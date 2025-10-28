Economia
Febre no mercado, Boneco Labubu não é recomendado para crianças; entenda o motivo
No entanto, a Pop Mart, empresa chinesa que fabrica os Labubus, recomenda os bonecos apenas para pessoas com 15 anos ou mais. Foto: - Divulgação
Apesar dessa recomendação, os monstrinhos também ganharam grande popularidade entre o público infantil. Foto: Reprodução do Instagram @pompomshopbsb
O problema é que com essa classificação etária a partir de 15 anos os bonecos não passam pelos testes de segurança obrigatórios para artigos infantis. Foto: Reprodução do Instagram @pompomshopbsb
Essa recomendação oficial de público baseia-se no caráter colecionável do produto. Ou seja, eles não são considerados brinquedos infantis típicos. Foto: Reprodução do Instagram @pompomshopbsb
Foto: Reprodução do Instagram @pompomshopbsb
O Labubu é um boneco colecionável em estilo lúdico e sombrio criado pelo artista de Hong Kong Kasing Lung. Foto: Reprodução do Instagram @pompomshopbsb
Ele compõe o universo de criaturas imaginárias que o artista desenvolveu ao longo dos anos, ganhando destaque no chamado mercado de “designer toys” - os brinquedos feitos especialmente para colecionadores, muitas vezes em edições limitadas. Foto: Reprodução do Instagram @pompomshopbsb
A aparência do boneco Labubu ajuda a explicar o fenômeno entre crianças, jovens e adultos: uma criatura pequena, com dentes afiados, orelhas longas e expressão misteriosa. Foto: Reprodução do Instagram @pompomshopbsb
O visual do bichinho pode variar bastante, afinal existem muitas versões e colaborações especiais. Algumas delas, com roupas temáticas, inspiradas em feriados, filmes ou personagens famosos. Foto: Reprodução do Instagram @pompomshopbsb
O Labubu foi lançado pela marca “The Monsters”, fundada por Kasing Lung. A produção foi ampliada após parceria com a Pop Mart. Foto: TOYSTV/Wikimedia Commons
Essa parceria impulsionou a popularidade em países asiáticos e em outros continentes, tornando o boneco um fenômeno entre fãs de brinquedo de arte e cultura pop alternativa. Foto: Reprodução do Instagram @pompomshopbsb
Muitas versões de labubu são produzidas em quantidades pequenas, com edições limitadas, o que estimula o desejo de colecionar. Foto: Reprodução do Instagram @pompomshopbsb
A mistura do fofo com o estranho resulta em estética pop e cult, agradando fãs de estilos como gothic cute e toy art. Foto: Reprodução do Instagram @pompomshopbsb
Foto: Divulgação
Ele já existia nas ilustrações e livros infantis criados por Lung até que a Pop Mart lançou a primeira série de bonecos peludos que tornou-se item cobiçado por colecionadores na China e em outros países. Foto: Divulgação
Nos últimos meses, a febre mundial desses bonecos foi retratada em longas filas para comprar em cidades como Londres e Xangai. Foto: Divulgação
Os bonecos Labubu têm rosto de vinil e corpos de pelúcia. O aspecto, com olhos esbugalhados e orelhas pontudas, gera uma percepção entre o fofo e o estranho. Foto: Divulgação
O Labubu é “bondoso e sempre quer ajuda, mas frequentemente acaba fazendo o oposto por acidente”. É assim que a Pop Mart define o bichinho em seu site oficial. Foto: Reprodução do Instagram @pompomshopbsb
O fato é que o sucesso do item no mercado fez com que a Pop Mart triplicasse seus lucros no último ano. Foto: Divulgação
Estrelas pop, como Rihanna, Dua Lipa e Kim Kardashian, integraram o Labubu a seu visual, transformando o item em símbolo fashion ao aparecer com os bonecos pendurados em bolsas de grife. Foto: Reprodução do Youtube
A ginasta americana Simone Biles chegou a publicar uma foto no Instagram com dois bonecos Labubu vestindo roupas da marca Gucci. “Assustador ou fofo?”, perguntou aos seguidores a dona de 11 medalhas olímpicas. Foto: Reprodução