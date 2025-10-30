Pra quem não viu: Tomografia computadorizada revela cápsula em estátua de santa

Assine
  • A tomografia é um processo preliminar que antecede a restauração da imagem. Segundo a imprensa espanhola, a cápsula escondida na imagem pode trazer alguma mensagem ou até mesmo detalhes da autoria da estátua.
    A tomografia é um processo preliminar que antecede a restauração da imagem. Segundo a imprensa espanhola, a cápsula escondida na imagem pode trazer alguma mensagem ou até mesmo detalhes da autoria da estátua. Foto: Divulgação
  • A réplica de madeira de Nossa Senhora de Fátima data da década de 1940 e foi criada pelo escultor português José Ferreira Thedim, que também foi o responsável pela imagem original da santa que está no santuário de Fátima, em Portugal.
    A réplica de madeira de Nossa Senhora de Fátima data da década de 1940 e foi criada pelo escultor português José Ferreira Thedim, que também foi o responsável pela imagem original da santa que está no santuário de Fátima, em Portugal. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • A restauração da réplica de Málaga faz parte dos festejos do 75º aniversário da chegada da estátua à cidade localizada na Andaluzia, região no sul da Espanha.
    A restauração da réplica de Málaga faz parte dos festejos do 75º aniversário da chegada da estátua à cidade localizada na Andaluzia, região no sul da Espanha. Foto: Imagem de Barbara Iandolo por Pixabay
  • "Para o nosso grupo hospitalar, é uma honra colaborar na conservação de uma imagem tão querida pelos cidadãos. Esta é uma importante contribuição para a preservação do patrimônio artístico e devocional da nossa cidade", declarou Virginia Grando, diretora do Território Sul dos Hospitais HM Málaga. Foto: Divulgação
  • Nossa Senhora de Fátima é uma das aparições marianas mais famosas e veneradas no mundo católico.
    Nossa Senhora de Fátima é uma das aparições marianas mais famosas e veneradas no mundo católico. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • Ela teria aparecido a três crianças pastoras na pequena aldeia de Fátima, na região central de Portugal, no ano de 1917, em meio ao desenrolar da Primeira Guerra Mundial.
    Ela teria aparecido a três crianças pastoras na pequena aldeia de Fátima, na região central de Portugal, no ano de 1917, em meio ao desenrolar da Primeira Guerra Mundial. Foto: Castinçal/Wikimédia Commons
  • Lúcia dos Santos e seus primos Francisco Marto e Jacinto Marto, que viviam em uma comunidade humilde na região rural de Fátima, foram os protagonistas desse episódio histórico para os católicos.
    Lúcia dos Santos e seus primos Francisco Marto e Jacinto Marto, que viviam em uma comunidade humilde na região rural de Fátima, foram os protagonistas desse episódio histórico para os católicos. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • As aparições começaram em 13 de maio de 1917, quando as crianças estavam pastoreando ovelhas em um local chamado Cova da Iria.
    As aparições começaram em 13 de maio de 1917, quando as crianças estavam pastoreando ovelhas em um local chamado Cova da Iria. Foto: Therese C /Wikimédia Commons
  • Segundo os relatos das crianças, uma senhora
    Segundo os relatos das crianças, uma senhora "mais brilhante que o sol" surgiu e se apresentou como a “Senhora do Rosário”. Ela teria pedido que as crianças voltassem ao mesmo local nos meses seguintes, sempre no dia 13. Foto: János Korom /Wikimédia Commons
  • Ao todo, foram seis aparições, entre maio e outubro daquele ano. Em cada uma delas, Nossa Senhora transmitia mensagens, pedia orações e insistia na necessidade de conversão e penitência.
    Ao todo, foram seis aparições, entre maio e outubro daquele ano. Em cada uma delas, Nossa Senhora transmitia mensagens, pedia orações e insistia na necessidade de conversão e penitência. Foto: Reprodução de vídeo de O Globo
  • Na aparição de julho, Nossa Senhora teria revelado o que passou a ser conhecido como “Segredos de Fátima” - descritos em texto por Lúcia.
    Na aparição de julho, Nossa Senhora teria revelado o que passou a ser conhecido como “Segredos de Fátima” - descritos em texto por Lúcia. Foto: Reprodução de vídeo de O Globo
  • Em 1930, a Igreja Católica reconheceu oficialmente as aparições e Fátima se tornou um dos principais centros de peregrinação mariana do mundo.
    Em 1930, a Igreja Católica reconheceu oficialmente as aparições e Fátima se tornou um dos principais centros de peregrinação mariana do mundo. Foto: Reprodução de vídeo de O Globo
  • O Santuário de Fátima, construído no local das aparições, recebe milhões de fiéis todos os anos, especialmente nos dias 13 de maio e 13 de outubro.
    O Santuário de Fátima, construído no local das aparições, recebe milhões de fiéis todos os anos, especialmente nos dias 13 de maio e 13 de outubro. Foto: Reprodução de vídeo de O Globo
  • O Santuário de Fátima é um grande complexo religioso que abrange diversos espaços de oração e celebração.
    O Santuário de Fátima é um grande complexo religioso que abrange diversos espaços de oração e celebração. Foto: Reprodução de vídeo de O Globo
  • Os principais deles são: Brasília de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Capelinha das Aparições, Basílica de Santíssima Trindade e Caminho dos Pastorinhos e Valinhos.
    Os principais deles são: Brasília de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Capelinha das Aparições, Basílica de Santíssima Trindade e Caminho dos Pastorinhos e Valinhos. Foto: János Korom Dr/Wikimédia Commons
  • Francisco e Jacinta Marto morreram ainda crianças, vítimas da gripe espanhola, e foram canonizados em 2017 pelo papa Francisco, no centenário das aparições.
    Francisco e Jacinta Marto morreram ainda crianças, vítimas da gripe espanhola, e foram canonizados em 2017 pelo papa Francisco, no centenário das aparições. Foto: Reprodução/YouTube
  • Irmã Lúcia, que viveu até 2005 como religiosa carmelita, teve seu processo de beatificação iniciado posteriormente. Na foto, o registro de um encontro dela com o Papa João Paulo II, em 2000.
    Irmã Lúcia, que viveu até 2005 como religiosa carmelita, teve seu processo de beatificação iniciado posteriormente. Na foto, o registro de um encontro dela com o Papa João Paulo II, em 2000. Foto: Jornal O Bom Católico /Wikimédia Commons
  • Nossa Senhora de Fátima é padroeira de diversos lugares ao redor do mundo, especialmente em países de tradição católica, como Brasil, Angola, Moçambique e Filipinas.
    Nossa Senhora de Fátima é padroeira de diversos lugares ao redor do mundo, especialmente em países de tradição católica, como Brasil, Angola, Moçambique e Filipinas. Foto: Domínio Público /Wikimédia Commons
