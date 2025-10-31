Estilo de Vida
Azedinha boa: pitanga tem polifenóis que fazem bem à pele
-
Saiba, então, um pouco mais sobre essas deliciosas frutas, que podem ser consumidas de diversas maneiras. Foto: Imagem de Giordani Giordi por Pixabay
-
A pitanga é uma fruta que possui muitos nutrientes como vitaminas A, B e C, cálcio, fósforo e ferro, que auxiliam no combate ao envelhecimento precoce, aliviam os sintomas de artrite e previnem o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Foto: Imagem de Giordani Giordi por Pixabay
-
Além disso, a pitanga ajuda a manter a pele saudável e mantém uma boa visão, além de ser muito útil para emagrecer, nutrir e reduzir o acúmulo de líquidos e inchaço do corpo. Foto: Imagem de Thomas Marques de Carvalho Tom por Pixabay
-
A época desta fruta no Brasil é entre outubro e janeiro e pode ser encontrada na forma natural ou em polpa congelada nos supermercados. Foto: Imagem de istvan por Pixabay
-
-
Os polifenóis e a vitamina C presentes na pitanga têm ação antioxidante que ajudam reduzir os danos nas células, mantendo os vasos sanguíneos saudáveis. Ajudam a manter a pele saudável e, portanto, beneficiam na aparência. Foto: Imagem de Rocío Gómez por Pixabay
-
Melhora também o funcionamento das artérias e, por isso, ajudam a proteger contra doenças cardiovasculares como infarto, insuficiência cardíaca e derrame cerebral. Foto: Imagem de Gustavo Torres por Pixabay
-
AlÃ©m disso, a propriedade diurÃ©tica da pitanga tambÃ©m ajuda a controlar a pressÃ£o sanguÃnea, essencial para o bom funcionamento do sistema cardiovascular. Foto: Imagem de CÃ©sar Mota por Pixabay
-
-
A fruta também melhora a saúde dos olhos por possuir vitamina A, que age aumentando a proteção e evitando o surgimento de problemas, como olhos secos ou cegueira noturna. Foto: Imagem de João por Pixabay
-
A pitanga tem vitamina C e A - antioxidantes que ajudam a combater os radicais livres que causam envelhecimento da pele. A vitamina C também age aumentando a produção de colágeno, importante para combater a flacidez, rugas e linhas de expressão, melhorando a qualidade e o aspecto da pele. Foto: Imagem de João por Pixabay
-
Os antioxidantes da fruta, como a vitamina C, carotenóides e polifenóis, estão relacionados com a melhora da asma e da bronquite, principalmente quando o óleo essencial extraído das folhas da pitanga é usado para fazer a vaporização. Foto: Imagem de Adi Jose Cichovicz Musskoff Adi J.C.Musskoff por Pixabay
-
-
Alguns estudos mostram que o óleo essencial das folhas da pitanga tem propriedades antimicrobianas, sendo capaz de eliminar fungos, principalmente os fungos de pele, como a Candida. Foto: Imagem de César Mota por Pixabay
-
Além disso, o extrato das folhas da pitanga tem ação antiviral contra o vírus influenza, um dos causadores da gripe. Foto: Guilherme Barbaresco wikimedia commons
-
A fruta ainda tem propriedades diuréticas, aumentando a eliminação e reduzindo a retenção de líquidos, podendo ser usada para ajudar a reduzir o inchaço em todo o corpo. Foto: Adriana Januário wikimedia commons
-
-
A pitanga tem poucas calorias: cada unidade da fruta tem aproximadamente 2 calorias, o que pode ajudar em dietas de emagrecimento. Foto: Adriana Januário wikimedia commons
-
Suas propriedades diuréticas diminuem o inchaço do corpo por aumentar a eliminação de líquidos. Foto: Adriana Januário wikimedia commons
-
Alguns estudos em laboratório usando células do câncer de mama mostram que os polifenóis da pitanga podem ajudar a diminuir a proliferação e aumentar a morte de células desse tipo de câncer. Foto: Adriana Januário wikimedia commons
-
-
Entretanto, ainda são necessários estudos em humanos que comprovem esse benefício. A pitanga também ajuda a fortalecer o sistema imune. Foto: Adriana Januário wikimedia commons
-
Fruta versátil, pode ser consumida na sua forma natural ou em polpa congelada, sendo utilizada em doces, geleias, sorvetes, refrescos, vinho, iogurte, licores e fermentados. Foto: Reprodução Facebook
-
Uma vez preparada, a geleia de pitanga deve ser armazenada em um recipiente bem fechado para evitar a saída e a entrada de ar. Outra fruta que pode ser utilizada na produção de geleia é a seriguela. Foto: Rafael Carrieri FlickR
-
-
Em resumo, a pitanga é uma fruta tropical não apenas apreciada por seu sabor único, mas também por seus benefícios nutricionais e potencial para promover a saúde. Seu uso em diversas receitas e sua rica composição de vitaminas e antioxidantes fazem dela um componente valioso para uma dieta equilibrada e saudável. Foto: Flickr silene andrade