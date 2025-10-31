‘Caribe Amazônico’: conheça o paraíso de água doce localizado no Pará

Alter do Chão tem estações contrastantes. Durante o período de estiagem - tipicamente entre agosto e dezembro -, o nível dos rios recua e revela extensas faixas de areia branca, abrindo “praias” em que turistas e a população local pode caminhar sob o sol, entrar nas águas mornas e relaxar em ambiente de puro deleite. Foto: Reprodução do YouTube.com/@Miapelomundo