos bares honky-tonk mantêm viva a tradição country na cidade. Esses bares em estilo rústico tocam música ao vivo, numa atmosfera descontraída e dançante. Foto: - Jack Newton/Wikimédia Commons
  • FORT WORTH (Texas) - População: 935 mil - Fort Worth é famosa pelo seu estilo western e seu histórico de rodeios, que incluem provas com touros, cavalos selvagens, e laço de bezerros.
    FORT WORTH (Texas) - População: 935 mil - Fort Worth é famosa pelo seu estilo western e seu histórico de rodeios, que incluem provas com touros, cavalos selvagens, e laço de bezerros. Foto: Flickr Michael Farrell
  • O Fort Worth Stockyards é um dos grandes centros culturais do country. A cidade celebra o legado rural e cowboy de forma autêntica.
    O Fort Worth Stockyards é um dos grandes centros culturais do country. A cidade celebra o legado rural e cowboy de forma autêntica. Foto: Flickr oakbluffcamper
  • BRANSON (Missouri) - População: 12.600. Branson é um destino turístico com shows de música ao vivo, muitos focados no country tradicional.
    BRANSON (Missouri) - População: 12.600. Branson é um destino turístico com shows de música ao vivo, muitos focados no country tradicional. Foto: Flickr oakbluffcamper
  • Os famosos teatros da cidade, como o Grand Country Music Hall, que tem capacidade para 475 pessoas na plateia e atrai fãs da música country de todo o mundo.
    Os famosos teatros da cidade, como o Grand Country Music Hall, que tem capacidade para 475 pessoas na plateia e atrai fãs da música country de todo o mundo. Foto: Divulgação
  • MEMPHIS (Tennessee) - População: 630 mil -
    MEMPHIS (Tennessee) - População: 630 mil -"Embora Memphis seja mais associada ao blues, o country tem fortes raízes na cidade, com influências vindas do sul dos Estados Unidos. Foto: Antony-22/Wikimédia Commons
  • Artistas como Johnny Cash começaram suas carreiras aqui, unindo blues e country. Além disso, a cidade também atrai fãs do rock porque Elvis Presley viveu ali, gravou sucessos no Sun Studio e teve a famosa mansão, Graceland, na cidade.
    Artistas como Johnny Cash começaram suas carreiras aqui, unindo blues e country. Além disso, a cidade também atrai fãs do rock porque Elvis Presley viveu ali, gravou sucessos no Sun Studio e teve a famosa mansão, Graceland, na cidade. Foto: Divulgação
  • BENTONVILLE (Arkansas) - População: 57 mil - Situada no coração do Arkansas, Bentonville tem uma cena country forte, influenciada pelo estilo de vida rural da região.
    BENTONVILLE (Arkansas) - População: 57 mil - Situada no coração do Arkansas, Bentonville tem uma cena country forte, influenciada pelo estilo de vida rural da região. Foto: Brandonrush/Wikimédia Commons
  • O Ozark Mountain Music Festival é uma grande atração. O evento anual celebra a música country, folk e bluegrass nas Montanhas Ozark, em Arkansas.
    O Ozark Mountain Music Festival é uma grande atração. O evento anual celebra a música country, folk e bluegrass nas Montanhas Ozark, em Arkansas. Foto: - Divulgação
  • PIGEON FORGE (Tennessee) - População: 6.200. - Pigeon Forge, lar de Dollywood, celebra a cultura country com shows e atrações temáticas.
    PIGEON FORGE (Tennessee) - População: 6.200. - Pigeon Forge, lar de Dollywood, celebra a cultura country com shows e atrações temáticas. Foto: Divulgação
  • A cidade é famosa por preservar o country tradicional e o estilo de vida das montanhas Apalaches, uma extensa cordilheira dos EUA até o Canadá.
    A cidade é famosa por preservar o country tradicional e o estilo de vida das montanhas Apalaches, uma extensa cordilheira dos EUA até o Canadá. Foto: Flickr greeneyz5107
  • A cordilheira dos Apalaches tem 2.400 km de extensão e passa por estados americanos desde o Alabama até o Maine e se estende até a Terra Nova e Labrador, no Canadá.
    A cordilheira dos Apalaches tem 2.400 km de extensão e passa por estados americanos desde o Alabama até o Maine e se estende até a Terra Nova e Labrador, no Canadá. Foto: Domínio Públlico/Wikimédia Commons
  • LUBBOCK (Texas) - População: 260 mil - Famosa pelo country-western, foi berço de Buddy Holly, um pioneiro do rock 'n' roll dos anos 1950, conhecido por sucessos como
    LUBBOCK (Texas) - População: 260 mil - Famosa pelo country-western, foi berço de Buddy Holly, um pioneiro do rock 'n' roll dos anos 1950, conhecido por sucessos como "Peggy Sue" e "That'll Be the Day". Sua influência perdura no rock e no country, apesar de sua morte num acidente de avião em 1959. Foto: Noah Puente/Wikimédia Commons
  • A cidade é um centro de música raiz no Texas, celebrando o legado da cultura cowboy - estilo que engloba vestimentas rurais, chapéus, botas, rodeios e danças típicas de two-step.
    A cidade é um centro de música raiz no Texas, celebrando o legado da cultura cowboy - estilo que engloba vestimentas rurais, chapéus, botas, rodeios e danças típicas de two-step. Foto: Divulgação
  • LEXINGTON (Kentucky) - População: 322 mil - Conhecida pelos cavalos e pela vida rural, tem uma forte tradição country e por festivais de Bluegrass ao redor da cidade .
    LEXINGTON (Kentucky) - População: 322 mil - Conhecida pelos cavalos e pela vida rural, tem uma forte tradição country e por festivais de Bluegrass ao redor da cidade . Foto: Flickr Brian Thompson
  • Bluegrass é um gênero musical caracterizado pelo uso de instrumentos acústicos como violino, banjo, mandolim e guitarra. Originado a partir da música folk, country e gospel, é conhecido por arranjos harmônicos complexos e improvisações rápidas.
    Bluegrass é um gênero musical caracterizado pelo uso de instrumentos acústicos como violino, banjo, mandolim e guitarra. Originado a partir da música folk, country e gospel, é conhecido por arranjos harmônicos complexos e improvisações rápidas. Foto: - Divulgação
  • KNOXVILLE (Tennessee) - População: 192 mil - Uma das cidades onde a música country floresceu, Knoxville é lar de festivais e eventos dedicados ao gênero.
    KNOXVILLE (Tennessee) - População: 192 mil - Uma das cidades onde a música country floresceu, Knoxville é lar de festivais e eventos dedicados ao gênero. Foto: AppalachianCentrist/Wikimédia Commons
  • É famosa por suas raízes no country clássico e seu impacto no desenvolvimento da música nos Apalaches, cadeia montanhosa que vai do Canadá até o sul dos Estados Unidos, abrangendo West Virginia, Virginia e Tennessee.
    É famosa por suas raízes no country clássico e seu impacto no desenvolvimento da música nos Apalaches, cadeia montanhosa que vai do Canadá até o sul dos Estados Unidos, abrangendo West Virginia, Virginia e Tennessee. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • A região dos Apalaches é rica em biodiversidade e cultura, influenciando profundamente a música folk e country, além de ser conhecida por suas tradições rurais e paisagens naturais deslumbrantes.
    A região dos Apalaches é rica em biodiversidade e cultura, influenciando profundamente a música folk e country, além de ser conhecida por suas tradições rurais e paisagens naturais deslumbrantes. Foto: domínio público
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay