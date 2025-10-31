Animais
Aparências que enganam: animais ‘fofos’ que matam com facilidade
Na imagem, por exemplo, uma foca ataca banhistas na badalada praia de Clifton, na Cidade do Cabo, cidade turística da África do Sul. Foto: Reprodução de vídeo
A foca é um bicho que, apesar da aparência amistosa, oferece perigo. Nada rapidamente, é forte e tem dentes potentes. Foto: Imagem de Alexa por Pixabay
Certa vez, na Austrália, um casal de turistas postou uma imagem em que uma ave se aproxima. O registro logo ganhou repercussão porque diversos internautas comentaram sobre o perigo daquele animal. Foto: reprodução
Trata-se de um casuar, espécie de ave de grande porte comum do norte da Austrália e da Nova Guiné. O casuar pode ser agressivo, daí o perigo. É excelente nadador, salta até 1,5 metro e corre a 50km/h! Foto: Anja Schröder por Pixabay
Uma patada de um “casuar” tem o mesmo efeito de um punhal e ele é capaz até de decepar um membro humano! Em abril de 2019, na Flórida, um casuar atacou o próprio dono, de 75 anos, que morreu em consequência dos ferimentos. Foto: S. Nagel/Pixabay
Confira outros perigos mortais com aparência inofensiva. Os 'falsos bonzinhos'. Foto: Ruwan 14 - wikimedia commons
Lóris - Único primata venenoso do mundo. Apesar de parecer inofensivo, um lóris lento pode ter uma mordida tóxica misturada a um veneno poderoso o suficiente para apodrecer a carne. O lóris vive cerca de 30 anos. Foto: Kalyan Varma wikimedia commons
Quem diria que há perigo, olhando o fofíssimo e inofensivo Mort, de "Madagascar"? Foto: Divulgação
Cisne - Se alguém se aproxima, ele prepara o golpe com suas asas fortes. Considerando seu tamanho e força das asas, o ataque desta ave pode resultar em graves ferimentos. Vive cerca de 40 anos. Foto: Imagem de Peter H por Pixabay
Panda - Possui poderosas mandíbulas com grandes dentes, garras afiadas e grande força muscular. Vive cerca de 20 anos. Foto: Imagem de orythys por Pixabay
Inspirou o Kung Fu Panda, o personagem que estuda artes marciais para proteger seu povo. Faz sucesso com crianças e até sdultos. Foto: Youtube/ Nickelodeon em Português
Glutão - Tem porte pequeno, mas é extremamente feroz e forte. Suas garras são afiadas e mortais. E esse bicho ainda morde que só ele.. Vive até 13 anos. Foto: William F. Wood wikimedia commons
Rã-dardo - Pequenina, olhos grandes, uma das criaturas mais venenosas do planeta. Produz mais de 100 toxinas. Seu veneno é capaz de matar pelo toque da pele. Um único miligrama mata 10.000 ratos ou dois elefantes . Vive cerca de 9 anos. Foto: Wilfried Berns -wikimedia commons
Polvo-de-anel-azul - É pequeno, com cerca de 12 cm, bonito, com uma mescla de azul e amarelo que encanta. Mas uma única dose de seu veneno pode matar 20 pessoas. Vive pouco (cerca de dois anos). Foto: Saspotato wikimedia commons
Papa-léguas - Mede cerca de 55 cm de comprimento com envergadura de quase 50 cm. Voa pouco, pois prefere correr. Pode atingir 30 km/h. Carnívoro, consegue matar até serpentes e esmagá-las para comer. Vive 7 ou 8 anos. Foto: drumguy8800 (xvisionx.com) wikimedia commons
Inspirou o desenho do Papa-Léguas que passa a perna no Coiote e sempre emite o "bip bip". Foto: Divulgação
Urso polar - Os filhotes, principalmente, parecem fofos. Branquinhos, peludinhos, carinha de tontos, são bastante agressivos por natureza. Não à toa estão no topo da cadeia alimentar. Matam com facilidade e são dificilmente vítimas de predadores. Vivem de 20 a 30 anos. Foto: Steve Amstrup | domínio público
Dingo - É um cão. Mas é muito perigoso, com seus dentes caninos como verdadeiras armas. Capazes de percorrer vários quilômetros por dia, eles têm bastante agilidade. Vivem cerca de 10 anos. Foto: Imagem de Chris por Pixabay
Alce - Parecem calmos, com porte de cavalo, mas os machos ficam violentos na época de acasalamento e as fêmeas reagem com fúria se alguém se aproxima dos filhotes. Segunda espécie selvagem que mais ataca humanos, somente atrás dos hipopótamos. Vivem de 15 a 25 anos. Foto: Rufus46/ Wikimedia Commons/
Golfinho - São grandes predadores, capazes até de matar tubarões. Eles podem ser agressivos com as pessoas, outros golfinhos ou até machucar a si mesmos. Vivem de 40 a 60 anos. Foto: Pixabay
Texugo - Tem a reputação de ser o animal mais destemido do mundo. Ataca crocodilos e antílopes. Encara cobras venenosas. Vai com fúria e determinação sobre a presa. Vive verca de 24 anos. Foto: Imagem de andy ballard por Pixabay
Doninha - De aparência dócil, são assassinas em série. Seduzem a presa com uma 'dancinha', dão o bote e esmagam o crânio da vítima. Fazem estoque de presas mortas e usam a pele das presas para fazer ninhos. Vivem cerca de 10 anos. Foto: Keven Law wikimedia commons
