Entretenimento
Estátua de Bridget Jones será inaugurada em Londres
A inauguração ocorrerá em 17 de novembro e se juntará a outras representações famosas do cinema na praça, como Paddington Bear, Mary Poppins e Harry Potter. Foto: Flickr / Tony Hisgett
Renée Zellweger participará da cerimônia, ao lado de Eric Fellner, co-presidente da produtora Working Title. Foto: siebbi wikimedia commons
Não é a primeira nem será a última vez que um personagem ou personalidade do cinema recebe homenagem com uma estátua. Ao redor do mundo, essas esculturas preservam a memória de figuras importantes, celebrando seus feitos e sua relevância histórica ou cultural. Confira algumas das mais emblemáticas. Foto: Sjors Provoost/Wikimedia Commons
No Palácio de Kensington, em Londres, Inglaterra, há uma bonita estátua da Princesa Diana, falecida em 1997. Os filhos de Lady Di, os príncipes William e Harry, inauguraram a homenagem em 1° de julho de 2022. Foto: Divulgação
Sylvester Stallone, na pele do icônico personagem Rocky Balboa, também teve sua estátua inaugurada na Filadélfia, nos Estados Unidos. Foto: Alberto-g-rovi/Wikimedia Commons
Fundador da empresa Apple, Steve Jobs - falecido em 2011 - tem uma estátua em uma área empresarial em Budapeste, na Hungria. Foto: Derzsi Elekes Andor/Wikimedia Commons
O "Rei do Pop" Michael Jackson - falecido em 2009 - é lembrado com uma estátua no alto da comunidade Santa Marta, no Rio de Janeiro, de frente para o Cristo Redentor. Foto: Guilherme Mendes Cruz/Wikimedia Commons
Ãcone do rock internacional atravÃ©s da banda Queen, Freddie Mercury - morto em 1991 - tem algumas estÃ¡tuas pelo mundo. Uma delas estÃ¡ em Montreux, na SuÃÃ§a. Foto: Bernd BrÃ€gelmann/Wikimedia Commons
Falecida em 2011, a cantora e diva britânica Amy Winehouse é retratada numa escultura em Camden Town, em Londres, na Inglaterra. Foto: Timo Tijhof/Wikimedia Commons
O ator e ex-fisiculturista Arnold Schwarzenegger tem também algumas estátuas pelo mundo. Uma delas fica na Áustria, seu país natal, e outra em Ohio, nos EUA. Foto: Domínio Público/Wikimedia Commons
Outro astro de filmes de ação, Jean-Claude Van Damme tem uma estátua em sua homenagem em Bruxelas, na Bélgica, país onde nasceu. Foto: Reprodução/Redes Sociais
O ex-beatle John Lennon - falecido em 1980 - também tem muitas estátuas pelo mundo. Uma delas está em Havana, Cuba. Foto: lin padgham/Wikimedia Commons
Reunidos, Os Beatles (John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr) formam uma icônica estátua de bronze em Liverpool, na Inglaterra. Foto: Loz Pycock/Wikimedia Commons
Elvis Presley - falecido em 1977 - também tem muitas estátuas pelo mundo. Uma delas é encontrada em Memphis, Tennessee, EUA, onde o Rei do Rock viveu. Foto: Reprodução/Redes Sociais
O ator e artista marcial Bruce Lee tem também uma estátua em Hong Kong, onde morreu em 1973. Foto: Ank Kumar/Wikimedia Commons
Lenda do basquete norte-americano e mundial, Michael Jordan tem uma estátua do lado de fora do United Center, casa do Chicago Bulls. Foto: Reprodução/Redes Sociais
Um dos pioneiros do rock'n roll, Chuck Berry tem uma estátua de bronze em University City, no Missouri, nos Estados Unidos. Foto: Reprodução/Redes Sociais
Maior nome do reggae, Bob Marley - falecido em 1981 - tem duas estátuas em Kingston, na Jamaica. Uma delas é essa de bronze com ele tocando sua guitarra. Foto: Avda/Wikimedia Commons
O lendário guitarrista Jimi Hendrix - falecido em 1970 - tem esta estátua em Seattle, EUA, representando a energia de suas apresentações. Foto: Peter Collins/Wikimedia Commons
Anne Frank foi uma menina que sofreu os horrores do Holocausto imposto pelos nazistas e ganhou projeção mundial de importância histórica ao revelar sua situação num diário. Uma estátua dela fica em Amsterdã, na Holanda. Foto: Reprodução X
Uma estátua de Brigitte Bardot fica na Orla Bardot, que também tem esse nome em homenagem à francesa, em Búzios, na Região dos Lagos (RJ). A escultura em bronze foi instalada em 1999, para lembrar a visita da atriz à cidade, e se tornou um dos principais pontos turísticos. Foto: flickr/Cesar Cardoso
Uma estÃ¡tua de Shakira estÃ¡ localizada na cidade de Barranquilla, na ColÃŽmbia, onde a cantora nasceu. A escultura em bronze e alumÃnio foi inaugurada em 26/12/2023 e representa a artista em um de seus movimentos de danÃ§a caracterÃsticos, com 6,5 metros de altura. Foto: ReproduÃ§Ã£o/Redes Sociais
