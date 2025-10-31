Assine
overlay
Início Galeria
Meio Ambiente

Joaninha: além de bela, tem fama de bom presságio

LA
Lance
  • Sua origem histórica remonta a registros da Roma Antiga, onde agricultores já notavam sua utilidade no controle de pragas. Com o tempo, tornou-se um inseto associado à proteção das colheitas.
    Sua origem histórica remonta a registros da Roma Antiga, onde agricultores já notavam sua utilidade no controle de pragas. Com o tempo, tornou-se um inseto associado à proteção das colheitas. Foto: Kaldari - wikimedia commons
  • A joaninha tem corpo arredondado e pequeno, geralmente entre 0,3 e 1 centímetro. A cor varia podendo ser vermelha, branca ou amarela, com pontinhos pretos característicos que servem como defesa contra predadores.
    A joaninha tem corpo arredondado e pequeno, geralmente entre 0,3 e 1 centímetro. A cor varia podendo ser vermelha, branca ou amarela, com pontinhos pretos característicos que servem como defesa contra predadores. Foto: Scott Bauer wikimedia commons
  • Uma curiosidade é que o número de manchinhas não indica sua idade, como muitos acreditam. Elas representam apenas variações de espécie e podem diferir muito entre os indivíduos. Quando voa, a parte vermelha com pontinhos se abre.
    Uma curiosidade é que o número de manchinhas não indica sua idade, como muitos acreditam. Elas representam apenas variações de espécie e podem diferir muito entre os indivíduos. Quando voa, a parte vermelha com pontinhos se abre. Foto: Clinton & Charles Robertson wikimedia commons
  • Seu habitat é diversificado, encontrando-se em campos, jardins, plantações e florestas. São insetos adaptáveis, presentes em quase todos os continentes, exceto na Antártida.
    Seu habitat é diversificado, encontrando-se em campos, jardins, plantações e florestas. São insetos adaptáveis, presentes em quase todos os continentes, exceto na Antártida. Foto: Pixabay
  • A joaninha é carnívora na maior parte da vida, alimentando-se principalmente de pulgões. Esse hábito faz dela uma importante aliada na agricultura, reduzindo o uso de pesticidas.
    A joaninha é carnívora na maior parte da vida, alimentando-se principalmente de pulgões. Esse hábito faz dela uma importante aliada na agricultura, reduzindo o uso de pesticidas. Foto: Pixabay
  • Algumas espécies, no entanto, têm dieta mais variada, consumindo pólen, fungos e até pequenos ácaros. Essa versatilidade ajuda a manter o equilíbrio ecológico.
    Algumas espécies, no entanto, têm dieta mais variada, consumindo pólen, fungos e até pequenos ácaros. Essa versatilidade ajuda a manter o equilíbrio ecológico. Foto: Pixabay
  • Na reprodução, o macho fecunda a fêmea e os ovos são depositados em folhas, próximos a colônias de pulgões. Isso garante alimento imediato para as larvas ao nascer.
    Na reprodução, o macho fecunda a fêmea e os ovos são depositados em folhas, próximos a colônias de pulgões. Isso garante alimento imediato para as larvas ao nascer. Foto: Alias 0591 wikimedia commons
  • As larvas são alongadas, pretas com manchas coloridas e de aparência bem diferente do adulto. Elas passam por quatro estágios antes de se transformarem em pupas e, depois, em joaninhas.
    As larvas são alongadas, pretas com manchas coloridas e de aparência bem diferente do adulto. Elas passam por quatro estágios antes de se transformarem em pupas e, depois, em joaninhas. Foto: Pixabay
  • O ciclo de vida completo pode durar de três a sete semanas, dependendo da espécie e das condições climáticas. Isso possibilita várias gerações ao longo do ano.
    O ciclo de vida completo pode durar de três a sete semanas, dependendo da espécie e das condições climáticas. Isso possibilita várias gerações ao longo do ano. Foto: Pixabay
  • A longevidade da joaninha adulta varia de seis meses a um ano. Algumas espécies em regiões frias hibernam durante o inverno, prolongando um pouco sua vida.
    A longevidade da joaninha adulta varia de seis meses a um ano. Algumas espécies em regiões frias hibernam durante o inverno, prolongando um pouco sua vida. Foto: Pixabay
  • Entre os riscos que enfrentam estão a perda de habitat, pesticidas e a introdução de espécies invasoras. A joaninha asiática, por exemplo, compete com as nativas e pode desequilibrar ecossistemas.
    Entre os riscos que enfrentam estão a perda de habitat, pesticidas e a introdução de espécies invasoras. A joaninha asiática, por exemplo, compete com as nativas e pode desequilibrar ecossistemas. Foto: Pixabay
  • Culturalmente, a joaninha é símbolo de boa sorte, amor e prosperidade em várias partes do mundo. Em algumas tradições, vê-la pousar na mão significa felicidade ou bons presságios.
    Culturalmente, a joaninha é símbolo de boa sorte, amor e prosperidade em várias partes do mundo. Em algumas tradições, vê-la pousar na mão significa felicidade ou bons presságios. Foto: Pixabay
  • Na ciência, é estudada como bioindicador da saúde ambiental. A presença abundante de joaninhas indica equilíbrio ecológico e baixa poluição química em determinado local.
    Na ciência, é estudada como bioindicador da saúde ambiental. A presença abundante de joaninhas indica equilíbrio ecológico e baixa poluição química em determinado local. Foto: Pixabay
  • Suas cores vibrantes funcionam como defesa: predadores associam tons vermelhos e pretos a insetos tóxicos. Embora não sejam letais, soltam um líquido amargo que espanta ameaças.
    Suas cores vibrantes funcionam como defesa: predadores associam tons vermelhos e pretos a insetos tóxicos. Embora não sejam letais, soltam um líquido amargo que espanta ameaças. Foto: Pixabay
  • Além de serem úteis, são também apreciadas pela estética, servindo como inspiração em artes, brinquedos e até marcas comerciais. Sua imagem transmite delicadeza e alegria.
    Além de serem úteis, são também apreciadas pela estética, servindo como inspiração em artes, brinquedos e até marcas comerciais. Sua imagem transmite delicadeza e alegria. Foto: Pixabay
  • No equilíbrio natural, desempenham a função vital de controlar populações de pragas agrícolas. Um único exemplar pode consumir dezenas de pulgões por dia.
    No equilíbrio natural, desempenham a função vital de controlar populações de pragas agrícolas. Um único exemplar pode consumir dezenas de pulgões por dia. Foto: Pixabay
  • Assim, a joaninha é mais que um inseto bonito: é parte essencial do equilíbrio ecológico e da história humana, unindo utilidade prática, valor simbólico e encantamento.
    Assim, a joaninha é mais que um inseto bonito: é parte essencial do equilíbrio ecológico e da história humana, unindo utilidade prática, valor simbólico e encantamento. Foto: Pixabay
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay