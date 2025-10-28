Celebridades e TV
Mauricio de Sousa, 90 anos: criador de centenas de personagens revela gosto incomum na cozinha
Em sua biografia “A História que Não está no Gibi”, lançada em 2017, o artista contou que a correria da juventude o levou a desenvolver um hábito curioso. “Mamãe já estava dormindo, mas sempre me deixava um prato de comida na geladeira, que eu comia sem esquentar. Desde então acho comida fria uma gostosura.” Foto: reprodução tv globo
Até hoje, ele segue com o hábito. Maurício de Sousa fez 90 anos de idade no dia 27 de outubro de 2025. E as homenagens já tinham começado antes mesmo da data na família Sousa. Foto: Divulgação
Seu filho Mauro Sousa fez uma postagem em suas redes sociais, onde aparece ao lado do pai, que está em cadeira de rodas. "Te amo, pai", escreveu o ator e diretor. Foto: Reprodução / Instagram @maurosousa
Mauro, aliás, interpreta o próprio pai no filme "Mauricio de Sousa: O Filme", que estreou no dia 23 de outubro nos cinemas brasileiros. Foto: Reprodução de vídeo / Teaser oficial "Maurício de Sousa - O filme" / Star Distribution Brasil
Mauricio teve 10 filhos. Mariângela, Mônica, Magali e Maurício Spada (este já morreu, aos 44 anos), frutos do casamento com Marilene Sousa. As gêmeas Vanda e Valéria, filhas de Vera Lúcia Signorelli. Marina, Mauro e Maurício Takeda, filhos dele com Alice Keiko Takeda. E Marcelo, fruto de relacionamento com Marinalva Santos. Foto: Reprodução Instagram
-
Nascido em Santa Isabel, no estado de São Paulo, em 1935, Mauricio de Sousa é também empresário e escritor. Membro da Academia Brasileira de Letras, ele conquistou o coração dos brasileiros ao criar personagens como Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali. Foto: reprodução tv globo
-
Ao todo, Mauricio criou mais de 400 personagens. Mas alguns se destacaram e ganharam popularidade em todo o Brasil, alcançando até fama internacional. Foto: Reprodução Instagram
-
-
Veja a seguir algumas curiosidades que talvez você não saiba sobre a turma criada por Mauricio de Sousa que marcou a infância de tantas pessoas e ainda conquista novos fãs. Foto: Divulgação
-
Curiosidade 1: A Turma da Mônica também é publicada no exterior. Nos Estados Unidos, a galera se chama Mônica's Gang. Além disso, os nomes dos personagens são diferentes. O Cebolinha, por exemplo, se chama Jimmy Five e o Chico Bento é o Chuck Billy. Foto: Divulgação
-
Curiosidade 2: É muito comum ver a Mônica segurando o seu coelho, que é azul. Mas no começo, Maurício de Sousa havia desenhado o Sansão na cor amarela. O nome do brinquedo foi escolhido com ajuda dos fãs. Ele aparecia sem nome nas tirinhas até que, em 1983, a menina Roberta Carpi, de 2 anos, venceu um concurso e escolheu o nome Sansão. Foto: Reprodução/ Turma da Mônica
-
Curiosidade 3: Cebolinha e seus sapatos. O personagem que troca o "r" pelo "l" foi criado em 1960. Conforme a turma foi crescendo, ele optou por deixar os personagens descalços para ganhar agilidade. A própria Mônica só surgiu três anos depois, em 1963. Foto: Youtube/ Turma da Mônica
-
Curiosidade 4: Horácio é o alter ego de Maurício de Sousa. O dinossauro, filhote de Tiranossauro Rex, foi criado em 1961 e estreou na tira diária do Piteco publicadas no jornal Diário de São Paulo. O nome é de um professor amigo de Maurício. Foto: Divulgação
-
O cartunista paulista criou mais de 200 personagens e declarou que Horácio é, de fato, o que mais se parece com ele. Foto: Reprodução/ Turma da Mônica
-
Curiosidade 5: Maurício de Sousa era repórter policial antes de se tornar um brilhante cartunista, mas ele tinha pavor de ver as imagens fortes em cenas de crime. Foto: Youtube/ CineLoucura Show
-
Curiosidade 6: O Cebolinha tem um nome verdadeiro que poucos conhecem. Ele se chama Cebolácio Júnior Menezes da Silva. Foto: Reprodução/ Turma da Mônica
-
Curiosidade 7: Cebolinha não troca as letras quando está pensando e, se fosse escrever, acertaria as palavras. O personagem tem dislalia - troca de fonemas na hora da pronúncia. Foto: Reprodução/ Turma da Mônica
-
Curiosidade 8: Os quatro personagens principais são Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão. Mas a turma começou com Franjinha e Bidu, no ano de 1959. A dupla foi inspirada na infância de Maurício de Sousa, que tinha um cachorro chamado Cuíca. Foto: Youtube/ CineLoucura Show
-
Curiosidade 9: Mônica e a Magali são inspiradas nas filhas de Maurício. Já Cebolinha e Cascão se basearam amigos de infância do criador da turminha. Foto: Divulgação
-
Curiosidade 10: Uma das principais personagens da turminha e famosa por ter um apetite sem fim, Magali é a única canhota da turminha. Foto: Reprodução/ Turma da Mônica
-
Curiosidade 11: A turma rendeu spin-offs. O trabalho criativo de Maurício de Sousa deu tão certo e se tornou tão popular que personagens da Turma da Mônica ganharam tirinhas próprias. Foto: Renan Katayama wikimedia commons
-
É o caso, por exemplo, da Turma do Chico Bento, que foca na rotina do garoto com fama de preguiçoso e que vive numa fazenda. Também há a Turma da Tina e a Turma do Horário. Foto: Divulgação
-
Curiosidade 12: A turma se adapta à modernidade. Maurício de Sousa já declarou que a Mônica parou de bater nos personagens (algo que acontecia antigamente) porque, em plena década de 2020, isso é politicamente incorreto. Foto: Divulgação
-
Curiosidade 13: Os personagens são inseridos em situações reais da atualidade. Um exemplo disso é o recente desenho de Cascão, que detesta tomar banho, mas que no meio da inundação ajuda as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul - fato que comoveu o país. Foto: Divulgação Maurício de Souza