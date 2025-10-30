Automobilismo e carros
Com auxílio de IA: fábrica ‘modelo’ na China produz um carro a cada 53 segundos
Trata-se da fábrica da GAC, que fica em Guangzhou, no sul do país. Foto: Divulgac?a?o
O selo é dado para unidades que adotam práticas modernas, sustentáveis e os conceitos da chamada "Indústria 4.0". Foto: Reprodução
Fazem parte desse grupo fábricas que são modelos para outras unidades. Foto: Reprodução
A GAC produz os carros elétricos das submarcas Aion e Hyptec e faz um amplo uso de automação e inteligência artificial em suas linhas de montagem. Foto: Divulgac?a?o
A IA controla o abastecimento autônomo das estações de trabalho, por exemplo, o que resultou em um aumento de 67% no aproveitamento de distribuição de materiais. Foto: Divulgac?a?o
A IA também ajuda na redução do tempo de preparação para a produção de diferentes modelos, permitindo mais de 100 mil combinações de personalização. Foto: Divulgac?a?o
O ritmo de produção é extremamente eficiente, tendo sido reduzido de um carro por minuto para um carro a cada 53 segundos. Foto: Divulgac?a?o
Além disso, a unidade atingiu a neutralidade de emissões de carbono em 2023, sendo a primeira do país a conseguir tal feito. Foto: Reprodução
Isso foi possível graças à adoção de painéis fotovoltaicos (que fornecem metade da energia utilizada) e ao uso de energia limpa, evitando a emissão de 55 mil toneladas de CO2. Foto: Reprodução
A fábrica tem capacidade para produzir 200 mil carros por ano, operando com 2 mil trabalhadores e cerca de 300 robôs. Foto: Reprodução
A unidade é conhecida por ser compacta (são cerca de 80 mil metros quadrados de área total). Foto: kp yamu Jayanath/Pixabay
Além disso, a fábrica possui um sistema de monitoramento em tempo real de seus veículos conectados para detectar anomalias nas baterias. Foto: Simon Kadula/Unsplash
Inaugurada em 2018, a Lighthouse Factory é a planta mais recente e tecnológica da GAC em Guangzhou, embora a empresa possua outras unidades na região. Foto: Freepik/usertrmk
A GAC está entre os maiores grupos automotivos da China e se destaca por ser a única fabricante no mundo que produz veículos para Honda e Toyota ao mesmo tempo. Foto: Divulgação/GAC
Contudo, a produção dessas marcas japonesas ocorre em outras instalações da GAC distribuídas pelo território chinês. Foto: Divulgac?a?o/GAC
O sucesso do conceito adotado na "Lighthouse Factory" levou a GAC a reproduzir esse modelo em sua nova unidade na Tailândia, aberta há cerca de um ano. Foto: Reprodução
Já existe a intenção de expandir esse padrão para outras localidades, inclusive o Brasil. Foto: Divulgac?a?o/GAC