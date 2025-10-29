Estilo de Vida
Bilionário, fundador do Telegram planeja herança para mais de 100 filhos
Estima-se que o patrimônio de Durov esteja avaliado em 13,9 bilhões de dólares. Foto: Alexander Grey Unsplash
Dos seus 100 filhos, apenas seis são reconhecidos oficialmente; os demais foram concebidos por doação de esperma. Foto: Steve Jennings/Wikimédia Commons
Ele afirmou que os herdeiros só terão acesso à herança após 30 anos, para que desenvolvam autonomia. Foto: Reprodução do Instagram @durov
"Quero que eles vivam como pessoas normais, se desenvolvam sozinhos, aprendam a confiar em si mesmos, sejam capazes de criar, não dependam de uma conta bancária", afirmou o bilionário. Foto: Reprodução do Youtube
Nascido na Rússia, Durov vive em Dubai e tem cidadanias francesa e dos Emirados Árabes Unidos. Foto: Reprodução do Instagram @durov
"Eles são todos meus filhos e todos terão os mesmos direitos! Não quero que eles se separem depois da minha morte", declarou à revista francesa. Foto: Reprodução do Youtube
O Telegram, aplicativo com mais de 1 bilhão de usuários, enfrenta críticas por conta de sua moderação frágil de conteúdo extremista e ilegal. Foto: Flickr
No Brasil, o app já foi suspenso duas vezes por descumprir ordens judiciais. Foto: Flickr - Yuri Samoilov
Na França, Durov foi acusado de não combater crimes como tráfico de drogas e abuso infantil. Foto: Reprodução do Youtube
Ele negou as acusações e as chamou de "totalmente absurdas". Foto: Reprodução do Instagram @durov
"Só porque os criminosos usam nosso serviço de mensagens, entre muitos outros, não faz com que aqueles que o administram sejam criminosos", comentou. Foto: Reprodução do Instagram @durov
Criado por ele em 2013 após sua saída da rede social russa VKontakte, o Telegram é conhecido pelo foco em privacidade. Foto: Flickr
Críticos apontam falhas graves na moderação do Telegram, especialmente no combate a conteúdo neonazista, pedófilo e conspiratório. Foto: Lana Codes/Unsplash
Frequentemente chamado de "o Mark Zuckerberg da Rússia", Pavel Durov nasceu em Leningrado (atual São Petersburgo), em 10 de outubro de 1984. Foto: Reprodução do Instagram @durov
Antes de se tornar bilionário, Durov se graduou em Filologia pela Universidade Estatal de São Petersburgo. Foto: Reprodução do Youtube
Em 2006, fundou a VKontakte (VK) enquanto ainda estava na universidade. A plataforma se tornou rapidamente a maior rede social da Rússia. Foto: - Reprodução Rede Social
Em 2014, Durov foi forçado a vender sua participação e deixar a empresa, após se recusar a ceder dados de usuários ao governo russo e se negar a banir perfis ligados à oposição política. Foto: Reprodução do Youtube
Depois de criar o Telegram, o russo já recusou diversas ofertas bilionárias para vender o mensageiro. Foto: Reprodução do Instagram @durov