Cascas perfeitas para turbinar bebidas e criar novos sabores

Muitas pessoas comem a maÃ§Ã£ com a casca. Mas quem prefere descascar pode usar a casca para chÃ¡, pois assim nÃ£o desperdiÃ§arÃ¡ seus nutrientes. A casca de maÃ§Ã£ combina bem com especiarias, como canela e gengibre, criando uma bebida reconfortante e aromÃ¡tica. Foto: Imagem de ?????? ?????????? por Pixabay