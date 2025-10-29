Entretenimento
Álvaro Morte retorna à Netflix; relembre o sucesso da Casa de Papel e faça o teste dos personagens
A minissérie de três episódios, criada por Agustín Martínez, acompanha Isabel, interpretada por Kiti Mánver, avó de uma das duas adolescentes desaparecidas há dois anos, que decide conduzir uma investigação por conta própria. Foto: Divulgação
O que começa como uma busca pela verdade se transforma em uma história de vingança. Morte interpreta Rafael Salazar, pai de uma das garotas. Foto: Divulgação
O ator volta a contracenar com Hovik Keuchkerian, o Bogotá de “La Casa de Papel”. Foto: Divulgação
O ator espanhol, que conquistou fama internacional ao viver o Professor em “La Casa de Papel”, também retornará em breve a esse universo. Foto: Divulgação
Ele fará uma participação especial na 2ª temporada de “Berlim”, prequel centrado no irmão de seu icônico personagem, interpretado por Pedro Alonso. Foto: Divulgação
A série "La Casa De Papel" fez muito sucesso. E os personagens têm apelidos de cidades pelo mundo. Mas você sabe quais os nomes verdadeiros dos personagens que invadem a Casa da Moeda? Faça o teste pra ver se acerta. Foto: Divulgação
Personagem Rio: a) Álvaro Correa; b) Aníbal Cortés; c) Andrés Pontes; d) Antonio Ríos Foto: YouTube/NewSportLight
Resposta correta: b) AnÃbal CortÃ©s. Vivido pelo ator espanhol Miguel HerrÃ¡n. Foto: ReproduÃ§Ã£o/La Casa de Papel
Personagem Nairóbi: a) Ágata Giménez; b) Anna Fernandez; c) Andréa Rodriguez; d) María Fernandez Foto: Reprodução/La Casa de Papel
Resposta correta: a) Ágata Giménez. Interpretada pela atriz espanhola de origem cigana Alba Flores Foto: Reprodução/La Casa de Papel
Personagem Berlim: a) Jordí Fuentes; b) José Rodriguez; c) Álvaro Barcelos; d) Andrés de Fonollosa Foto: Reprodução/La Casa de Papel
Resposta correta: d) Andrés de Fonollosa. Vivido pelo ator espanhol Pedro Alonso. Foto: Reprodução/La Casa de Papel
Personagem Denver: a) Daniel Ramos; b) Danilo Alves; c) Diego Hernandez; d) Pablo Correa Foto: Reprodução/La Casa de Papel
Resposta Correta: a) Daniel Ramos. Vivivo pelo ator e cantor espanhol Jaime Lorrente. Foto: Reprodução/La Casa de Papel
Personagem Estocolmo: a) María Pontes; b) Manuela Gaztambide; c) Mónica Gaztambide; d) Marcela Costa Foto: Reprodução/La Casa de Papel
Resposta correta: c) Mónica Gaztambide. Vivida pela atriz espanhola Esther Acebo. Foto: Reprodução/La Casa de Papel
Personagem Professor: a) Roberto Diaz; b) Sergio Marquina; c) José Cuesta; d) Rodrigo Faria Foto: Reprodução/La Casa de Papel
Resposta correta: b) Sergio Marquina. Interpretado pelo ator espanhol Álvaro Morte. Foto: Reprodução/La Casa de Papel
Personagem Lisboa: a) Rita Cuesta; b) Rebeca Murillo; c) Rosa María; d) Raquel Murillo Foto: Reprodução/La Casa de Papel
Resposta correta: d) Raquel Murillo. Interpretada pela atriz espanhola Itziar Ituño. Foto: Reprodução/La Casa de Papel
Personagem Helsinki: a) Vlade Milosevic; b) Dejan Ducic; c) Yashin DesÃ¡yev; d) Novak Drago Foto: ReproduÃ§Ã£o/La Casa de Papel
Resposta correta: c) Yashin Desáyev - Vivido pelo ator sérvio Darko Peric. Foto: Reprodução/La Casa de Papel
Personagem Palermo: a) Martín Berrote; b) Mário Rodriguez; c) Miguel Loriente; d) Roberto Romero Foto: Reprodução/La Casa de Papel
Resposta correta: a) Martín Berrote- Vivido pelo ator argentino Rodrigo de la Serna Foto: Reprodução/La Casa de Papel
Personagem Tóquio: a) Clara Rodriguez; b) Maria Hernández; c) Silene Oliveira; d) Luna Flores Foto: Reprodução/La Casa de Papel
Resposta correta: c) Silene Oliveira - Vivida pela atriz espanhola Úrsula Corberó Foto: YouTube/NewSportLight