Meio Ambiente
Mineral de exótica beleza, ágata parece ser tingida à mão
Essas faixas se formam em cavidades de rochas vulcânicas, preenchidas lentamente por soluções ricas em sílica. Cada camada representa um episódio distinto de deposição mineral. Foto: Arquivo pessoal Mônica Sá
A coloração da ágata pode variar bastante, incluindo tons de branco, cinza, azul, rosa, vermelho, verde e marrom. As cores dependem de impurezas como ferro, manganês e outros minerais. Foto: Arquivo pessoal Mônica Sá
As ágatas mais valorizadas possuem bandas bem definidas e contraste forte entre as cores. Algumas lembram paisagens, olhos ou penas, ganhando nomes decorativos. Foto: Imagem de Sergio Cerrato - Italia por Pixabay
A ágata musgosa, por exemplo, exibe inclusões que lembram musgos ou galhos. Apesar do nome, não apresenta faixas típicas, mas é considerada uma forma especial da pedra. Foto: Arquivo pessoal Mônica Sá
Outro tipo famoso é a ágata de fogo, com brilho iridescente causado por inclusões microscópicas. Seu efeito óptico impressiona, sendo muito usada em joias artesanais. Foto: Imagem de Josch13 por Pixabay
Durante séculos, a ágata foi usada como talismã para proteção contra perigos. Civilizações antigas acreditavam que ela trazia coragem e afastava energias negativas. Foto: Arquivo pessoal Mônica Sá
Na Grécia Antiga, era usada como amuleto para atrair chuvas e garantir boas colheitas. Egípcios também a associavam à fertilidade e à saúde. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Sua dureza média é 6,5 a 7 na escala de Mohs, o que a torna resistente e duradoura. Pode ser polida com alto brilho, revelando seus padrões únicos. Foto: Imagem de Amy Moore por Pixabay
O Brasil é um dos maiores produtores de ágata do mundo, especialmente na região sul. A cidade de Soledade, no Rio Grande do Sul, é referência nesse setor. Foto: Imagem de Sue Rickhuss por Pixabay
Na indústria, a ágata é usada em pilões de laboratório devido à sua dureza e resistência química. Também aparece em peças decorativas e objetos utilitários Foto: Arquivo pessoal Mônica Sá
Muitas ágatas comerciais são tingidas para realçar suas cores. Esse tratamento é comum e não diminui seu valor estético, desde que seja informado. Foto: Arquivo pessoal Mônica Sá
Na litoterapia, a ágata é vista como pedra de equilíbrio e estabilidade emocional. Acredita-se que fortaleça a autoconfiança e promova a conexão com a natureza. Foto: Imagem de Briam Cute por Pixabay
Sua energia suave é associada à cura e à proteção do lar. Algumas tradições colocam ágatas nas entradas das casas como escudo contra más influências. Foto: Burkhard Mücke - wikimedia commons
Cada cor de ágata tem simbologias distintas: a azul acalma, a vermelha energiza, a verde cura. Essa diversidade amplia seu uso esotérico e terapêutico. Foto: Imagem de Ond?ej Synek por Pixabay
Geodos com interior de ágata podem conter drusas de cristais brilhantes. Essas formações encantam colecionadores e geólogos pela complexidade natural. Foto: Imagem de Petra Göschel por Pixabay
