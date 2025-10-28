Flores exóticas chamam atenção com detalhes incomuns; descubra espécies curiosas

Rosa Juliet - Essa é a flor mais cara do mundo. Foi desenvolvida em 2006 pelo criador de rosas David Austin. É, portanto, uma flor que exigiu pesquisa em laboratório, ao custo de R$ 21 milhões. Feita a partir da combinação de flores naturais, tem muitas pétalas, na cor pêssego. Foto: Geolina163 commons wikimedia