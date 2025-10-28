Galeria
Piscina em capela de antigo hospital psiquiátrico atrai visitantes no Reino Unido
Mais impressionante ainda é o fato de que a capela ficava dentro do hospital psiquiátrico Claybury Hospital, que funcionou de 1893 a 1997. Foto: wikimedia commons/creative commons
Depois de fechado, o espaço foi reformado e virou um condomínio luxuoso, o Repton Park, com apartamentos, áreas verdes e um clube exclusivo. Foto: reprodução
A academia do local, gerida pela Virgin Active, manteve a arquitetura original do prédio, com tijolos à vista e estilo vitoriano. Foto: divulgação/Virgin Active
No seu interior, há uma piscina de 24 metros, além de chuveiros, uma banheira de hidromassagem e até uma sauna, que antes era o confessionário da capela. Foto: montagem/reprodução instagram
Apesar das mudanças, a igreja ainda mantém sua estrutura impressionante, com arcos altos, vitrais coloridos e um teto em abóbada Foto: reprodução/instagram
Quem nada na piscina pode admirar os vitrais coloridos, o teto alto e os arcos imponentes. Foto: divulgação/Virgin Active
O Repton Park se tornou um endereço cobiçado, especialmente por famosos. Há boatos de que celebridades como Jeremy Clarkson, Lily Allen, Kate Moss, Patsy Palmer e Simon Webbe já moraram ali. Foto: divulgação/Virgin Active
O condomínio também é popular entre jogadores de times de futebol locais, como Arsenal e Tottenham. Foto: reprodução
Redbridge é uma área localizada em Ilford, no nordeste de Londres, que dá nome ao London Borough of Redbridge. Foto: Redbridge Lane East, Redbridge by Malc McDonald
O nome "Redbridge", aliás, se refere a uma ponte sobre o rio Roding, construída com tijolos vermelhos — ao contrário das demais pontes da região feitas de pedra branca. Ela foi demolida em 1921. Foto: River Roding by Robin Webster
A área é conhecida por sua atmosfera residencial tranquila, com ruas arborizadas, parques agradáveis e boa infraestrutura, sendo uma opção popular para famílias que buscam qualidade de vida fora do centro movimentado da capital britânica. Foto: Peter Facey / Old Redbridge Road / CC BY-SA 2.0
Já o Repton Park é composto por mais de 400 casas e apartamentos, que combinam edifícios góticos vitorianos restaurados com novas construções. Foto: divulgação
O condomínio conta com jardins privados e uma ampla área verde, anteriormente um campo de críquete, que agora abriga um pavilhão de madeira utilizado como creche infantil. Foto: divulgação
Inaugurado em 1893, o Claybury Hospital foi um dos chamados "Five Great Asylums" (Cinco Grandes Asilos) construídos ao redor de Londres no final do século 19. Foto: wikimedia commons/creative commons
O hospital tinha como principal prioridade atender pacientes com doenças mentais, seguindo os princípios de tratamento mais humanizados da época. Foto: wikimedia commons/creative commons
Durante seu auge, o hospital tinha capacidade para mais de 2.000 pacientes e incluía fazendas, oficinas e até um teatro, onde os internos participavam de atividades ocupacionais como parte do tratamento. Foto: wikimedia commons/creative commons
Com as mudanças nas políticas de saúde mental no Reino Unido no final do século 20, especialmente após a introdução do "Care in the Community" ("tratamento comunitário em vez de internação prolongada"), muitos hospitais psiquiátricos grandes foram fechados. Foto: robinsonk26 por Pixabay
Com isso, o Claybury Hospital encerrou suas atividades em 1997, após mais de um século de funcionamento. Foto: wikimedia commons/creative commons