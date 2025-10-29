Assine
overlay
Início Galeria
Notícias

Museu de Gramado ganhará estátuas de Pablo Marçal, Luísa Sonza e Luciano Hang

LA
Lance
  • A ala, intitulada “Personalidades que ajudaram o Rio Grande do Sul durante as enchentes”, terá estátuas de figuras que contribuíram com ações de apoio às vítimas.
    A ala, intitulada “Personalidades que ajudaram o Rio Grande do Sul durante as enchentes”, terá estátuas de figuras que contribuíram com ações de apoio às vítimas. Foto: Reprodução/Instagram
  • A lista inicial inclui o humorista Eduardo Christ (Badin), o empresário Luciano Hang, a cantora Luísa Sonza, o político Pablo Marçal e o surfista Pedro Scooby.
    A lista inicial inclui o humorista Eduardo Christ (Badin), o empresário Luciano Hang, a cantora Luísa Sonza, o político Pablo Marçal e o surfista Pedro Scooby. Foto: Montagem/Wikimedia Commons/Reproduc?a?o/Instagram/Facebook
  • O humorista Badin foi o primeiro a ter sua estátua inaugurada na terça-feira, 28 de outubro.
    O humorista Badin foi o primeiro a ter sua estátua inaugurada na terça-feira, 28 de outubro. Foto: Divulgac?a?o/Dreamland Museu de Cera de Gramado
  • “Durante o evento climático extremo, algumas pessoas chamaram a atenção em função da sua atuação solidária
    “Durante o evento climático extremo, algumas pessoas chamaram a atenção em função da sua atuação solidária", explicou o diretor comercial do museu, Elodir Corrêa. Foto: Divulgac?a?o/Dreamland Museu de Cera de Gramado
  • O museu permitirá que o público sugira novos nomes para a galeria, tanto nas redes sociais quanto durante as visitas.
    O museu permitirá que o público sugira novos nomes para a galeria, tanto nas redes sociais quanto durante as visitas. Foto: Reprodução
  • A administração também garantiu que no futuro terá uma
    A administração também garantiu que no futuro terá uma "ala específica" para essas estátuas. Foto: Reprodução/@dreamlandgramado
  • O Dreamland Museu de Cera em Gramado foi inaugurado no fim de 2009, sendo o primeiro museu de cera da América Latina voltado ao entretenimento.
    O Dreamland Museu de Cera em Gramado foi inaugurado no fim de 2009, sendo o primeiro museu de cera da América Latina voltado ao entretenimento. Foto: Reprodução/@dreamlandgramado
  • Fica localizado na Av. das Hortênsias, no bairro Ipê Amarelo. A visitação dura em média 1 hora.
    Fica localizado na Av. das Hortênsias, no bairro Ipê Amarelo. A visitação dura em média 1 hora. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • Ele faz parte do Grupo Dreams (Dreams Entertainment Group), que administra outros parques e museus na Serra Gaúcha.
    Ele faz parte do Grupo Dreams (Dreams Entertainment Group), que administra outros parques e museus na Serra Gaúcha. Foto: Divulgação/Grupo Dreams
  • O acervo conta com mais de 100 estátuas em tamanho real de celebridades do cinema, música, esporte, política e personagens da cultura pop.
    O acervo conta com mais de 100 estátuas em tamanho real de celebridades do cinema, música, esporte, política e personagens da cultura pop. Foto: Divulgação/Grupo Dreams
  • As estátuas estão distribuídas em diversos ambientes cenográficos, que buscam transportar o visitante para o universo de cada celebridade ou tema.
    As estátuas estão distribuídas em diversos ambientes cenográficos, que buscam transportar o visitante para o universo de cada celebridade ou tema. Foto: Divulgação/Grupo Dreams
  • Ã? possÃ­vel encontrar figuras como: Jack Sparrow, Homem-Aranha, Elvis Presley, Michael Jackson, Papa Francisco e Rainha Elizabeth II.
    Ã? possÃ­vel encontrar figuras como: Jack Sparrow, Homem-Aranha, Elvis Presley, Michael Jackson, Papa Francisco e Rainha Elizabeth II. Foto: DivulgaÃ§Ã£o/Grupo Dreams
  • Lionel Messi, Elton John, Taylor Swift, Mestre Yoda e Darth Vader são outras figuras icônicas representadas no museu.
    Lionel Messi, Elton John, Taylor Swift, Mestre Yoda e Darth Vader são outras figuras icônicas representadas no museu. Foto: Reprodução/@dreamlandgramado
  • Para quem deseja visitar, o local conta com estacionamento próprio. Em feriados ou alta temporada pode haver muita demanda, sendo recomendável chegar mais cedo.
    Para quem deseja visitar, o local conta com estacionamento próprio. Em feriados ou alta temporada pode haver muita demanda, sendo recomendável chegar mais cedo. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • Como está fora da “área central” de Gramado, é indicado verificar transporte ou combinar com outros passeios próximos da Av. das Hortênsias.
    Como está fora da “área central” de Gramado, é indicado verificar transporte ou combinar com outros passeios próximos da Av. das Hortênsias. Foto: Reprodução/YouTube
  • Recomenda-se comprar com antecedência online para evitar filas ou aumento de preços em alta temporada.
    Recomenda-se comprar com antecedência online para evitar filas ou aumento de preços em alta temporada. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Instagram
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay