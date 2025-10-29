Celebridades e TV
Saiba qual foi a herança do presidente ‘mais pobre do mundo’
-
Mujica afirmou que o câncer tinha se espalhado para o fígado e causou comoção ao declarar que estava morrendo. “Estou condenado, irmão. É até aqui que vou”. E questionou o ateísmo: 'Deus não existe, mas espero estar errado' Foto: - Reprodução do facebook Jornal Nacional
-
Mujica era considerado o presidente mais pobre do mundo porque abria mão de residir em palácio presidencial e tinha hábitos simples. Ele preferia viver em sua chácara, em Rincón del Cerro, a cerca de 10 km de Montevidéu, capital do país. Foto: Flickr Maribel Fornerod
-
E seu carro, que ficou famoso pela preferência de Mujica, era um fusquinha azul, que ele adorava dirigir chamando atenção para a simplicidade e por seu discurso de valorização do que se ama na vida . Foto: Flickr Palácio do Planalto
-
Mujica também chamou atenção por doar quase todo o salário para seu partido e a uma frente de auxílio para moradias, reforçando as suas preocupações sociais. Foto: Flickr Ajuntament de València
-
-
“A vida é uma bela aventura e um milagre. Estamos muito focados na riqueza e não na felicidade. Estamos focados apenas em fazer as coisas e, antes que você perceba, a vida já passou”, pontuava. Foto: Reprodução do instagram @bbcbrasil
-
O portal FDR divulgou informações sobre a última declaração de renda de Mujica, feita ao Tribunal Eleitoral uruguaio em 2014. Veja os valores em reais. O total estimado era de R$ 716 mil. A chácara foi avaliada em R$434 mil. Foto: Flickr Pablo Iglesias
-
Também foram declarados dois carros no valor de R$10,5 mil; metade de dois terrenos avaliados em R$ 53 mil; maquinário agrícola, como tratores e uma serraria, valendo um pouco mais de R$42 mil; e duas contas bancárias com depósitos com R$ 231 mil. Foto: Flickr uan Manuel Herrera/OAS
-
-
Em 2020, Mujica encerrou sua carreira na política institucional ao se retirar do Senado Federal, mas seguiu ativo e engajou-se na eleição do correligionário e discípulo Yamandú Orsi para a presidência uruguaia. Foto: Flickr Rick Reinha
-
Nascido em 20/05/1935 na capital Montevidéu, Mujica é um dos nomes mais conhecidos da política uruguaia. Ele tornou-se famoso internacionalmente por levar uma vida simples e por promover medidas inclusivas. Foto: Flickr I. Municipalidad de Santiago
-
Durante a ditadura militar do Uruguai, entre 1973 e 1985, Mujica fez parte do Movimento de Libertação Nacional-Tupamaros. Foto: Reprodução do instagram @bbcbrasil
-
-
Nesse período, ele fez parte de operações de guerrilha do grupo em assaltos e sequestros. Mujica chegou a levar seis tiros em confrontos com as forças do estado. Foto: Reprodução do Youtube Canal 5 Uruguay
-
Durante a atuação na clandestinidade, Mujica foi preso diversas vezes. No cárcere, foi submetido a sessões de tortura e, no total, ficou detido por 15 anos. Foto: Reprodução do Youtube
-
Em 1985, ele deixou a cadeia beneficiado por decreto de anistia para os presos políticos do regime militar. Foto: Reprodução do Youtube Canal 5 Uruguay
-
-
Anos depois da redemocratização no pequeno país sul-americano, Mujica foi um dos fundadores do MPP (Movimiento de Participación Popular). Em 1994, elegeu-se deputado por Montevidéu e, cinco anos mais tarde, conquistou cadeira no Senado pela primeira vez. Foto: - Embajada de EEUU en Montevideo/Wikimédia Commons
-
Entre 2010 e 2015, ele ocupou a presidência da República Oriental do Uruguai, sendo sucedido pelo aliado Tabaré Vázquez. Foto: Reprodução do Youtube Canal 5 Uruguay
-
Em seus mandatos, o político de esquerda promoveu reformas progressistas, com a aprovação de leis que despertaram a atenção do mundo para o país de pouco mais de 3 milhões de habitantes. Foto: Flickr Protoplasma K
-
-
Em seu governo, foram aprovadas legislações como a que autorizou o aborto em qualquer circunstância até a 12ª semana de gestação e a que permitiu o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Foto: Flickr Casa de América
-
Foi no governo de José Mujica que o Uruguai ficou conhecido como o primeiro país do mundo a legalizar o cultivo, venda e consumo de cannabis, gênero de planta a partir da qual se produz a maconha. Foto: Pete Souza/Wikimédia Commons
-
ApÃ³s deixar a presidÃªncia, Mujica foi eleito para o Senado em dois pleitos consecutivos. Quando renunciou ao mandato, em 2020, ele disse que a pandemia de Covid-19 tinha influenciado a decisÃ£o. Foto: Flickr Corts Valencia
-
-
Mujica era casado com Lucía Topolansky, também ex-militante. A união foi oficializada somente em 2005, mas eles estavam juntos desde os anos 70. O casal não teve filhos. Foto: Embajada de Estados Unidos en Uruguay /Wikimédia Commons