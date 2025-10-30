Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Pra quem não viu: Moradores carregam casas com as próprias mãos

LA
Lance
  • Eles se juntam em grandes grupos e carregam as casas com os braços, erguendo o imóvel e fazendo o transporte enquanto gritam, em coro, para dar a direção certa.
    Eles se juntam em grandes grupos e carregam as casas com os braços, erguendo o imóvel e fazendo o transporte enquanto gritam, em coro, para dar a direção certa. Foto: Reprodução TV Globo
  • A medida está sendo tomada por causa de desbarrancamento num trecho à margem do rio. É o fenômeno chamado de
    A medida está sendo tomada por causa de desbarrancamento num trecho à margem do rio. É o fenômeno chamado de "Terras caídas". Foto: Reprodução TV Globo
  • A erosão provocada pela água em trechos fofos de terra causa a queda de barrancos e põe em risco as residências simples dos ribeirinhos.
    A erosão provocada pela água em trechos fofos de terra causa a queda de barrancos e põe em risco as residências simples dos ribeirinhos. Foto: Reprodução TV Globo
  • A Defesa Civil informou que houve três desbarrancamentos na comunidade Jandira no período de menos de um mês.
    A Defesa Civil informou que houve três desbarrancamentos na comunidade Jandira no período de menos de um mês. Foto:
  • No dia 24/10, o fenômeno atingiu um trecho de 200 metros de extensão do barranco até o lado da pista da estrada do Jandira.
    No dia 24/10, o fenômeno atingiu um trecho de 200 metros de extensão do barranco até o lado da pista da estrada do Jandira. Foto:
  • Desta vez, segundo as autoridades, não houve interrupção do trânsito na estrada, como já ocorreu em outras ocasiões.
    Desta vez, segundo as autoridades, não houve interrupção do trânsito na estrada, como já ocorreu em outras ocasiões. Foto: Reprodução TV Globo
  • Da mesma forma, desta vez não houve danos nas casas nem foi preciso retirar postes de energia elétrica do lugar
    Da mesma forma, desta vez não houve danos nas casas nem foi preciso retirar postes de energia elétrica do lugar Foto: Reprodução TV Globo
  • Cinco famílias que viviam na área afetada já conseguiram trocar o local para botar a residência.
    Cinco famílias que viviam na área afetada já conseguiram trocar o local para botar a residência. Foto: Reprodução TV Globo
  • Mas uma casa não está em condições para esse remanejamento, pois se encontra com a estrutura fragilizada e não suportaria a instalação em outro ponto.
    Mas uma casa não está em condições para esse remanejamento, pois se encontra com a estrutura fragilizada e não suportaria a instalação em outro ponto. Foto: Reprodução TV Globo
  • Neste caso, a Defesa Civil informou que vai disponibilizar material para a construção de outra casa.
    Neste caso, a Defesa Civil informou que vai disponibilizar material para a construção de outra casa. Foto:
  • O Rio Solimões é um dos mais importantes do Brasil. Ele tem 1.700 km de extensão, desde a sua confluência com o rio Negro até a tríplice fronteira do Brasil com o Peru e a Colômbia.
    O Rio Solimões é um dos mais importantes do Brasil. Ele tem 1.700 km de extensão, desde a sua confluência com o rio Negro até a tríplice fronteira do Brasil com o Peru e a Colômbia. Foto: Portal da Copa wikimedia commons
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay