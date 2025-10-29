Assine
Divergências no meio científico: pesquisadores entram em polêmica sobre ‘cidade’ oculta das pirâmides do Egito

  • Segundo os cientistas, essa rede de construções ocultas se estenderia por quase 2 quilômetros!
  • Os pesquisadores usaram radares especiais para mapear o que seria um sistema complexo de estruturas debaixo de um dos lugares mais famosos do mundo.
  • No entanto, o estudo tem gerado polêmica por não ter sido publicado em uma revista científica, ou seja, outros especialistas não tiveram a chance de revisar os dados.
  • De acordo com Nicole Ciccolo, uma das responsáveis pela pesquisa, foram encontradas oito estruturas grandes, parecidas com pilares, debaixo da Pirâmide de Quéfren.
  • Além disso, haveriam poços profundos (cerca de 640 metros) com escadas em espiral que levam a duas salas gigantes, cada uma com aproximadamente 80 metros de largura.
  • Em uma entrevista coletiva, Nicole Ciccolo comemorou a descoberta:
  • Os cientistas usaram ondas de radar, semelhantes às que exploram o fundo do mar, para criar imagens detalhadas do que existe abaixo das pirâmides.
  • Eles acreditam que passagens subterrÃ¢neas conectam as trÃªs pirÃ¢mides e que essas estruturas podem estar relacionadas Ã s
  • Apesar das afirmaÃ§Ãµes, muitos especialistas ainda se mostraram cÃ©ticos em relaÃ§Ã£o Ã  existÃªncia da estrutura.
  • O professor Lawrence Conyers, da Universidade do Arizona, que é especialista em tecnologia de radar para arqueologia, disse que é pouco provável que os aparelhos atuais consigam enxergar detalhes com tanta profundidade.
  • Mas, apesar de achar as alegaÃ§Ãµes exageradas, Conyers nÃ£o descarta a possibilidade de haver cÃ¢maras menores no local, construÃ­das antes das pirÃ¢mides.
  • Segundo o professor, só escavações no local poderão dizer se essas construções realmente existem ou não.
  • As pirÃ¢mides do Egito sÃ£o monumentos impressionantes construÃ­dos hÃ¡ cerca de 4.500 anos como tÃºmulos para os faraÃ³s e membros da elite.
  • Elas representam um dos maiores feitos da engenharia humana e continuam a fascinar o mundo pela sua grandiosidade e mistério.
  • As mais famosas estão localizadas na necrópole de Gizé, próximo ao Cairo, e incluem as pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos.
  • A maior delas, a de Quéops, também chamada de Grande Pirâmide, foi considerada uma das Sete Maravilhas do Mundo Antigo e é a única que ainda resiste praticamente intacta.
  • Estima-se que ela tenha sido construída por volta de 2.560 a.C., utilizando milhões de blocos de pedra, cada um pesando em média 2,5 toneladas.
  • As técnicas usadas na construção ainda são debatidas, e muitos pesquisadores acreditam que envolveram rampas e trabalho coordenado de milhares de operários.
