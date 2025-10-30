Assine
Pra quem não viu: Passageiro filma queda do próprio avião ao vivo; ninguém sobreviveu

  • A queda de um avião no Nepal - na hora em que um passageiro fazia uma live - chamou tanto a atenção que muitos, até hoje, custam em acreditar. Um passageiro filmou, de dentro do avião, a queda da aeronave em 16/1/2023, às 10h05 (2h05 de Brasília). O FLIPAR mostrou e relembra.
    A queda de um avião no Nepal - na hora em que um passageiro fazia uma live - chamou tanto a atenção que muitos, até hoje, custam em acreditar. Um passageiro filmou, de dentro do avião, a queda da aeronave em 16/1/2023, às 10h05 (2h05 de Brasília). O FLIPAR mostrou e relembra. Foto: Reprodução de vídeo redes sociais
  • A polícia confirmou que as imagens impressionantes são verdadeiras, e identificam passageiros que, de fato, estavam a bordo.
    A polícia confirmou que as imagens impressionantes são verdadeiras, e identificam passageiros que, de fato, estavam a bordo. Foto: Reprodução de vídeo redes sociais
  • As imagens estavam sendo transmitidas numa live pelo Facebook quando ocorreu a tragédia.
    As imagens estavam sendo transmitidas numa live pelo Facebook quando ocorreu a tragédia. Foto: Reprodução de vídeo redes sociais
  • No vídeo, é possível ver que os passageiros estão calmos e não há qualquer indicação de que havia algum problema com o avião. Um deles até sorri. Logo depois, é possível ouvir gritos. A transmissão termina mostrando destroços em chamas.
    No vídeo, é possível ver que os passageiros estão calmos e não há qualquer indicação de que havia algum problema com o avião. Um deles até sorri. Logo depois, é possível ouvir gritos. A transmissão termina mostrando destroços em chamas. Foto: Reprodução de vídeo redes sociais
  • Dá para ouvir o barulho de um explosão e a imagem é preenchida pelo fogo intenso.
    Dá para ouvir o barulho de um explosão e a imagem é preenchida pelo fogo intenso. Foto: Reprodução de vídeo redes sociais
  • Segundo a BBC, o passageiro que fez a gravação foi o indiano Sonu Jaiswal. Ele e três amigos estavam fazendo uma viagem de passeio.
    Segundo a BBC, o passageiro que fez a gravação foi o indiano Sonu Jaiswal. Ele e três amigos estavam fazendo uma viagem de passeio. Foto: Reprodução de vídeo redes sociais
  • Num vÃ­deo compartilhado nas redes sociais, o aviÃ£o foi visto por vÃ¡rias pessoas quando voava baixo sobre uma Ã¡rea residencial.
    Num vÃ­deo compartilhado nas redes sociais, o aviÃ£o foi visto por vÃ¡rias pessoas quando voava baixo sobre uma Ã¡rea residencial. Foto: ReproduÃ§Ã£o de vÃ­deo redes sociais
  • De repente, o avião fez uma manobra e se inclinou de forma brusca para a esquerda, e então se ouviu uma forte explosão.
    De repente, o avião fez uma manobra e se inclinou de forma brusca para a esquerda, e então se ouviu uma forte explosão. Foto: Reprodução de vídeo redes sociais
  • O aviÃ£o era um ATR72 da Yeti Airlines. A companhia aÃ©rea nepalesa, fundada em 1998, oferece voos domÃ©sticos dentro do Nepal. Conhecida por operar em Ã¡reas montanhosas, a empresa Ã© um dos principais meios de transporte aÃ©reo no paÃ­s, especialmente em regiÃµes remotas.
    O aviÃ£o era um ATR72 da Yeti Airlines. A companhia aÃ©rea nepalesa, fundada em 1998, oferece voos domÃ©sticos dentro do Nepal. Conhecida por operar em Ã¡reas montanhosas, a empresa Ã© um dos principais meios de transporte aÃ©reo no paÃ­s, especialmente em regiÃµes remotas. Foto: TMLN123 - wikimedia commons
  • O voo partiu de Katmandu com 72 pessoas a bordo. A capital do Nepal é um destino turístico famoso por sua rica herança cultural, templos antigos e paisagens montanhosas. A cidade atrai visitantes para o Vale de Katmandu, com locais históricos, templos hindus e budistas, e como ponto de partida para trilhas nos Himalaias.
    O voo partiu de Katmandu com 72 pessoas a bordo. A capital do Nepal é um destino turístico famoso por sua rica herança cultural, templos antigos e paisagens montanhosas. A cidade atrai visitantes para o Vale de Katmandu, com locais históricos, templos hindus e budistas, e como ponto de partida para trilhas nos Himalaias. Foto: Wolfgang Reindl por Pixabay
  • O avião seguia para Pokhara, no oeste do Nepal, a 200 quilômetros de Katmandu. Com 350 mil habitantes, Pokhara é a terceira cidade mais populosa do país.
    O avião seguia para Pokhara, no oeste do Nepal, a 200 quilômetros de Katmandu. Com 350 mil habitantes, Pokhara é a terceira cidade mais populosa do país. Foto: Domínio público
  • Os investigadores encontraram as caixas-pretas do avião. Os investigadores encontraram as caixas-pretas do avião, o registro de voz da cabine do piloto e o registro de dados do voo.
    Os investigadores encontraram as caixas-pretas do avião. Os investigadores encontraram as caixas-pretas do avião, o registro de voz da cabine do piloto e o registro de dados do voo. Foto: Reprodução de TV
  • Autoridades afirmam que o piloto não chegou a reportar nenhum problema.Além disso, as condições climáticas eram favoráveis para o voo naquele percurso. Um voo de Katmandu a Pokhara costuma levar cerca de 25 a 30 minutos.
    Autoridades afirmam que o piloto não chegou a reportar nenhum problema.Além disso, as condições climáticas eram favoráveis para o voo naquele percurso. Um voo de Katmandu a Pokhara costuma levar cerca de 25 a 30 minutos. Foto: Reprodução de TV
  • .As equipes recuperaram o telefone no qual o vídeo foi encontrado nos destroços. Este foi o pior acidente da história do Nepal em três décadas. A investigação concluiu que houve falha humana: uma manobra fez o avião perder propulsão e cair.
    .As equipes recuperaram o telefone no qual o vídeo foi encontrado nos destroços. Este foi o pior acidente da história do Nepal em três décadas. A investigação concluiu que houve falha humana: uma manobra fez o avião perder propulsão e cair. Foto: Reprodução de TV
