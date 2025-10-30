Estilo de Vida
Casa minúscula espremida entre rochas atrai curiosos no sertão cearense
O agricultor Valdir Magalhães, de 58 anos, ergueu a construção há cerca de quatro anos para guardar ferramentas e servir como local de descanso próximo à roça onde trabalha. Foto: Montagem/Reprodução
A pequena construção foi feita à base de taipa (barro, madeira e cimento). Foto: Reprodução/YouTube
A casinha conta com um único cômodo, espaço para três redes, um fogão a lenha e vista para um açude. Foto: Reprodução/YouTube
Ao g1, Valdir explicou que a ideia surgiu para evitar perturbar o pai, com quem antes guardava os utensílios, e para facilitar seu trabalho no campo. Foto: Montagem/Reprodução
Segundo o agricultor, alguns dos materiais que ele precisa guardar são: foice, enxada, chibanca, alavanca e machado. Foto: Reprodução/YouTube
A ideia surgiu do aproveitamento natural do espaço entre duas rochas gigantes, que funcionam como as paredes laterais. Foto: Arquivo Pessoal/Valdir Magalhães
A casinha atrai olhares curiosos de quem passa pela estrada próxima, sendo frequentemente fotografada por visitantes. Foto: Divulgação/Fernando Braga
O ambiente tranquilo e isolado é usado para descanso e até mesmo para passar o dia com a esposa. "[...] Não tem perigo não, é um lugar bom. Eu já dormi lá, faço almoço lá, já passei o dia todinho lá, vou com a mulher pra lá, nós passamos o dia", contou. Foto: Arquivo Pessoal/Valdir Magalhães
Com cerca de 23 mil habitantes, Irauçuba fica situado a aproximadamente 155 km da capital Fortaleza. Foto: Reprodução/YouTube
O nome "Irauçuba" tem origem no tupi antigo "îaraûsuba", que significa "amizade". Foto: Reprodução/YouTube
A região foi inicialmente habitada por diversas etnias indígenas, como os Anacé, Apuiaré e Kariri. Foto: Reprodução/YouTube
O povoamento começou a se formar em torno da capela de São Luiz de Gonzaga, dando origem à povoação chamada Cacimba do Meio. Foto: Panoramio - MACÍLIO GOMES
Em 1819, os irmãos Luís da Mota e Melo e Herculano Rodrigues Mota adquiriram a fazenda Cacimba do Meio, marcando o início do desenvolvimento local. Foto: Reprodução/YouTube
O município foi oficialmente emancipado em 20 de maio de 1957. Foto: Divulgação/Aurelio Alves
Economicamente, Irauçuba é reconhecida como a "capital cearense da rede de descanso", devido à alta produção de redes artesanais. Foto: Wikimedia Commons/Ruditaly
Administrativamente, Irauçuba é composta por quatro distritos: Boa Vista do Caxitoré, Irauçuba (sede), Juá e Missi — local onde Valdir construiu a casinha. Foto: Reprodução/YouTube
