Pra quem não viu: Passageiro filma queda do próprio avião ao vivo; ninguém sobreviveu

A queda de um avião no Nepal - na hora em que um passageiro fazia uma live - chamou tanto a atenção que muitos, até hoje, custam em acreditar. Um passageiro filmou, de dentro do avião, a queda da aeronave em 16/1/2023, às 10h05 (2h05 de Brasília). O FLIPAR mostrou e relembra. Foto: Reprodução de vídeo redes sociais