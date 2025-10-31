Animais
Cobra sobrevive após nascer com duas cabeças e surpreende especialistas
Mas o que mais impressionou é que o animal tenha permanecido vivo por todo esse tempo. Já são mais de 200 dias. Foto: Reprodução Instagram
O dono do vivário, Johnathan Emberton, esclareceu que esse tipo de sobrevivência só é possível quando a serpente tem apenas um conjunto funcional de órgãos internos. Foto: Reprodução de vídeo Instagram East Bay Vivarium
A segunda cabeça, embora ativa e responsiva, não se alimenta e não parece ter controle digestivo. isso já ocorreu outras vezes, mas é raro. Foto: Jason Pratt wikimedia commons
A cobra é da espécie California kingsnake (Lampropeltis californiae) .É uma serpente não peçonhenta nativa do oeste dos EUA, especialmente da Califórnia. Foto: Caudatejake - wikimedia commons
Ela habita áreas diversas como desertos, florestas e regiões costeiras. É conhecida por sua incrível adaptabilidade ambiental Foto: JorikThePooh - wikimedia commons
Apresenta padrões variados de cor, geralmente faixas pretas e brancas ou marrom e creme. Algumas variantes têm padrões manchados ou listras longitudinais. Essa diversidade visual atrai muitos criadores. Foto: kclarksdnhmorg, s wikimedia commons
Seu nome "kingsnake" vem do hábito de predar outras cobras, inclusive venenosas como cascavéis. Foto: Torrey Brownell, wikimedia commons
Ela é imune ao veneno dessas espécies, o que a torna uma predadora dominante em seu habitat. Esse comportamento é chamado de ofiofagia. Foto: Amy Huie, wikimedia commons
Mede, em média, entre 90 cm e 1,2 metro, mas alguns indivíduos podem ultrapassar 1,5 metro. Foto: Domínio público
Tem corpo esguio e musculoso, ideal para caça e exploração. É uma excelente nadadora e escaladora, com habilidade nas árvores. Foto: Pixabay
Sua dieta é ampla e inclui roedores, ovos, pássaros, lagartos e outras serpentes. Em cativeiro, alimenta-se bem com ratos congelados e descongelados. Tem apetite regular e fácil manejo alimentar. Foto: Pixabay
Tem comportamento solitário e é mais ativa ao entardecer e à noite (crepuscular e noturna). Foto: Pixabay
No frio, entra em brumação, um tipo de dormência semelhante à hibernação. No calor extremo, também pode se recolher. Foto: Pixabay
É uma das serpentes mais populares no mercado pet dos EUA devido ao temperamento geralmente dócil. Quando jovem, pode ser mais reativa, mas tende a se acostumar ao manuseio. Vive em cativeiro por mais de 15 anos. Quando se sente ameaçada, pode vibrar a cauda, liberar um odor desagradável ou tentar morder. No geral, é calma e curiosa. Foto: Pixabay
O terrário ideal inclui esconderijos, substrato seco e uma zona de aquecimento com temperatura entre 27°C e 32°C. A umidade deve ser moderada, e a água limpa sempre disponível. Um ambiente seguro reduz o estresse da serpente. Foto: Pixabay
A espécie é ovípara, com a fêmea botando de 5 a 15 ovos por ninhada. A incubação dura cerca de dois meses, dependendo da temperatura. Os filhotes nascem totalmente formados e já independentes. Foto: Pixabay
O East Bay Vivarium, fundado em Berkeley, Califórnia, é um dos estabelecimentos mais antigos dos EUA dedicados exclusivamente a répteis. Funciona como loja, centro educativo e espaço de convivência com animais exóticos. É um ponto de referência na herpetocultura Foto: amy kay FlickR
local abriga dezenas de espécies de serpentes, lagartos, tartarugas, sapos e invertebrados. Muitos animais ficam expostos em recintos acessíveis ao público. As visitas são educativas e atraem famílias, escolas e pesquisadores Foto: Reprodução Instagram
O vivarium é conhecido por promover o manejo responsável de animais e práticas de conservação. Lá, é comum encontrar California kingsnakes tanto para venda quanto para demonstração. É uma experiência marcante para amantes de répteis. Foto:
