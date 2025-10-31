Celebridades e TV
Ros Stewart passa férias no Rio, curte o Corcovado e posa com chef de restaurante
-
Ele tambem jantou no restaurante Nido, no Leblon, e posou com o chef de cozinha Rudy Bovo. A euforia foi grande quando o astro entrou no estabelecimento. Foto: Instagram do Nido Ristorante
-
No Instagram, a direção do “Nido Ristorante” postou até a sobremesa que foi pedida e degustada pelo cantor britânico: a sbriciolata di Mele, uma torta de maçã com creme de caramelo salgado e especiarias. Foto: Instagram Nido Ristorante
-
Rod Stewart é um ícone da música internacional e já se apresentou no Brasil diversas vezes. Foto: Reprodução de Youtube
-
Com uma carreira de mais de seis décadas, ele celebrou em 2025 seus 60 anos na indústria musical. Foto: instagram
-
-
Stewart iniciou sua trajetória no blues rock britânico e se destacou como vocalista do Jeff Beck Group no final dos anos 1960 e, posteriormente, integrou o "The Faces" ao lado de Ronnie Wood. Foto: Reprodução Youtube
-
Ao mesmo tempo, construiu uma carreira solo de sucesso com hits atemporais como “Maggie May”, “Sailing” e “Da Ya Think I’m Sexy?”, além de baladas românticas como “I Don’t Want to Talk About It” e “The First Cut is the Deepest”. Foto: Ian Dury wikimedia commons
-
Rod Stewart detém o título honorário de Sir desde 2016, concedido em reconhecimento à sua extensa carreira musical e às contribuições a causas beneficentes. Foto: Jakub Janecki wikimedia commons
-
-
Aliás, diversas celebridades de prestígio ostentam o título de Sir, uma honraria concedida pela Monarquia Britânica. Veja uma lista de famosos que foram contemplados. Foto: Imagem de Christian Storb por Pixabay
-
Brian May: O incômico guitarrista do Queen foi nomeado Knight Bachelor em dezembro de 2022 e oficialmente condecorado em 14 de março de 2023 pelo Rei Charles III, por seus serviços à música e à caridade, além de seu trabalho como astrofísico e defensor dos direitos dos animais. Foto: wikimedia commons NASA/Bill Ingalls
-
Patrick Stewart: Um dos atores mais respeitados do Reino Unido, Patrick Stewart recebeu o título de cavaleiro em 2010 por sua carreira no teatro e televisão, especialmente por seu trabalho com Shakespeare. Foto: Reprodução Instagram
-
-
Michael Caine: O ator foi condecorado em 2000 por sua longa carreira no cinema britânico e internacional, sendo um dos atores mais premiados da história. Foto: Reprodução Instagram
-
Anthony Hopkins: O ator foi nomeado cavaleiro em 1993 por sua carreira teatral e cinematográfica, destacando-se como Hannibal Lecter em Hollywood. Foto: flickr
-
Ben Kingsley: O ator recebeu o título de cavaleiro em 2002 por sua contribuição ao cinema, especialmente após seu papel em “Gandhi”, que lhe rendeu o Oscar. Foto: Flickr/Gage Skidmore
-
-
Lewis Hamilton: O piloto campeÃ£o de FÃ³rmula 1 foi condecorado em 2021 pela Rainha Elizabeth II apÃ³s conquistar sete tÃtulos mundiais na FÃ³rmula 1 e defender causas sociais. Foto: Flickr - emperornie
-
Elton John: O músico recebeu o título de cavaleiro em 1998 por sua carreira musical e trabalho filantrópico; em 2020 foi elevado à Ordem dos Companheiros de Honra (CH). Foto: Divulgação
-
Peter Jackson: O cineasta recebeu o título em 2010 por sua contribuição ao cinema, principalmente pela trilogia O Senhor dos Anéis filmada na Nova Zelândia. Foto: Gage Skidmore wikimedia commons
-
-
Paul McCartney: O ex-Beatle foi condecorado em 1997 pela Rainha Elizabeth II pelos serviços prestados à música como Beatle e artista solo. Recebeu o título de Knight Bachelor. Foto: - Reprodução do Instagram @paulmccartney
-
Ringo Starr: O baterista dos Beatles foi condecorado em 2018 pelo príncipe William por seus serviços à música e apoio a instituições de caridade, 21 anos após McCartney. Foto: Divulgação
-
Van Morrison: O músico foi nomeado cavaleiro em 2016 pelo Príncipe Charles por sua contribuição à música e à promoção da cultura da Irlanda do Norte. Foto: wikimedia commons/Jarle Vines
-
-
Tom Jones: O cantor e ator recebeu o título de cavaleiro em 2006 por seus serviços à música ao longo de décadas, sendo homenageado no Palácio de Buckingham. Foto: Raph_PH wikimedia commons
-
Mick Jagger: O vocalista dos Rolling Stones foi condecorado em 2003 pela Rainha Elizabeth II por sua contribuição à música popular, apesar de críticas de colegas dos Rolling Stones que não ganharam a honraria. Foto: Wikimedia Commons Georges Biard
-
Ian McKellen: O ator foi condecorado em 1991 pela Rainha Elizabeth II por suas contribuições ao teatro clássico e à atuação no cinema. Foto: flickr Gage Skidmore
-
-
Kenneth Branagh: O ator foi condecorado em 2012 por sua atuação e direção no teatro e cinema, com destaque para adaptações de Shakespeare. Foto: Melinda Seckington - Wikimédia Commons
-
Mo Farah: O atleta foi nomeado cavaleiro em 2017 por seus feitos no atletismo britânico, com quatro ouros olímpicos nas provas de 5.000m e 10.000m. Foto: