Pra quem não viu: Moradores carregam casas com as próprias mãos
Eles se juntam em grandes grupos e carregam as casas com os braços, erguendo o imóvel e fazendo o transporte enquanto gritam, em coro, para dar a direção certa. Foto: Reprodução TV Globo
A medida está sendo tomada por causa de desbarrancamento num trecho à margem do rio. É o fenômeno chamado de "Terras caídas". Foto: Reprodução TV Globo
A erosão provocada pela água em trechos fofos de terra causa a queda de barrancos e põe em risco as residências simples dos ribeirinhos. Foto: Reprodução TV Globo
A Defesa Civil informou que houve três desbarrancamentos na comunidade Jandira no período de menos de um mês. Foto:
No dia 24/10, o fenômeno atingiu um trecho de 200 metros de extensão do barranco até o lado da pista da estrada do Jandira. Foto:
Desta vez, segundo as autoridades, não houve interrupção do trânsito na estrada, como já ocorreu em outras ocasiões. Foto: Reprodução TV Globo
Da mesma forma, desta vez não houve danos nas casas nem foi preciso retirar postes de energia elétrica do lugar Foto: Reprodução TV Globo
Cinco famílias que viviam na área afetada já conseguiram trocar o local para botar a residência. Foto: Reprodução TV Globo
Mas uma casa não está em condições para esse remanejamento, pois se encontra com a estrutura fragilizada e não suportaria a instalação em outro ponto. Foto: Reprodução TV Globo
Neste caso, a Defesa Civil informou que vai disponibilizar material para a construção de outra casa. Foto:
O Rio Solimões é um dos mais importantes do Brasil. Ele tem 1.700 km de extensão, desde a sua confluência com o rio Negro até a tríplice fronteira do Brasil com o Peru e a Colômbia. Foto: Portal da Copa wikimedia commons