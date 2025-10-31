Ros Stewart passa férias no Rio, curte o Corcovado e posa com chef de restaurante

Assine
  • Ele tambem jantou no restaurante Nido, no Leblon, e posou com o chef de cozinha Rudy Bovo. A euforia foi grande quando o astro entrou no estabelecimento.
  • No Instagram, a direção do “Nido Ristorante” postou até a sobremesa que foi pedida e degustada pelo cantor britânico: a sbriciolata di Mele, uma torta de maçã com creme de caramelo salgado e especiarias.
  • Rod Stewart é um ícone da música internacional e já se apresentou no Brasil diversas vezes.
  • Com uma carreira de mais de seis décadas, ele celebrou em 2025 seus 60 anos na indústria musical.
  • Stewart iniciou sua trajetória no blues rock britânico e se destacou como vocalista do Jeff Beck Group no final dos anos 1960 e, posteriormente, integrou o
  • Ao mesmo tempo, construiu uma carreira solo de sucesso com hits atemporais como “Maggie May”, “Sailing” e “Da Ya Think I’m Sexy?”, além de baladas românticas como “I Don’t Want to Talk About It” e “The First Cut is the Deepest”.
  • Rod Stewart detém o título honorário de Sir desde 2016, concedido em reconhecimento à sua extensa carreira musical e às contribuições a causas beneficentes.
  • Aliás, diversas celebridades de prestígio ostentam o título de Sir, uma honraria concedida pela Monarquia Britânica. Veja uma lista de famosos que foram contemplados.
  • Brian May: O incômico guitarrista do Queen foi nomeado Knight Bachelor em dezembro de 2022 e oficialmente condecorado em 14 de março de 2023 pelo Rei Charles III, por seus serviços à música e à caridade, além de seu trabalho como astrofísico e defensor dos direitos dos animais.
  • Patrick Stewart: Um dos atores mais respeitados do Reino Unido, Patrick Stewart recebeu o título de cavaleiro em 2010 por sua carreira no teatro e televisão, especialmente por seu trabalho com Shakespeare.
  • Michael Caine: O ator foi condecorado em 2000 por sua longa carreira no cinema britânico e internacional, sendo um dos atores mais premiados da história.
  • Anthony Hopkins: O ator foi nomeado cavaleiro em 1993 por sua carreira teatral e cinematográfica, destacando-se como Hannibal Lecter em Hollywood.
  • Ben Kingsley: O ator recebeu o título de cavaleiro em 2002 por sua contribuição ao cinema, especialmente após seu papel em “Gandhi”, que lhe rendeu o Oscar.
  • Lewis Hamilton: O piloto campeÃ£o de FÃ³rmula 1 foi condecorado em 2021 pela Rainha Elizabeth II apÃ³s conquistar sete tÃ­tulos mundiais na FÃ³rmula 1 e defender causas sociais.
  • Elton John: O músico recebeu o título de cavaleiro em 1998 por sua carreira musical e trabalho filantrópico; em 2020 foi elevado à Ordem dos Companheiros de Honra (CH).
  • Peter Jackson: O cineasta recebeu o título em 2010 por sua contribuição ao cinema, principalmente pela trilogia O Senhor dos Anéis filmada na Nova Zelândia.
  • Paul McCartney: O ex-Beatle foi condecorado em 1997 pela Rainha Elizabeth II pelos serviços prestados à música como Beatle e artista solo. Recebeu o título de Knight Bachelor.
  • Ringo Starr: O baterista dos Beatles foi condecorado em 2018 pelo príncipe William por seus serviços à música e apoio a instituições de caridade, 21 anos após McCartney.
  • Van Morrison: O músico foi nomeado cavaleiro em 2016 pelo Príncipe Charles por sua contribuição à música e à promoção da cultura da Irlanda do Norte.
  • Tom Jones: O cantor e ator recebeu o título de cavaleiro em 2006 por seus serviços à música ao longo de décadas, sendo homenageado no Palácio de Buckingham.
  • Mick Jagger: O vocalista dos Rolling Stones foi condecorado em 2003 pela Rainha Elizabeth II por sua contribuição à música popular, apesar de críticas de colegas dos Rolling Stones que não ganharam a honraria.
  • Ian McKellen: O ator foi condecorado em 1991 pela Rainha Elizabeth II por suas contribuições ao teatro clássico e à atuação no cinema.
  • Kenneth Branagh: O ator foi condecorado em 2012 por sua atuação e direção no teatro e cinema, com destaque para adaptações de Shakespeare.
  • Mo Farah: O atleta foi nomeado cavaleiro em 2017 por seus feitos no atletismo britânico, com quatro ouros olímpicos nas provas de 5.000m e 10.000m.
