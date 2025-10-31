Cidades americanas onde o Country tem força cultural

LUBBOCK (Texas) - População: 260 mil - Famosa pelo country-western, foi berço de Buddy Holly, um pioneiro do rock 'n' roll dos anos 1950, conhecido por sucessos como "Peggy Sue" e "That'll Be the Day". Sua influência perdura no rock e no country, apesar de sua morte num acidente de avião em 1959. Foto: Noah Puente/Wikimédia Commons