Notícias
Museu de Gramado ganhará estátuas de Pablo Marçal, Luísa Sonza e Luciano Hang
A ala, intitulada “Personalidades que ajudaram o Rio Grande do Sul durante as enchentes”, terá estátuas de figuras que contribuíram com ações de apoio às vítimas. Foto: Reprodução/Instagram
A lista inicial inclui o humorista Eduardo Christ (Badin), o empresário Luciano Hang, a cantora Luísa Sonza, o político Pablo Marçal e o surfista Pedro Scooby. Foto: Montagem/Wikimedia Commons/Reproduc?a?o/Instagram/Facebook
O humorista Badin foi o primeiro a ter sua estátua inaugurada na terça-feira, 28 de outubro. Foto: Divulgac?a?o/Dreamland Museu de Cera de Gramado
“Durante o evento climático extremo, algumas pessoas chamaram a atenção em função da sua atuação solidária", explicou o diretor comercial do museu, Elodir Corrêa. Foto: Divulgac?a?o/Dreamland Museu de Cera de Gramado
O museu permitirá que o público sugira novos nomes para a galeria, tanto nas redes sociais quanto durante as visitas. Foto: Reprodução
A administração também garantiu que no futuro terá uma "ala específica" para essas estátuas. Foto: Reprodução/@dreamlandgramado
O Dreamland Museu de Cera em Gramado foi inaugurado no fim de 2009, sendo o primeiro museu de cera da América Latina voltado ao entretenimento. Foto: Reprodução/@dreamlandgramado
Fica localizado na Av. das Hortênsias, no bairro Ipê Amarelo. A visitação dura em média 1 hora. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Ele faz parte do Grupo Dreams (Dreams Entertainment Group), que administra outros parques e museus na Serra Gaúcha. Foto: Divulgação/Grupo Dreams
O acervo conta com mais de 100 estátuas em tamanho real de celebridades do cinema, música, esporte, política e personagens da cultura pop. Foto: Divulgação/Grupo Dreams
As estátuas estão distribuídas em diversos ambientes cenográficos, que buscam transportar o visitante para o universo de cada celebridade ou tema. Foto: Divulgação/Grupo Dreams
Ã? possÃvel encontrar figuras como: Jack Sparrow, Homem-Aranha, Elvis Presley, Michael Jackson, Papa Francisco e Rainha Elizabeth II. Foto: DivulgaÃ§Ã£o/Grupo Dreams
Lionel Messi, Elton John, Taylor Swift, Mestre Yoda e Darth Vader são outras figuras icônicas representadas no museu. Foto: Reprodução/@dreamlandgramado
Para quem deseja visitar, o local conta com estacionamento próprio. Em feriados ou alta temporada pode haver muita demanda, sendo recomendável chegar mais cedo. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Como está fora da “área central” de Gramado, é indicado verificar transporte ou combinar com outros passeios próximos da Av. das Hortênsias. Foto: Reprodução/YouTube
Recomenda-se comprar com antecedência online para evitar filas ou aumento de preços em alta temporada. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Instagram
