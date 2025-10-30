Celebridades e TV
Famosos que morreram por afogamento
Gabriel Netto: O tiktoker de 20 anos morreu em 4/2/2023 após mergulhar e perder a consciência na represa João Penido, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Foto: Reprodução das Redes Sociais
Whitney Houston - A premiada cantora, uma das vozes mais poderosas da história, morreu afogada na banheira de um hotel após consumir drogas, em 11/2/2012, aos 48 anos. Foto: Goodread Bio - Flickr
Bobbi Kristina Brown - A cantora americana, filha de Whitney Houston, morreu em 26/7/2015, aos 22 anos, nas mesmas circunstâncias da mãe, afogada numa banheira. Foto: Asterio Tecson - Wikimédia Commons
Brian Jones - O músico inglês, um dos fundadores da banda Rolling Stones, foi encontrado morto no fundo de sua piscina, em 3/7/1969, aos 27 anos. Foto: Brian Jones - Wikimédia Commons
Mary Mara - A atriz americana ficou conhecida pela atuações em "Dexter" e "Law anr Order", se afogou ao entrar no rio Saint Lawrence, em Nova York, em 26/6/2022, aos 61 anos. Foto: Reprodução Site IMDB
Jeff Buckley - O cantor, compositor e guitarrista americano morreu afogado no rio Mississipi em 29/5/1997, aos 30 anos. Foto: chiranne - Flickr
Naya Rivera - A atriz americana de origem portorriquenha, conhecida pela atuação em "Glee", morreu em 8/7/2020, aos 33 anos, num lago perto de Los Angeles. Foto: Brent Gonzalez - Flickr
Natalie Wood - A atriz americana é um dos casos mais notórios de afogamento, devido às circunstâncias misteriosas. Ela morreu em 29/11/1981, aos 43 anos, durante viagem de barco com o marido, o ator Robert Wagner, que chegou a ser suspeito de crime (não confirmado). Foto: Allan warren - Wikimédia Commons
Dennis Wilson - O músico americano, um dos fundadores da Banda Beach Boys, morreu em 28/12/1983, aos 39 anos, ao mergulhar na Califórnia. Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
Carol Wayne - A atriz americana do "The Tonight Show Starring Johnny Carson" morreu em 13/1/1985, aos 42 anos, na Baía de Santiago, no México. Foto: Divulgação
Dolores O'Riordan - A cantora e compositora irlandesa da banda The Cranberries morreu em 15/1/2018 aos 46 anos, afogada na banheira após perder a consiência. Foto: Reprodução Redes Sociais
Yara Amaral - A atriz foi uma das vítimas da tragédia do Bateau Mouche, embarcação que afundou na Baía de Guanabara em 31/12/1988. Outras 55 pessoas morreram no naufrágio, pouco antes do Ano Novo. Foto: Reprodução de cena de "Fera Radical", TV Globo
Virginia Woolf - A escritora britânica, uma das mais importantes da história, morreu em 28/3/1941, aos 59 anos, ao se suicidar colocando pedras no bolso para afundar no Rio Ouse, perto de sua casa, em North Yorkshire. Foto: George Beresford - Wikimédia Commons
Percy Bysshe Shelley - O poeta inglês, um dos mais renomados do país, morreu em 8/7/1822 quando saiu de barco e se perdeu numa tempestade. O corpo foi encontrado e cremado. Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
Domingos Montagner - O ator paulista morreu em 15/9/2016 após ser arrastado pela correnteza do rio São Francisco, em Sergipe, onde gravava a novela "Velho Chico". Ele tinha 54 anos. Foto: Divulgação