Milhões de senhas do Gmail podem estar comprometidas; veja como verificar!

LA
Lance
  • Quem fez a revelação foi o especialista em cibersegurança Troy Hunt, criador do site
    Quem fez a revelação foi o especialista em cibersegurança Troy Hunt, criador do site "Have I Been Pwned".
  • Segundo ele, foi detectada a exposição de mais de 183 milhões de e-mails e senhas de usuários do Gmail e outros provedores, totalizando 3,5 terabytes de informações comprometidas.
    Segundo ele, foi detectada a exposição de mais de 183 milhões de e-mails e senhas de usuários do Gmail e outros provedores, totalizando 3,5 terabytes de informações comprometidas.
  • O vazamento teria ocorrido em abril, mas só foi divulgado após cruzamentos de dados encontrados na
    O vazamento teria ocorrido em abril, mas só foi divulgado após cruzamentos de dados encontrados na "dark web".
  • Os dados comprometidos podem incluir: data de nascimento, endereços de e-mail, nomes, senhas, números de telefone, endereços físicos e nomes de usuário.
    Os dados comprometidos podem incluir: data de nascimento, endereços de e-mail, nomes, senhas, números de telefone, endereços físicos e nomes de usuário.
  • Usuários podem acessar o site
    Usuários podem acessar o site "haveibeenpwned.com" para checar se seu e-mail foi exposto.
  • O site dará detalhes sobre os serviços envolvidos, os tipos de dados expostos e o período dos vazamentos em ordem cronológica.
    O site dará detalhes sobre os serviços envolvidos, os tipos de dados expostos e o período dos vazamentos em ordem cronológica.
  • Em resposta ao site TechTudo, o porta-voz do Google negou o vazamento e disse que tudo não passou de um mal-entendido.
    Em resposta ao site TechTudo, o porta-voz do Google negou o vazamento e disse que tudo não passou de um mal-entendido.
  • Segundo a empresa, os registros vieram de “infostealers”, programas maliciosos que roubam credenciais de dispositivos individuais, e não de um ataque direto à plataforma.
    Segundo a empresa, os registros vieram de "infostealers", programas maliciosos que roubam credenciais de dispositivos individuais, e não de um ataque direto à plataforma.
  • Mesmo assim, o Google reforçou recomendações de segurança, como
    Mesmo assim, o Google reforçou recomendações de segurança, como "ativar a verificação em duas etapas e adotar chaves de acesso como uma alternativa mais forte e segura às senhas".
  • A empresa também comunicou que os usuários devem redefinir as senhas quando elas forem expostas em grandes lotes como este.
    A empresa também comunicou que os usuários devem redefinir as senhas quando elas forem expostas em grandes lotes como este.
  • Os
    Os "infostealers" são programas maliciosos que infectam computadores por meio de downloads suspeitos, e-mails falsos ou sites comprometidos.
  • Após a instalação, eles varrem o dispositivo da vítima em busca de senhas salvas em navegadores, informações de cartão de crédito e credenciais de acesso a diversos serviços.
    Após a instalação, eles varrem o dispositivo da vítima em busca de senhas salvas em navegadores, informações de cartão de crédito e credenciais de acesso a diversos serviços.
  • Por fim, essas informações são enviadas a criminosos, que as reúnem em grandes bancos de dados comercializados na
    Por fim, essas informações são enviadas a criminosos, que as reúnem em grandes bancos de dados comercializados na "dark web".
  • A diferença é: enquanto um vazamento de dados ocorre quando hackers invadem sistemas de empresas, o infostealer atua no dispositivo do próprio usuário, sendo este o ponto de vulnerabilidade — não os provedores como Gmail, Yahoo ou Outlook.
    A diferença é: enquanto um vazamento de dados ocorre quando hackers invadem sistemas de empresas, o infostealer atua no dispositivo do próprio usuário, sendo este o ponto de vulnerabilidade — não os provedores como Gmail, Yahoo ou Outlook.
  • Ainda assim, é importante tomar certas precauções em ambientes online para se proteger de eventuais problemas. Veja algumas dicas!
    Ainda assim, é importante tomar certas precauções em ambientes online para se proteger de eventuais problemas. Veja algumas dicas!
  • Para alterar sua senha no Gmail, acesse o site
    Para alterar sua senha no Gmail, acesse o site "myaccount.google.com/security". Em "Como você faz login no Google", clique em "Senha".
  • Em seguida, digite sua senha atual e depois crie uma nova seguindo os parâmetros estabelecidos pelo Google.
    Em seguida, digite sua senha atual e depois crie uma nova seguindo os parâmetros estabelecidos pelo Google.
  • Já para ativar a autenticação em dois fatores (2FA), vá em
    Já para ativar a autenticação em dois fatores (2FA), vá em "myaccount.google.com/security" e, em "Como fazer login no Google", clique em "Verificação em duas etapas".
  • Escolha um dos métodos sugeridos: Código via SMS; App Google Authenticator e Chave de segurança física (mais avançado).
    Escolha um dos métodos sugeridos: Código via SMS; App Google Authenticator e Chave de segurança física (mais avançado).
  • Também é possível verificar quais dispositivos e atividades estão tendo acesso ao seu Gmail indo no menu
    Também é possível verificar quais dispositivos e atividades estão tendo acesso ao seu Gmail indo no menu "Seus dispositivos". Caso haja algum aparelho desconhecido logado, clique em "Remover".
  • Já no menu ao lado, “Apps de terceiros com acesso à conta”, a recomendação é remover tudo que for desconhecido.
    Já no menu ao lado, "Apps de terceiros com acesso à conta", a recomendação é remover tudo que for desconhecido.
