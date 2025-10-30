Curiosidades do Big Ben, um dos marcos turísticos mais famosos do planeta

#10- Em 27 de julho de 2012, tocou por 3 minutos (das 8h12 às 8h15) para anunciar a abertura dos Jogos Olímpicos de Verão de 2012. Essa foi a primeira vez em que o sino tocou fora do horário habitual desde o funeral do Rei Jorge VI, em 1952. Foto: Peggy und Marco Lachmann-Anke por Pixabay