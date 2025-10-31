Entretenimento
Alta adrenalina: destinos incríveis para saltar de bungee jumping
Esta modalidade é um esporte radical, que consiste em saltar de uma altura num vazio, amarrado aos tornozelos ou cintura a uma corda elástica. Foto: Reprodução Youtube
Ela é derivada do Naghol, que é uma espécie de Iniciação. Nela, rapazes de uma aldeia ao sul da Ilha de Pentecostes, em Vanuatu, têm de passar para poderem começar a ser chamados de adultos. Foto: Flickr Mika Hirsim
Em 1954, dois jornalistas da revista National Geographic foram a esta ilha e viram homens a saltar de uma torre com videiras amarradas aos tornozelos. Foto: Flickr Lloret Turisme
A técnica já era tão avançada que as videiras tinham as medidas exatas para que quem saltasse não encostasse no chão. Isso mantendo a distância suficiente para não partir o pescoço. Foto: Flickr Gourav Khatri
A partir de 1987, o neozelandês Alan John Hackett saltou da torre Eiffel, em Paris. Algo inimaginável para a época, que formou o bungee jumping como esporte radical, com milhares de adeptos por todo mundo. Foto: Reprodução Youtube
Sendo assim, confira 20 lugares propícios para a prática deste esporte radical em todo o mundo, com informação do portal "Terra". Esses locais atraem muitos aventureiros, que sonham em viver a adrenalina do salto, com direito à paisagens monumentais. Foto: Flickr wacamerabuff
Royal Gorge Suspension Bridge, nos Estados Unidos: Possui 321 metros, sendo uma das mais altas pontes suspensas do mundo. Ele cruza o rio Arkansas, no Colorado, e oferece uma vista impressionante para a prática de bungee-jumping nos Estados Unidos. Foto: Eric Sakowski/Wikimédia Commons
Bloukrans Bridge, África do Sul: Localizada próxima à cidade de Nature 's Valley, esta ponte tem 216 metros de altura, acima do rio Bloukrans. É um dos locais prediletos dos sul-africanos para passar férias na praia, com direito a muita aventura. Foto: Flickr Rckr88
Barragem de Contra, Suíça: Conhecida também como barragem de Verzasca, ganhou notoriedade ao aparecer na abertura do filme Goldeneye, do agente secreto 007. Na cena, James Bond escapa saltando de 220 metros de altura, preso por um elástico, com a vista dos Alpes suíços. Foto: Imagens de Walti Göhner por Pixabay
Canal de Corinto, Grécia: É um conector entre a Grécia continental e a península do Peloponeso. Por lá, tem uma ponte de 79 metros de altura em um canal estreito, construído no final do século XIX, com mais de 6 km de comprimento. Foto: Imagem de Walkerssk por Pixabay
Ponte Colossus, Itália: Ponte de 350 metros de comprimento e mais de 150 de altura entre Turim e Milão. Ela recebe diariamente praticantes de bungee-jumping desde 1995. Por lá, a queda livre acontece em cerca de 4,5 segundos, a mais de 100 km/h. Foto: Reprodução/canal no Youtube: lucaciuka
Pipeline Bungy, Nova Zelândia: O bungee-jump, conhecido no país como bungy, é uma das modalidades mais praticadas. Por lá, tem a ponte suspensa do Pipeline Bungy, a 102 metros do chão, na ilha sul da Nova-Zelândia, com o visual sobre as águas do rio Shotover. Foto: Flickr annaloake
Rio Colorado, Costa Rica: Um dos principais do pequeno país da América Central. O rio tem uma ponte de 85 metros de altura a cerca de uma hora de San José, capital. Foto: - Imagem Pixabay
Torre Alta Vila, Brasil: Situada em Nova Vila, na periferia de Belo Horizonte, ela faz parte de um centro comercial com restaurantes, lojas e diferentes entretenimentos. Existe por lá um bungee-jumping, com 71 metros de altura. Foto: Flickr Flávio Nascimento
Ponte Navajo, Estados Unidos: Passa por cima do rio Colorado, atravessando o Grand Canyon. A vista permite fazer bungee-jumping em um dos lugares mais imponentes do planeta e com 142 metros de queda livre. Foto: Reprodução do Facebook Bungee Bug
Torre Macau, China: É uma das principais do horizonte de Macau, com seus 338 metros. Possui também cassino, restaurantes e lojas. Ela fica a 233 metros do chão, com o visual moderno do seu litoral. Foto: Reprodução Youtube
Nevis Highwire Bungy, Nova Zelândia: A 134 metros do chão sobre as agitadas águas do rio Nevis, no sul do país, é o bungee-jumping mais alto da Nova Zelândia. Uma queda livre de oito segundos, com vista sobre o vale do Nevis. Foto: Che010/Wikimédia Commons
Puerto Vallarta, México: É um dos destinos turísticos mais populares do país e está situado no litoral Pacífico. O bungee-jumping da baía de Banderas mergulha de uma plataforma situada sobre uma falésia com 37 metros de altura, frente às belas águas esverdeadas. Foto: Atilin/Wikimédia Commons
Graskop, Ãfrica do Sul: Situada na provÃncia de Mpumalanga, norte da Ãfrica do Sul, encontra-se prÃ³xima de algumas das maiores belezas naturais do paÃs. CÃ¢nions, cachoeiras e florestas aparecem no caminho de um bungee-jumping situado a cerca de 80 metros do chÃ£o, no qual vocÃª atravessa o cÃ¢nion. Foto: ReproduÃ§Ã£o Youtube
Ponte de Ponsonass, França: A antiga ponte suspensa foi destruída e em seu lugar foi instalada uma moderna ponte de concreto, que permite mais segurança na hora de pular a 103 metros do chão. Foto: Julien Bertrand/Wikimédia Commons
Ledge Urban Bungee, Nova Zelândia: A cidade de Queenstown oferece aventuras selvagens e belezas naturais. Possui uma plataforma instalada a 47 metros de altura, perto da beleza de Queenstown e suas redondezas. Foto: Reprodução de Facebook
Perrine Bridge, Estados Unidos: Situada no estado americano de Idaho, a ponte foi construída na década de 1970 sobre as águas do rio Snake. Os 148 metros de altura atraem não apenas praticantes de bungee-jumping, mas também de base-jumping, espécie de pára-quedismo desde prédios, pontes e plataformas. Foto: Flickr WILLIAM ZAYAS CRUZ
The Last Resort, Nepal: A três horas da capital, no hotel, é possível saltar de bungee-jumping na ponte suspensa mais alta do país, sobre o rio Bhote Kosi e um dos cânions mais assustadores da região. Foto: Filckr Bungy Nepal
Niouc, SuÃÃ§a: Este bungee-jumping possui 190 metros de altura, Ã© um dos mais altos da Europa. Situado no sul da SuÃÃ§a, acontece desde uma das mais belas pontes do paÃs. Foto: Torrjuli/WikimÃ©dia Commons
Cânion de Longqing, China: Com suas montanhas esverdeadas, suas cavernas e seus rios e lagos, fica situado a 90 km de Pequim. Para os amantes de adrenalina, um bungee-jumping de cerca de 50 metros de altura foi instalado. Foto: Flickr ChinaStudyAbroad
