Flores exóticas chamam atenção com detalhes incomuns; descubra espécies curiosas

    Um estudo publicado na revista NewScientist revelou que quase 600 espécies de flores foram extintas entre 1753 a 2018, principalmente no Havaí, Brasil, Austrália e Madagascar. Veja algumas espécies que são raras, exóticas e típicas de diferentes partes do planeta. Foto: commons.wikimedia
    Flor-Monstro - É uma das maiores flores do mundo. Nativa das ilhas de Sumatra e Bornéu, na Indonésia. Pode ter 106 cm de diâmetro e pesar até 11 kg. Foto: Steve Cornish commons wikimedia
    Flor-Dos-Macaquinhos-Pendurados - Tem caules eretos que podem atingir meio metro de altura. Nasce no centro e no sul de Portugal. O apelido se deve ao formato que lembra pequenos micos pendurados. Foto: Luis nunes alberto commons wikimedia
    Flor-Cadáver - Tem um gigantesco espádice (uma espécie de espiga) que é a maior inflorescência (parte da planta onde ficam flores) do mundo. Nativa da Indonésia. O apelido se deve ao mau cheiro que a planta exala. Foto: pixabay
    Orquídea Garça - Tem um formato que lembra a ave branca. Originária de planícies úmidas no Japão, Coreia e China, em altitudes acima de 500m. Está ameaçada de extinção porque muitos terrenos foram tomados por plantação de arroz ou pela urbanização. Foto: Alpsdake commons wikimedia
    Hydnora Africana - As flores são grandes, com um ovário inferior, cheiram mal e são polinizadas por moscas e besouros. Existe na África (incluindo Madagascar), Ásia e América Central. Foto: Seth -commons wikimedia
    Gengibre Magnífico - Planta tropical, típica das florestas do sul da Tailândia. As hastes ao longo do rizoma (caule que cresce horizontalmente) podem alcançar até 2 metros. Foto: commons wikimedia
    Orquídea Fantasma - Originária do sudoeste da Flórida, Bahamas e Cuba, onde crescem em áreas bastante úmidas e abafadas. As flores são grandes e têm cheiro de maçã. Foto: commons wikimedia
    Orquídea Sapatinho - O apelido se deve ao formato do labelo (pétala superior, que parece estar embaixo por causa da torção do eixo). Brotam em regiões tropicais e temperadas de todos os continentes, exceto na África e na Austrália. Foto: pixabay
    Flor de Açafrão - Originária da Ásia Central. Usada desde a antiguidade como especiaria na culinária do Mediterrâneo. Essencial para a paella espanhola. Quando seca, a flor desprende um pigmento amarelo e um óleo volátil usado como corante de tecidos. Foto: purple, white, striped, pickwick, crocus, flower
    Dicente- Cultivada há séculos na China, Coreia e Japão. O seu encanto é parecer com um coração. Gosta de umidade no solo e no ar. Foto: Pxfuel free download
    Lírio Sapo - Originária do Japão, floresce quando a maioria das outras plantas com flores termina de florescer. Gosta de sombra e umidade. Lembra uma estrela-do-mar, com pintinhas. Foto: piqsels
    Cardo Roxo - Floresce na Europa, Ásia Ocidental e Norte de África. Durante o primeiro ano permanece sob a forma de roseta de folhas basilares, só desenvolvendo o caule e florescendo no segundo ano. Foto: dominio publico
    Crista de Galo- Originária da África, brota em regiões tropicais do planeta, mas também é tolerante ao frio. Tem textura aveludada. Foto: pixabay
    Cosmos Chocolate - Espécie mexicana, floresce em solo arenoso e calcário. Nos jardins, geralmente é plantada em canteiros mistos, com arbustos. Foto: commons wikimedia
    Cacto Orquídea - Planta originária do México, ganhou esse apelido porque brota nos troncos de árvores. Mas, apesar de se chamar cacto, não gosta de regiões áridas. Floresce na sombra e na umidade. Foto: wikimedia commons
    Camélia Middlemist Vermelha - Vermelha exuberante, é originária da China e foi levada à Grã-Bretanha em 1804. É considerada uma das mais raras do mundo. Foto: pixabay
    Rosa Juliet - Essa é a flor mais cara do mundo. Foi desenvolvida em 2006 pelo criador de rosas David Austin. É, portanto, uma flor que exigiu pesquisa em laboratório, ao custo de R$ 21 milhões. Feita a partir da combinação de flores naturais, tem muitas pétalas, na cor pêssego. Foto: Geolina163 commons wikimedia
    Árvore Franklin - Planta originária dos EUA. Necessita de sol em regiões frias e de sombra parcial em locais quentes. Sua casca é cinza e estriada. Sua folhagem varia de verde médio a verde escuro e fica vermelha, amarela e roxa no outono, em plena floração Foto: commons wikimedia
    Flor de Morcego Preto - Brota na China, Malásia, Tailândia e na Oceania. Floresce na primavera e verão e suas inflorescências parecem pequenos morcegos, com longos "bigodes". Foto: Stefano Flickr
    Campion de Gibraltar - Espécie endêmica de Gibraltar, na Península Ibérica. Brota em penhascos. Era considerada extinta, mas em 1994 foi encontrada por um alpinista e propagada em bancos de sementes em Gibraltar e Londres. Foto: Bart Van Thienen commons wikimedia
    Koki'o - Uma das mais raras e sob risco de extinção. Típica da ilha de Moloka'i , no Havaí (EUA). Chegou a ser dada como extinta, mas uma planta foi encontrada e reproduzida. Foto: David Eickhoff wikimedia commons
    Trombeta dos Anjos - Ameaça de extinção, tem esse apelido por causa do formato que parece uma trombeta e pela delicadeza das pétalas. Originária do sudeste do Brasil, em área costeira. As suas folhas e flores são usadas em medicina fitoterápica para o intestino e a pele. Foto: Fanghong wikimedia commons
    Protea - Uma das flores mais belas e antigas do mundo. Proveniente da África do Sul, seu nome deriva de Proteus, divindade grega com poder da metamorfose. A flor Protea tem capacidade de se transformar e se adaptar a ambientes inóspitos. Foto: pixabay
