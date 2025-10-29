Animais
Cão ‘cutucador’ é reprovado para cão de serviço, mas conquista tutora
Samantha Welborn adotou Leo, que então se tornou um cão de companhia sensível e afetuoso, usando suas "cutucadas com o focinho" para se comunicar. Apesar de não ser um cão de serviço oficialmente, Leo ganhou carinho e atenção e ofereceu apoio emocional e alegria na vida da nova tutora. Foto: Reprodução instagram / @samantha_welborn
Outro cachorro que ganhou destaque nas redes sociais é Berlim. Um cachorro caramelo, que se tornou uma celebridade local em Balneário Camboriú, Santa Catarina, com mais de 16 mil seguidores no Instagram. Foto: Reprodução instagram /
Nas redes, Berlim aparece aproveitando praias, passeios radicais e vistas privilegiadas. Ele se tornou símbolo da cidade e já foi até fotografado com a prefeita Juliana Pavan, que destacou a importância de cuidar dos animais com respeito e dignidade. Foto: Reprodução instagram / @berlimbc
Reconhecido pelos moradores como parte da cultura popular local, Berlim ganhou status quase lendário, com fãs brincando que ele tem mais de 200 anos e é dono de Balneário Camboriú. Foto: Reprodução instagram / @berlimbc
Quando passamos o dia com um cachorrinho percebemos como os cÃ£es sÃ£o inteligentes, carinhosos e possuem caracterÃsticas prÃ³prias. Aqui, estÃ£o 10 curiosidades sobre os cÃ£es que provavelmente vocÃª nÃ£o sabia e que irÃ£o te ajudar a entender melhor o seu "amigÃ£o". Confira! Foto: DivulgaÃ§Ã£o
Curiosidade nÃºmero 1: Cachorros diferentes, focinhos diferentes Foto: Imagem de Elena Rogulina por Pixabay
Assim como nós humanos temos impressões digitais únicas, os cachorros possuem ranhuras e detalhes que só existem naquele determinado focinho. Foto: Reprodução/Cão em Foco Educação Canina
Curiosidade número 2: Eles conseguem correr até 30 km/hora Foto: Reprodução/@zeedog
Como muitos cachorros ficam em casa, eles acabam tendo uma rotina mais tranquila e calma. Mas quando estão em lugares amplos e sem coleira, podem chegar a incríveis 30 quilômetros por hora, principalmente se estiverem se sentindo ameaçados. Foto: Youtube/ Cambricora Tatambora
Curiosidade número 3: Os cães são onívoros Foto: Youtube/ PeritoAnimal
Os cachorros amam comer carne e roer ossos, mas é importante o dono saber que todos eles são onívoros, assim como nós humanos. Logo, é importante focar na ração e em uma alimentação equilibrada. Foto: Youtube/ PeritoAnimal
Curiosidade número 4: O movimento das orelhas é uma forma deles expressarem reações Foto: Reprodução/ Cão em Foco Educação Canina
Se você quer saber se o seu cachorrinho está feliz, triste ou ansioso, você pode prestar bastante atenção na movimentação das orelhas dele. É com elas que os cachorros também conseguem mostrar suas reações faciais e sentimentos. Foto: bublikhaus/Freepik
Curiosidade número 5: O uivo é uma forma de se comunicarem à distância Foto: Youtube/ Cachorros Online
Uma maneira de representar um cachorrinho em desenhos animados é com os uivos, já que é comum eles terem esse hábito. O motivo disso: a frequência e o timbre do uivo podem ser ouvidos por outros cães de muito longe. Foto: Youtube/ Cachorros Online
Curiosidade número 6: O barulho da chuva incomoda a audição deles Foto: Youtube/ Natureza Relaxante
Provavelmente você já viu um cachorro fugir ou se esconder quando ouve um barulho de trovão. Isso porque os sons da chuva incomodam demais a audição deles. Foto: Youtube/ Músicas para Relaxar
Curiosidade número 7: O focinho ajuda na temperatura do animalzinho Foto: Reprodução/ PeritoAnimal
Os cãezinhos não suam como nós humanos, essa troca de calor é feita de outra maneira. O controle da temperatura do focinho ajuda nesse contexto, pois consegue umidificar a narina e todo seu organismo. Foto: Reprodução/ Dogueiros
Curiosidade número 8: A obesidade é uma doença comum Foto: Youtube/ Animal Planet Brasil
Não é raro encontrar pessoas que sofrem com o excesso de peso. Bem, essa situação também é algo bastante comum na vida de diversos cachorrinhos. Foto: Youtube/ Animal Planet Brasil
Curiosidade número 9: Os cãezinhos nascem cegos e surdos Foto: Youtube/ PeritoAnimal
Os filhotinhos de cachorros sÃ£o super fofos, mas Ã© importante os donos saberem que caso o pet tenha crias, elas estarÃ£o nos primeiros dias sem enxergar ou ouvir os sons do dia a dia. Foto: Youtube/ PeritoAnimal
Curiosidade número 10: A visão deles é diferente Foto: Reprodução/ Programa Animal
A maneira como os cachorros nos enxergam é bem diferente da nossa. Isso porque quando eles estão olhando a paisagem, nós, ou qualquer imagem, os cães enxergam as cores em uma escala de azul e amarelo. Foto: Divulgação /Vale
