Aos pés dos Alpes, belezas e delícias de Turim
A cidade de Turim fica no norte da Itália, na região de Piemonte, da qual é capital. É a quarta maior cidade do país, atrás apenas de Roma, Milão e Nápoles. Foto: Divulgação
A cidade fica aos pés dos Alpes italiano e é recortada pelas águas do rio Pó. Possui, portanto, praias da costa da Ligúria, que ficam a apenas 100 km da cidade. Foto: Imagem de joakant por Pixabay
É uma cidade que tem fronteiras com França e Suíça e uma rica cultura. O The Guardian pontuou em uma matéria recente sobre por que o destino italiano é imperdível: “este é um lugar que abraça as muitas facetas de sua história sem tentar ‘Disneyficá-las'”. Foto: Imagem de EyeMix por Pixabay
No centro da cidade, há locais para passeios, com vias fechadas para o trânsito. Com isso, existem uma variedade de restaurantes ao ar livre, assim como feiras de antiguidades e de pequenos produtores nas praças, além de barracas de artesãos. Foto: Imagem de EmanueleP por Pixabay
Turim é a maior cidade do Piemonte e tem a região vinícola mais aclamada da Itália. Afinal, é cercada por vinhas de classe mundial, sendo lar dos grandes tintos colecionáveis da Itália: Barolo, Barbaresco, Barbera e Dolcetto, além do branco Moscato d’Asti e de outros menos conhecidos. Foto: Flickr Rodrigo Vieira Soares
Recentemente, foi inaugurado o Choco-Story: Museu do Chocolate e da Gianduia, na cidade. O local conta a história do chocolate desde as origens ligadas aos Maias, quando o cacau começou a ser usado por suas propriedades curativas. Foto: Divulgação
O Café Fiorio é um das mais antigos e tradicionais da cidade e faz um sorvete sabor “gianduia” imbatível. Além diss0, apresenta a Bicerin, reconhecida como a bebida tradicional do Piemonte, que é composta de somente três ingredientes: café, chocolate e creme de leite. Foto: Divulgação
A cidade é considerada a capital italiana do “aperitivo“, uma tradição local que acontece todas as noites, aproximadamente das 16h às 19h. Durante esse período, os bares oferecem pequenos pratos acompanhados de bebidas por preços reduzidos. Foto: Divulgação
Além dos chocolates, cafés e cafeterias, Turim é lar do primeiro Eataly: uma mistura de loja gourmet, livraria e restaurante, com unidades ao redor de todo o mundo. Foto: Flickr Sergio Zeiger
A grande atração da cidade é o famoso Museu Egípcio, a maior coleção do tipo fora do Egito. O acervo é formado por mais de 6.500 peças arqueológicas relacionadas à antiga civilização do Nilo, incluindo sarcófagos, objetos de uso pessoal, estátuas, múmias e outros artefatos arqueológicos. Foto: Divulgação
A Fiat também é uma empresa local de Turim, mas seu museu fechou indefinidamente. No entanto, também existe um Museu Nacional do Automóvel da Itália, que atrai quem passa pelo local. Foto: Divulgação
A cidade também é o lar do aclamado Museu Nacional do Cinema, já que a Itália tem uma longa e rica tradição cinematográfica. A vasta coleção de memorabilia da tela de prata atrai cinéfilos do mundo todo. Foto: Divulgação
A Mole Antonelliana é o símbolo de Turim, com seus 167,5 m de altura, pode ser vista de vários pontos da cidade. Ela tem uma estrutura em alvenaria, cuja construção se deu entre 1863 e 1897. Na foto, imagem do centro da cidade. Foto: Imagem de teojab por Pixabay
O castelo Reggia di Venaria Reale é frequentemente chamado de “Versalhes da Itália", sendo uma antiga propriedade de caça real fora da cidade. A residência aberta para visitação possui um grande palácio cheio de arte e extensos jardins franceses com esculturas de arte moderna. Foto: Tiziano Photography/wikimédia Commons
Turim é considerada a melhor coleção urbana da Itália, com parques como o del Valentino, que se estende ao longo do rio Pó, que corta a cidade. Ele está cheio de caminhos para bicicletas e pedestres livres de trânsito, extremamente populares para exercícios. Foto: Flickr João Trindade
Uma das atrações mais famosas da cidade é o Sudário de Turim, um dos ícones mais importantes do catolicismo; Além disso, há um pequeno aeroporto internacional com voos de conexão de outras cidades europeias. Foto: Eccekevin /Wikimédia Commons
A Basílica de Superga é uma igreja localizada aos arredores de Turim, na Itália. Foi construída no século XVIII pelo arquiteto Filippo Juvarra, sob encomenda do duque Vítor Amadeu II de Saboia em memória à vitória sobre as tropas francesas que cercavam a colina de Superga em 1706. Foto: Paris Orlando/Wikimédia Commons
Turim tem poucos hotéis de luxo, porém há um grupo de propriedades da NH Hotels, uma marca europeia em rápido crescimento. O Ristorante Carlina no hotel NH Piazza Carlina e? um dos melhores de Torino, com uma carta de vinhos piemonteses. Foto: Flickr João Trindade
Piazza Vittorio Veneto, também conhecida como Piazza Vittorio, é uma praça da cidade de Turim, Itália, que leva o nome da Batalha de Vittorio Veneto em 1918. Foto: Flickr Christian Wenger
O Palazzo Carignano é um edifício histórico, constituído, em 1678 por dois corpos de fabrico diverso, situado no centro de Turim, Itália. Juntamente com o Palácio Real de Turim e o Palazzo Madama e Casaforte degli Acaja, faz parte dos mais importantes palácios históricos da cidade. Foto: Marco Plassio/Wikimedia Commons
O Palácio Real de Turim é um antigo palácio real da Casa de Saboia. É a primeira e a mais importante das residências construídas pelos Saboia no Piemonte. Foi proclamado Património da Humanidade pela UNESCO, em 1997, como parte do conjunto das residências da dinastia. Foto: Flickr caio quintino
A igreja da Gran Madre di Dio (Grande Mãe de Deus) é de estilo neoclássico dedicada a Maria, Mãe de Deus. Fica na margem ocidental do rio Pó, de frente para a Ponte Vittorio Emanuele I que leva à Piazza Vittorio Veneto, em Turim, região do Piemonte, Itália. Foto: Flickr João Martins
A Piazza Castello é uma praça importante da cidade de Turim , Itália . Ela abriga vários marcos da cidade, museus, teatros e cafés. Assim, a praça tem formato retangular e abriga em seu centro o conjunto arquitetônico do Palazzo Madama. Foto: Imagem de roberto bosi por Pixabay
Turim é a casa da história da dinastia Saboia (família real italiana de 1861), que deixou como legado um conjunto arquitetônico tão bonito que foi tombado como Patrimônio Mundial. Foto: Flickr David Sousa-Rodrigues
A cidade foi um importante centro político e cultural durante o Reino de Saboia, e desempenhou um papel importante na Reunificação, sendo a primeira capital da Itália unificada em 1861. No século XX, Turim se tornou um centro industrial Foto: Flickr Christian Wenger
Atualmente, a cidade é conhecida por sua herança cultural, arquitetura barroca, museus de renome, e como um importante centro de educação e inovação tecnológica. Foto: Imagem de Andrea Albanese por Pixabay
-
A melhor época para visitar Turim é durante a primavera (de março a maio) e o outono (de setembro a novembro). Nesses períodos, o clima é agradável, as temperaturas são moderadas e a probabilidade de chuvas é menor. Foto: Flickr Rodrigo Vieira Soares
Turim abriga dois estádios de futebol, que pertencem a dois grandes times da região: Juventus e Torino, A Velha Senhora, por sinal, é forte no cenário mundial, enquanto o Granata tem rica história neste esporte. Foto: Divulgação
Junto com Milão e Genova, Turim forma o respeitado “triângulo industrial” da Itália, e depois de Roma e Milão, é considerada a terceira cidade mais rica do país. Foto: Flickr William Girundi
