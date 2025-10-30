Assine
Homem mais alto do Brasil enfrenta segunda amputação: ‘Vou superar’

LA
Lance
  • Joelison Fernandes da Silva, conhecido como Ninão, tem 2,37 metros.
    Joelison Fernandes da Silva, conhecido como Ninão, tem 2,37 metros. Foto: Reprodução/SBT
  • Ele já havia perdido a perna direita em 2021 e agora precisou amputar a esquerda por conta da doença.
    Ele já havia perdido a perna direita em 2021 e agora precisou amputar a esquerda por conta da doença. Foto: Arquivo Pessoal
  • A osteomielite é uma infecção, geralmente causada por bactérias ou fungos, que provoca inflamação e destruição do tecido ósseo. A cirurgia mais recente foi realizada no Hospital de Clínicas, em Campina Grande, cerca de 20 centímetros abaixo do joelho.
    A osteomielite é uma infecção, geralmente causada por bactérias ou fungos, que provoca inflamação e destruição do tecido ósseo. A cirurgia mais recente foi realizada no Hospital de Clínicas, em Campina Grande, cerca de 20 centímetros abaixo do joelho. Foto: Dr. Manuel González Reyes/Pixabay
  • Natural de Assunção, na Paraíba, Ninão descobriu o gigantismo aos 14 anos, quando já media 1,95 metro.
    Natural de Assunção, na Paraíba, Ninão descobriu o gigantismo aos 14 anos, quando já media 1,95 metro. Foto: Divulgação
  • Segundo o boletim médico, ele deu entrada no hospital com necrose e grave comprometimento tecidual.
    Segundo o boletim médico, ele deu entrada no hospital com necrose e grave comprometimento tecidual. "Não é fácil mas infelizmente foi necessário", lamentou ele. Foto: Arquivo Pessoal
  • "A recuperação será um pouco dolorida, porque dói bastante, mas com fé em Deus vou superar mais essa barreira", comentou. Foto: Reproduc?a?o/TV Record
  • Ninão recebeu alta no dia 20 de outubro. A cirurgia aconteceu três dias antes, em 17 de outubro.
    Ninão recebeu alta no dia 20 de outubro. A cirurgia aconteceu três dias antes, em 17 de outubro. Foto: Reproduc?a?o/TV Record
  • O agente mais comum da osteomielite é a bactéria Staphylococcus aureus.
    O agente mais comum da osteomielite é a bactéria Staphylococcus aureus. Foto: CDC/Janice Haney Carr
  • A infecção pode chegar ao osso de várias maneiras: pelo sangue (mais comum em crianças);
    A infecção pode chegar ao osso de várias maneiras: pelo sangue (mais comum em crianças); Foto: Freepik/kjpargeter
  • A partir de uma ferida aberta, uma cirurgia ortopédica ou infecções em tecidos moles adjacentes (como úlceras profundas na pele, úlceras do pé diabético ou abcessos dentários).
    A partir de uma ferida aberta, uma cirurgia ortopédica ou infecções em tecidos moles adjacentes (como úlceras profundas na pele, úlceras do pé diabético ou abcessos dentários). Foto: Freepik
  • Os sintomas mais comuns são: dor intensa no local afetado; febre e mal-estar; inchaço; calor e vermelhidão sobre o osso infectado; e dificuldade de movimentar a região.
    Os sintomas mais comuns são: dor intensa no local afetado; febre e mal-estar; inchaço; calor e vermelhidão sobre o osso infectado; e dificuldade de movimentar a região. Foto: Freepik/pressfoto
  • Algumas condições tornam as pessoas mais suscetíveis à osteomielite, como: sistema imunológico enfraquecido; diabetes; anemia falciforme; traumas ou lesões ósseas; tabagismo e alcoolismo.
    Algumas condições tornam as pessoas mais suscetíveis à osteomielite, como: sistema imunológico enfraquecido; diabetes; anemia falciforme; traumas ou lesões ósseas; tabagismo e alcoolismo. Foto: Reprodução/TV Record
  • O tratamento é individualizado, mas geralmente envolve a administração de antibióticos.
    O tratamento é individualizado, mas geralmente envolve a administração de antibióticos. Foto: freestocks/Unsplash
  • Em casos crônicos, é necessário o procedimento cirúrgico para remover parte do tecido ósseo infectado ou drenar secreções.
    Em casos crônicos, é necessário o procedimento cirúrgico para remover parte do tecido ósseo infectado ou drenar secreções. Foto: Sasin Tipchai/Pixabay
  • Se não for tratada de forma adequada, a osteomielite pode levar a complicações sérias, como a morte do tecido ósseo, infecção da articulação próxima, deformidades ósseas ou sepse (infecção generalizada).
    Se não for tratada de forma adequada, a osteomielite pode levar a complicações sérias, como a morte do tecido ósseo, infecção da articulação próxima, deformidades ósseas ou sepse (infecção generalizada). Foto: Europeana/Unsplash
