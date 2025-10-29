Celebridades e TV
Miguel Falabella rejeita atitude polêmica de Mateus Solano e revela como prefere agir com espectadores
Em entrevista ao programa “Angélica Ao Vivo”, do GNT, Falabella explicou que, em situações semelhantes, prefere interromper o espetáculo, como já fez anteriormente. Foto: Reprodução Globoplay
O ator relatou um episódio em que uma espectadora assistia à peça “Fica Comigo Esta Noite” enquanto usava o WhatsApp. Ele então pediu, de forma educada, que ela se retirasse para o foyer se quisesse continuar no celular. Foto: Reprodução Instagram /@miguelfalabellareal
Falabella afirmou que sempre percebe quando alguém usa o celular na plateia. Em tom bem-humorado, disse que quem assistir a um espetáculo seu e de Marisa Orth com o telefone em mãos “vai acabar virando parte da cena”. Foto: Reprodução Instagram /@miguelfalabellareal
Miguel Falabella retornou à televisão na novela “Três Graças”, de Aguinaldo Silva, que vai ao ar no horário das 21h na TV Globo. Ele interpreta Kasper, um homem casado com João Rubens, personagem de Samuel de Assis. Foto: Reprodução Instagram /@miguelfalabellareal
Miguel Falabella de Souza Aguiar nasceu no dia 10 de outubro de 1956, no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Ele é filho de pai arquiteto e mãe professora universitária de francês e literatura. Ainda adolescente iniciou suas aulas de teatro no colégio e, em seguida, no tradicional Teatro Tablado,. Foto: Reprodução Instagram
Falabella fez o curso de Letras na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), ao mesmo tempo em que trabalhava como ator e, aos 18 anos, fez sua estreia teatral na peça “O Dragão”, de Eugène Schwartz. Foto: Reprodução Instagram /@miguelfalabellareal
Sua atuação no musical “O Despertar da Primavera” em 1979 marcou o seu primeiro trabalho como ator profissional. Logo depois, viajou à França, onde fez cursos avulsos até retornar ao Brasil para atuar no filme “O Sonho Não Acabou”. Foto: Wikimedia Commons Marcos Oliveira/Agência Senado
Na televisão, sua estreia foi no programa “Caso Verdade” também em 82, no episódio “Jam e Jim”, e logo em seguida participou da novela “Sol de Verão”, como o médico Romeu. Porém, ganhou mais visibilidade em 1986 ao interpretar Miro no remake de “Selva de Pedra”. Foto: Reprodução Instagram /@miguelfalabellareal
Foi apresentador do programa da TV Globo, “Vídeo Show” de 1987 até 2001. Foto: Reprodução Vídeo Rede Social
Comentou: “O Vídeo Show” foi muito determinante na minha carreira, porque me deu intimidade com o público. Eu não era personagem, eu era o Falabella, conversava com as pessoas. Eu achava que eu devia dizer coisas bonitas: tudo o que eu lia e gostava, eu dividia com o público, como as frases no final do programa". Foto: Reprodução Instagram /@miguelfalabellareal
Um dos personagens mais marcantes da carreira de Miguel Falabella foi Caco Antibes, do seriado “Sai de Baixo”. O programa inovou ao misturar teatro e televisão, sendo gravado em um palco diante da plateia, o que gerava improvisos e falhas ao vivo. Foto: Reprodução Vídeo Globoplay
Na trama, o casal formado por Caco e Magda, interpretada por Marisa Orth, conquistou o público com humor irreverente e situações caóticas. Muitas das frases mais lembradas do personagem surgiram de improviso e caíram no gosto popular, como “Cala a boca, Magda”, “Canguru perneta” e “Eu tenho horror a pobre”. Foto: Reprodução Instagram /@miguelfalabellareal
Exibido de 1996 a dezembro de 2001, “Sai de Baixo” se tornou um clássico da comédia televisiva brasileira. Mais de uma década depois, em 2013, o programa retornou em uma temporada especial produzida pelo canal Viva em parceria com a Globo. Foto: Reprodução Vídeo Globoplay
Como autor, escreveu, em 1996, a novela “Salsa e Merengue”, em parceria com Maria Carmem Barbosa. A dupla também assinou “A Lua me Disse” e o humorístico “Toma Lá, Dá Cá”, onde Falabella interpretou Mário Jorge. Foto: Reprodução Instagram /@miguelfalabellareal
Entre seus trabalhos autorais na Globo, estão as novelas “Negócio da China” e “Aquele Beijo”, além da série “Pé na Cova”, em que viveu o excêntrico Ruço, dono da funerária Unidos do Irajá. O seriado ficou marcado como o último trabalho de Marília Pêra. Foto: Reprodução Instagram /@miguelfalabellareal
Em 2020, após cerca de 38 anos, a Globo optou por não renovar seu contrato, mas ele declarou que saía sem ressentimentos. Após esse desligamento, ele integrou a bancada do programa “Talentos” na TV Cultura e fez séries para plataformas de streaming. Foto: Reprodução do Gshow
No teatro, Falabella ficou conhecido, também, por dirigir e adaptar musicais da Broadway, e por escrever peças autorais como “A Partilha” e “Falabella solta os Bichos” e por dirigi-las. Foto: Reprodução Instagram
Foi casado com a atriz Zaira Zambelli entre 1985 e 1988. É pai de dois filhos, Theo e Cassiano, adotados informalmente, com quem mantém uma relação próxima e reservada quanto à exposição pública. Foto: Reprodução/Instagram
Em entrevista, afirmou nunca ter escondido sua orientação e que sempre viveu com honestidade. Foto: Reprodução Instagram /@miguelfalabellareal
