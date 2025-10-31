Mundo
Escândalos fazem rei Charles 3º retirar títulos e honrarias do irmão, Andrew
-
Com a mudança, ele deixará de ter a alcunha de príncipe e passará a ser chamado apenas de Andrew Mountbatten-Windsor. Foto: Reproduc?a?o
-
A medida foi tomada em resposta ao escândalo envolvendo seu vínculo com Jeffrey Epstein, condenado por abuso de menores. Foto: Wkimedia Commons/State of Florida
-
Mesmo após afirmar ter rompido o contato com Epstein, e-mails de 2011 indicaram que Andrew ainda se comunicava com ele. Foto: Reprodução/Palm Beach County Sheriff's Department
-
"Essas sanções são consideradas necessárias, apesar de ele [Andrew] continuar negando as acusações contra ele", comunicou o Palácio de Buckingham. Foto: Hulki Okan Tabak/Unsplash
-
-
Andrew não contestou a decisão do irmão, que não altera sua certidão de nascimento nem tem efeito retroativo. Foto: Wikimedia Commons/Thorne1983
-
Ele também perderá o direito de ser tratado como Sua Alteza Real e terá revogadas as honrarias da Ordem da Jarreteira e da Ordem Real Vitoriana. Foto: Reproduc?a?o
-
As filhas de Andrew, as princesas Eugenie e Beatrice, manterão seus títulos. Já sua ex-esposa, Sarah Ferguson, voltou a usar o nome de solteira. Foto: Reprodução
-
-
Além disso, Andrew foi notificado de que deverá deixar o Royal Lodge, mansão onde vive com Sarah em Windsor. Foto: Divulgac?a?o/TV Globo
-
"A notificaÃ§Ã£o formal para rescisÃ£o do contrato de arrendamento jÃ¡ foi entregue e ele se mudarÃ¡ para uma residÃªncia privada alternativa", informou a nota. Foto: Reproduc?a?o
-
“Suas Majestades deixam claro que seus pensamentos e mais profundas condolências estiveram e continuarão com as vítimas e sobreviventes de todas as formas de abuso”, reforçou o Palácio de Buckingham. Foto: Reproduc?a?o
-
-
Andrew, que já havia renunciado a certos deveres reais no início de outubro, continua negando ter tido qualquer conduta imprópria. Foto: Reproduc?a?o
-
Segundo a BBC, Andrew deverá se mudar para a propriedade de Sandringham, em Norfolk, embora o Palácio não tenha informado qual será sua nova residência dentro do complexo. Foto: Sandringham House, Norfolk by Christine Matthews
-
Sarah Ferguson também precisará sair da Royal Lodge e buscar outro lugar para morar. Foto: Reprodução
-
-
O rei Charles custeará — com recursos privados — a nova residência de Andrew e oferecerá apoio financeiro temporário durante a mudança. Foto: Reprodução/Instagram
-
Em 2022, Andrew fez um acordo judicial com Virginia Giuffre, que o acusou de abusá-la quando ela tinha 17 anos. Foto: Reprodução/YouTube
-
Detalhes do caso voltaram à mídia com o lançamento do livro póstumo de Giuffre, "Nobody’s Girl" ("A Garota de Ninguém", em tradução livre). Foto: Reprodução/Instagram
-
-
"Concordei com uma ordem de silêncio de um ano, o que pareceu ser importante para o príncipe, pois garantia que o Jubileu de Platina de sua mãe não fosse mais ofuscado do que já estava", escreveu Giuffre. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
-
Giuffre morreu em abril de 2025, aos 41 anos. Segundo a família, ela tirou a própria vida. Foto: Reprodução/CNN Brasil
-
Apesar das mudanças, Andrew permanece como o oitavo na linha de sucessão ao trono britânico. Foto: Reprodução
-