Caçador vira caça e é morto com rifle na África; relembre caso de grande repercussão

O estilo de vida do empresário lhe rendeu uma notoriedade bem negativa na internet. E ele acabou sendo morto a tiros de rifle, tal como fazia com os animais. Naude não apenas caçava animais silvestres como tinha uma empresa de turismo que proporcionava excursões para pessoas interessadas em ter a experiência de matar animais. Foto: Imagem de Laura Schultz por Pixabay