Cerâmica revela cobrança de imposto em Jerusalém antes de Cristo

O texto menciona o "primeiro dia do mês de Av" e um oficial chamado "portador das rédeas", responsável pela comunicação entre a corte assíria e os reinos subordinados. Segundo o assiriólogo Peter Zilberg, o fragmento seria parte de um selo usado para autenticar documentos oficiais. Foto: Divulgação / Eliyahu Yannai/Fundação Cidade de Davi