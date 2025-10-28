Galeria
Padre gera polêmica ao reclamar de capela católica ‘aos pés de Buda’
A estátua é a maior de Buda no Brasil e uma das maioees do mundo. Fica nas margens da BR-101, no norte do Espírito Santo. E é muito visitada por pessoas de todas as religiões. Mas o padre ficou aborrecido. Foto:
"Pronto falei! Pra mim é inadmissível Nossa Senhora aos pés de Buda, só isso! Mas reafirmo aqui todo meu respeito às demais religiões, só penso que salada mista na fé não dá", protestou o padre causando polêmica nas redes sociais. Foto: Reprodução Instagram do mosteiro
Capelas religiosas são pequenas edificações dedicadas ao culto cristão, podendo ser independentes ou anexas a igrejas, mosteiros e instituições. Geralmente, servem para orações, missas e celebrações menores, atendendo comunidades locais ou grupos específicos. Foto: Imagem de JonathanRieder por Pixabay
Muitas são construídas em locais de devoção, como santuários ou propriedades privadas. Seu tamanho reduzido e função específica diferenciam-nas das grandes catedrais e basílicas. Foto: Divulgação
A origem das capelas remonta ao Cristianismo primitivo, quando fiéis criavam pequenos espaços para culto em casas ou cavernas. Na Idade Média, nobres e monarcas construíram capelas particulares em castelos e palácios Foto: Bocachete/Wikimédia Common
Com a expansão do cristianismo, elas se espalharam pela Europa e, depois, pelo mundo através de missões religiosas. Hoje, podem ser encontradas em escolas, hospitais, aeroportos e locais turísticos. Veja algumas capelas de beleza chamativa. Foto: Flickr Sergei Gussev
Saint-Chapelle (França) – 1242-1248 - Localizada em Paris, possui vitrais góticos deslumbrantes que criam efeitos incríveis com a luz. Construída no século XIII para abrigar relíquias sagradas. Sua arquitetura refinada encanta visitantes do mundo todo. Foto: Flickr Luciano Guelf
Capela Real de Granada (Espanha) – 1505-1517 - Acolhe os túmulos dos Reis Católicos e combina estilos gótico e renascentista. O altar-mor e os vitrais aumentam sua grandiosidade. Seu acervo inclui arte sacra e objetos históricos espanhóis. Foto: Flickr Ricky Coronel
Capela da Medalha Milagrosa (França) – 1815 - Local de peregrinação onde a Virgem Maria teria aparecido a Catarina Labouré. Seu interior simples inspira espiritualidade e devoção. Fiéis acreditam no poder das orações feitas ali. Foto: - Flickr Zygmunt Boro
Capela de São Miguel (Portugal) – Século XVI - Situada na Universidade de Coimbra, possui teto pintado e um impressionante órgão barroco. Pequena, mas repleta de detalhes manuelinos. Era usada para cerimônias acadêmicas e religiosas. Foto: - Flickr CCDRC
Capela das Pedras (EUA) – 1956 - Construída no meio das rochas em Sedona, Arizona, tem um design moderno e impactante. Uma grande cruz de vidro domina sua fachada. Seu interior simples contrasta com a paisagem grandiosa. Foto: Beyond My Ken /Wikimédia Commons
Capela de São Basílio (Rússia) – 1555-1561 - Parte da Catedral de São Basílio, em Moscou, com cúpulas coloridas icônicas. Cada capela interna tem murais ricamente decorados. Foi construída por ordem de Ivan, o Terrível. Foto: - Flickr Zygmunt Boro e Reprodução do X @YourMoscowGuide, @Russia e @Russia
Capela de Thorncrown (EUA) – 1980 - No Arkansas, sua estrutura de vidro e madeira se integra à floresta. Grandes janelas permitem a entrada de luz natural. Um exemplo marcante da arquitetura orgânica moderna. Foto: Reprodução do X @Richard98476203 e @Havenlust
Capela do Rei (Reino Unido) – 1475-1528 - No Castelo de Windsor, abriga túmulos de monarcas britânicos. Destaca-se pelos vitrais medievais e teto gótico impressionante. Foi palco de casamentos da família real. Foto: Jack Pease?wikimédia Commons
Capela do Senhor da Pedra (Portugal) – 1686 - Construída sobre uma rocha à beira-mar, em Vila Nova de Gaia. O mar a envolve durante tempestades, criando um cenário dramático. É um local de culto e peregrinação religiosa. Foto: - Flickr Richard Jack