Celebridades e TV
Pai de Leandro Hassum foi da Máfia: ‘Me ensinou o que não ser’
Hassum contou que, aos 21 anos, descobriu que seu pai, Carlos Alberto da Costa Moreira, era integrante da máfia italiana. Foto: reprodução/instagram
Ele revelou que o pai chegou a ficar 11 anos preso por tráfico internacional de drogas. Foto: Imagem gerada por i.a
"Cheguei a falar para o meu pai: 'você destruiu a minha vida'", disse Hassum sobre uma das visitas que fez na cadeia. Foto: reprodução
Em outro trecho da entrevista, o comediante ex-Rede Globo revela que enfrentou dificuldades financeiras após a prisão do pai, chegando a vender salgadinhos para pagar seu curso de teatro. Foto: reprodução/instagram
"Eu dividia um miojo com a minha mulher para poder comprar fralda. Nunca faltou nada para minha filha, mas me doía muito", desabafou. Foto: reprodução/youtube
Apesar de tudo, Hassum afirmou que perdoou o pai e eles se deram bem sua morte, em 2014. "Ele me ensinou o homem que eu não queria ser. Ele me ensinou até no erro”, ponderou. Foto: reprodução/youtube
Leandro Hassum nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, no dia 26 de setembro de 1973. Ele é ator, comediante, dublador, roteirista e produtor. Foto: Reprodução/Instagram
Hassum ficou conhecido por seu talento na comédia, mas também por suas incursões no drama e no cinema. Foto: divulgação
Ele iniciou sua carreira artística no teatro. Aos 16 anos, subiu ao palco pela primeira vez e, posteriormente, ingressou na renomada escola de teatro "O Tablado". Foto: divulgação/tv globo
No início dos anos 2000, começou a ganhar grande destaque no cenário humorístico ao lado de Marcius Melhem, com quem atuou no espetáculo "Nós na Fita". Foto: divulgação
Com o tempo, migrou para a televisão, onde ganhou notoriedade em programas humorísticos da TV Globo. Foto: reprodução/tv globo
No "Zorra Total" Hassum atingiu o ápice da fama. O sucesso foi tanto que rendeu a estreia de um programa próprio, ao lado de Marcius Melhem. Foto: Reprodução Instagram
Hassum também brilhou no cinema, estrelando filmes que alcançaram grande sucesso de bilheteria, como a trilogia "Até que a Sorte nos Separe". Foto: divulgação
Em 2014, Hassum passou por uma cirurgia bariátrica, o que resultou em uma drástica transformação física. Foto: Instagram @leandrohassum
Ele perdeu mais de 60 kg, e a mudanÃ§a de aparÃªncia gerou grande repercussÃ£o na mÃdia. O ator chegou a ser criticado por ter "perdido o humor". Foto: Instagram @leandrohassum
Além dos trabalhos em televisão e cinema, Hassum tem uma sólida carreira como dublador, sendo a voz brasileira de personagens icônicos, como Gru na franquia "Meu Malvado Favorito". Foto: Youtube Canal Illumination Instagram @leandrohassum
Ele também participou de projetos internacionais e ampliou seu alcance ao participar de projetos da Netflix, como o filme "Tudo Bem no Natal que Vem" (2020). Foto: reprodução/netflix
Ao longo de sua carreira, Leandro Hassum foi indicado a diversos prêmios importantes, como o Melhores do Ano, da TV Globo. Foto: divulgação/tv globo
Hassum também é ativo nas redes sociais, onde compartilha momentos de sua vida pessoal e profissional, além de inspirar muitas pessoas com sua trajetória de saúde e bem-estar. Foto: reprodução/instagram
Desde 1998, Hassum é casado com a empresária Karina Gomes, com quem tem uma filha, Pietra. Foto: reprodução/redes sociais