Mulher diz que é tataraneta de rainha britânica e cobra reconhecimento

    Angela Webb-Milinkovich, de 47 anos, afirma ser tataraneta da Rainha Vitória e de seu suposto amante, John Brown, um criado escocês. Foto: Reprodução/Instagram
    A tese é baseada em pesquisas da historiadora Fern Riddell, que sugere que a bisavó de Angela, Mary Ann, seria filha do casal. Foto: Reprodução/Instagram
    Segundo ela, há indícios de que Vitória teria enviado a criança à Nova Zelândia para evitar escândalos, e depois ajudado a família a retornar à Escócia, oferecendo abrigo em Balmoral. Foto: Stuart Yeates from Oxford, UK - Flickr
  Segundo Angela, ela deseja apenas o reconhecimento histórico da ligação e não benefícios financeiros.
    Foto: Reprodução
    A família dela possui relíquias que teriam pertencido à rainha e a Brown, incluindo um broche e até uma mecha de cabelo. Foto: Jessica Crawford/Pixabay
    Angela tem a intenção de fazer um teste de DNA, apesar de achar que a comprovação é difícil devido às quatro gerações de distância. Foto: PublicDomainPictures/Pixabay
    Em seu livro, Fern Riddell conta que havia cartas em que Vitória chamava Brown de "meu amado" e até relatos de que ela pediu para ser enterrada com fios de cabelo do ex-amante. Foto: Wikimédia Commons/Franz Xaver Winterhalter
    Todos esses indícios, segundo a autora, teria sido destruído a mando do filho mais velho da rainha, Eduardo VII. Foto: Domínio Público
    “Escândalos geram perguntas. Gostaria que admitissem que não foi certo encobrir e destruir provas do relacionamento que eles compartilhavam", declarou Angela. Foto: Freepik/Imagem gerada por IA
    A Rainha Vitória foi uma das monarcas mais importantes da história do Reino Unido. Foto: Domínio Público
    Ela nasceu em 24 de maio de 1819 e reinou por impressionantes 63 anos, de 1837 até sua morte, em 1901. Foto: Domínio Público
    Seu longo reinado ficou conhecido como Era Vitoriana, um período marcado pela Revolução Industrial, expansão do Império Britânico e mudanças profundas nos costumes e na cultura britânica. Foto: Wikimedia Commons/ Biswarup Ganguly
    Vitória casou-se em 1840 com seu primo, o príncipe Albert de Saxe-Coburgo-Gota, com quem teve nove filhos. Foto: Domínio Público
    Muitos desses filhos casaram-se com membros de outras famílias reais europeias, rendendo a Vitória o apelido de "Avó da Europa". Foto: Domínio Público
    Após a morte de Vitória, em 22 de janeiro de 1901, seu filho Eduardo VII assumiu o trono britânico. Foto: Domínio Público
