Fenômeno raro e intrigante: Momentos em que a cor de rosa tomou conta do céu
Os habitantes de Vancouver, no Canadá, por exemplo, ficaram intrigados com um fenômeno na madrugada de 6/11/2023. Diversos moradores relataram ter visto um pedaço do céu ficar cor-de-rosa. Foto: reprodução x
Eles capturaram imagens do céu rosa e compartilharam os vídeos nas redes sociais, atraindo a atenção de internautas pelo mundo. Foto: reprodução x
No X (ex-Twitter), uma usuária questionou: "São 2 da madrugada. Alguém consegue me explicar esse belo céu cor-de-rosa?" Foto: reprodução x
Vários comentários surgiram na postagem e outros habitantes disseram que também estavam observando o céu da mesma forma. Algumas pessoas mencionaram a possibilidade de ser uma aurora boreal, enquanto outras fizeram piadas sobre a chance de ser uma nave extraterrestre. Foto: reprodução x
Até o perfil oficial da polícia de Delta entrou na brincadeira e postou no X: "Quando eu lhe contar, você ficará desapontada...". Depois de sustentar o mistério por um tempo, a corporação esclareceu o fenômeno. Foto: reprodução x
"Delta tem estufas comerciais que produzem maconha. A luz roxa auxilia no ciclo do cultivo. Raramente é usada, mas causa a poluição luminosa roxa. Nada exótico!", explicou a polícia. Foto: reprodução x
A mulher que publicou o vídeo respondeu à polícia com bom humor: "Estava ocupada fazendo as malas para a chegada iminente da nave-mãe vindo me buscar", brincou. Foto: reprodução x
O uso recreativo da cannabis é legalizado no Canadá desde 2018. Foi a primeira grande economia do mundo a criar uma legislação desse tipo. Foto: Kimzy Nanney Unsplash
Não foi só no Canadá que esse fenômeno do céu-cor-de-rosa já intrigou internautas. Em janeiro de 2022, várias cidades brasileiras amanheceram com um céu "colorido". Foto: Nicole Geri Unsplash
Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso foram algumas das cidades que presenciaram o fenômeno. A paisagem carioca no cartão postal do Pão de Açúcar ficou assim, com um céu rosa preenchendo o cenário. Foto: Divulgação / Elisa Soupin
As causas, porém, foram bem diferentes das do Canadá. O céu colorido no Brasil se deu por conta da erupção de um vulcão submarino que devastou o arquipélago de Tonga, no Oceano Pacífico. Foto: reprodução tv globo
Partículas de fumaça viajaram mais de 13 mil km até chegarem no litoral brasileiro. Foto: reprodução tv globo
No dia 15 de janeiro, uma erupção vulcânica provocou ondas gigantes em todo o Oceano Pacífico, resultando morte de pelo menos cinco pessoas. Foto: Reprodução/TV Globo
De acordo com a Nasa, a explosão vulcânica foi centenas de vezes mais poderosa do que a bomba atômica lançada pelos Estados Unidos em Hiroshima (foto), na Segunda Guerra Mundial. Foto: reprodução tv globo
Na época, especialistas explicaram que pequenas partículas foram lançadas na estratosfera -- a camada superior da atmosfera -- e começaram a se espalhar pelo mundo devido às correntes de ar. Foto: reprodução tv globo
A mudança de cor ocorreu devido a partículas de sulfato que se originaram do vulcão. Foto: reprodução redes sociais
Quando essas partículas interagem com a luz solar durante o nascer ou o pôr do sol, é isso que cria o efeito avermelhado. Foto: reprodução tv globo
De acordo com meteorologistas ouvidos na época, por conta da distância, as partículas nesse caso não representavam riscos para a saúde. Foto: Marc Szeglat Unsplash